32 комментария

Изучаем статистику.

Грунтовый сезон в самом разгаре, и российские игроки выступают очень хорошо: Андрей Рублев взял титул на «Мастерсе» в Монте-Карло и дошел до финала в Баня-Луке, а Аслан Карацев – вышел в полуфинал в Мадриде.

В Испании турнир вообще получился мощным – в третьем круге сыграли сразу шесть россиян.

В связи с такими результатами нам стало интересно – а кто лучший грунтовик в истории российского тенниса?

Чтобы найти ответ, мы взяли всех россиян, выигрывавших на грунте титулы ATP, добавили к ним Даниила Медведева и Карена Хачанова (как представителей нынешней большой тройки российского тенниса) и Аслана Карацева (за очень мощное выступление в Мадриде).

В таблице мы рассортировали игроков по проценту выигранных матчей. И получилась такая картина.

Самое удивительное – наш единственный чемпион «Ролан Гаррос» Евгений Кафельников не входит в топ-3 ни по выигранным титулам, ни по проценту выигранных матчей. С другой стороны, в недавнем интервью Sports.ru он и сам говорил, что на грунте «исторически никогда хорошо не играл».

И Кафельников в курсе оговорок, которые в теории можно применить к его победе на «Ролан Гаррос»: «Многие будут говорить про условия – жарко, корты быстрые, мячи быстрые и так далее. Но я обыгрывал довольно неплохих грунтовых теннисистов: Гало Бланко, Феликса Мантилью, Франциско Клавета. Нельзя сказать, что был легкий проход к титулу. Абсолютно нет».

По положению прямо сейчас выходит, что в целом на грунте успешнее всех Андрей Рублев – у него лучший процент побед, и он один из трех игроков в списке, у которого не отрицательный баланс против топ-10.

И тут еще один парадокс – лучший баланс против топ-10 у Аслана Карацева. А на третьем месте идет Даниил Медведев, который в целом на грунте играет хуже всех российских топов, но на большие турниры и большие матчи собирается и показывает очень приличные результаты.

Еще этот рейтинг стал очередным напоминанием – не надо забывать Андрея Чеснокова.

У него почти лучший процент побед, и вместе с тезкой Рублевым они единственные российские чемпионы грунтовых «Мастерсов».

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Фото: Gettyimages.ru/Gary M. Prior, Clive Brunskill, Bob Martin