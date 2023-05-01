32 комментария

Кто в России лучше всех на грунте – Кафельников, Сафин или, может быть, Давыденко?
Изучаем статистику.
Грунтовый сезон в самом разгаре, и российские игроки выступают очень хорошо: Андрей Рублев взял титул на «Мастерсе» в Монте-Карло и дошел до финала в Баня-Луке, а Аслан Карацев – вышел в полуфинал в Мадриде.
В Испании турнир вообще получился мощным – в третьем круге сыграли сразу шесть россиян.
В связи с такими результатами нам стало интересно – а кто лучший грунтовик в истории российского тенниса?
Чтобы найти ответ, мы взяли всех россиян, выигрывавших на грунте титулы ATP, добавили к ним Даниила Медведева и Карена Хачанова (как представителей нынешней большой тройки российского тенниса) и Аслана Карацева (за очень мощное выступление в Мадриде).
В таблице мы рассортировали игроков по проценту выигранных матчей. И получилась такая картина.
Самое удивительное – наш единственный чемпион «Ролан Гаррос» Евгений Кафельников не входит в топ-3 ни по выигранным титулам, ни по проценту выигранных матчей. С другой стороны, в недавнем интервью Sports.ru он и сам говорил, что на грунте «исторически никогда хорошо не играл».
И Кафельников в курсе оговорок, которые в теории можно применить к его победе на «Ролан Гаррос»: «Многие будут говорить про условия – жарко, корты быстрые, мячи быстрые и так далее. Но я обыгрывал довольно неплохих грунтовых теннисистов: Гало Бланко, Феликса Мантилью, Франциско Клавета. Нельзя сказать, что был легкий проход к титулу. Абсолютно нет».
По положению прямо сейчас выходит, что в целом на грунте успешнее всех Андрей Рублев – у него лучший процент побед, и он один из трех игроков в списке, у которого не отрицательный баланс против топ-10.
И тут еще один парадокс – лучший баланс против топ-10 у Аслана Карацева. А на третьем месте идет Даниил Медведев, который в целом на грунте играет хуже всех российских топов, но на большие турниры и большие матчи собирается и показывает очень приличные результаты.
Еще этот рейтинг стал очередным напоминанием – не надо забывать Андрея Чеснокова.
У него почти лучший процент побед, и вместе с тезкой Рублевым они единственные российские чемпионы грунтовых «Мастерсов».
Как у игроков воруют струны? Сколько нужно ракеток на год? Касаткина рассказала все
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Фото: Gettyimages.ru/Gary M. Prior, Clive Brunskill, Bob Martin
Кафельников, Сафин, Рублев универсальные игроки. Есть надежда, что и Медвед тоже научится.
1. Кафельников - 75.6% (31-10)
2. Сафин - 70.3% (26-11)
3. Рублев - 66.6% (8-4)
Давыденко - 66.6% (26-13)
Чесноков - 66.6% (26-13)
Рублеву будет непросто догнать Кафельникова по этому показателю. Это возможно, например, если он в ближайшие 5 лет дважды дойдет до четвертьфинала и трижды - до полуфинала. Что касается повторения лучшего результата, тут шансов еше меньше.
Маша Шарапова всех лучше!