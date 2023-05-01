32 комментария

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Кто в России лучше всех на грунте – Кафельников, Сафин или, может быть, Давыденко?

Даниил Медведев Даниил Медведев
Андрей Рублев Андрей Рублев
статистика статистика
Николай Давыденко Николай Давыденко
Карен Хачанов Карен Хачанов
ATP ATP
Аслан Карацев Аслан Карацев
Игорь Андреев Игорь Андреев
Андрей Чесноков Андрей Чесноков
Евгений Кафельников Евгений Кафельников
Михаил Южный Михаил Южный
Марат Сафин Марат Сафин
Теннис Теннис

Изучаем статистику.

Грунтовый сезон в самом разгаре, и российские игроки выступают очень хорошо: Андрей Рублев взял титул на «Мастерсе» в Монте-Карло и дошел до финала в Баня-Луке, а Аслан Карацев – вышел в полуфинал в Мадриде.

В Испании турнир вообще получился мощным – в третьем круге сыграли сразу шесть россиян.

В связи с такими результатами нам стало интересно – а кто лучший грунтовик в истории российского тенниса?

Чтобы найти ответ, мы взяли всех россиян, выигрывавших на грунте титулы ATP, добавили к ним Даниила Медведева и Карена Хачанова (как представителей нынешней большой тройки российского тенниса) и Аслана Карацева (за очень мощное выступление в Мадриде).

В таблице мы рассортировали игроков по проценту выигранных матчей. И получилась такая картина.

Самое удивительное – наш единственный чемпион «Ролан Гаррос» Евгений Кафельников не входит в топ-3 ни по выигранным титулам, ни по проценту выигранных матчей. С другой стороны, в недавнем интервью Sports.ru он и сам говорил, что на грунте «исторически никогда хорошо не играл».

И Кафельников в курсе оговорок, которые в теории можно применить к его победе на «Ролан Гаррос»: «Многие будут говорить про условия – жарко, корты быстрые, мячи быстрые и так далее. Но я обыгрывал довольно неплохих грунтовых теннисистов: Гало Бланко, Феликса Мантилью, Франциско Клавета. Нельзя сказать, что был легкий проход к титулу. Абсолютно нет».  

По положению прямо сейчас выходит, что в целом на грунте успешнее всех Андрей Рублев – у него лучший процент побед, и он один из трех игроков в списке, у которого не отрицательный баланс против топ-10.

И тут еще один парадокс – лучший баланс против топ-10 у Аслана Карацева. А на третьем месте идет Даниил Медведев, который в целом на грунте играет хуже всех российских топов, но на большие турниры и большие матчи собирается и показывает очень приличные результаты.

Еще этот рейтинг стал очередным напоминанием – не надо забывать Андрея Чеснокова.

У него почти лучший процент побед, и вместе с тезкой Рублевым они единственные российские чемпионы грунтовых «Мастерсов».

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Фото: Gettyimages.ru/Gary M. Prior, Clive Brunskill, Bob Martin

32 комментария

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Мишка Синайский
Про Колю Давыденко с 10 титулами вообще ни слова. Но тут все же двух мнений быть не может, титулы и особенно титул ТБШ намного круче разных там % побед.
+26
0
+26
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иг1171
Лучший - это тот, кто побеждал на Ролан Гарросе. Остальное все - статисткиа.
+15
0
+15
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Alexander Nickitin
Рублева похоже в целом можно было бы назвать лучшим на грунте, но он постоянно проигрывает важные матчи, че толку в проценте побед, когда Кафельников выиграл Роланн Гаррос, думаю еще сто лет следующего российского теннисиста ждать придется, который повторит это достижение, звание лучшего игрока в какой то псевдоаналитической табличке на спортсе вряд ли интересует серьезных теннисистов, да и вообще кого бы то ни было
+11
-1
+10
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costa0545
Если бы не паралитик Куэртен, то Кафельников был лучший на грунте)))
+8
0
+8
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Graziano
Чесноков был ярко выраженный грунтовик. Потому и выигрывал мастерсы на грунте. Давыденко пока не ускорил игру, большую часть карьеры тоже посвятил грунту, хоть на больших турнирах и не феерил. Между ними и надо выбирать.

Кафельников, Сафин, Рублев универсальные игроки. Есть надежда, что и Медвед тоже научится.
+7
0
+7
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Алексей Латышов
Ответ LONDON-TOWN
Ждем аналитику по игре на траве перед началом травяного сезона.
До полуфинала УИМа добирался только Марат Сафин,3 титула и 1 финал на турнирах ATP у Евгения Кафельникова,1 финал на турнирах ATP у Михаила Южного,1 титул и 2 финала на турнирах ATP у Даниила Медведева.По-моему,всё.Если кратко.
+6
0
+6
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Alexander Nickitin
на хера считать процент побед если теннисист ниче не выиграл?😂😂😂🤦‍♂️
+8
-3
+5
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Alexander Nickitin
во времена Кафельникова было много испанцев грунтовиков, да и не только испанцев, которые не входили в топ 10 но на грунте играли топово
+6
-1
+5
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Всё Пройдет
Странный анализ таблицы... По мне из нее следует, что лучший как раз Кафельников - БШ и большое количество игр с топами-грунтовиками, которых он еще и выигрывал прилично.
+5
0
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maSha
Очень странная аналитика. Игроки выстроены по одному параметру - проценту побед. А для чего тогда вся остальная статистика?) Каждая графа в таблице должна начислять игроку баллы, и по сумме их должен выстраиваться рейтинг. Тогда можно будет говорить о какой-то картине игроков на грунте в истории рос. тенниса.
+4
0
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Картман
Лучшим на грунте остается (имхо) Андрей Чесноков.
+4
-1
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Алексей Латышов
Ответ Новый Орлеан
А как у Турсунова? Он на траве неплохо играл.
Дважды выходил в четвёртый круг УИМа и завоевал 2 титула на турнирах ATP.
+3
0
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VaD
Общий процент побед определяет скорее самого стабильного игрока. Если говорить о том, кто является сильнейшим, необходимо учитывать процент побед отдельно на Ролан Гаррос. И тогда все встает на свои места:

1. Кафельников - 75.6% (31-10)
2. Сафин - 70.3% (26-11)
3. Рублев - 66.6% (8-4)
Давыденко - 66.6% (26-13)
Чесноков - 66.6% (26-13)

Рублеву будет непросто догнать Кафельникова по этому показателю. Это возможно, например, если он в ближайшие 5 лет дважды дойдет до четвертьфинала и трижды - до полуфинала. Что касается повторения лучшего результата, тут шансов еше меньше.
+3
0
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daiv18
Лучший уровень игры на грунте показал Карацев, если брать современный теннис.
+3
0
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LONDON-TOWN
Ждем аналитику по игре на траве перед началом травяного сезона.
+2
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Виктор Ш.
Габашвили забыли)
+2
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Берни Парент
Хоть и грунтовик Чесноков, а Кафельников брал Гаррос, но Сафин мог ВСЁ! Его техническая оснащённость, физические данные, умение сыграть нестандартно в любой момент, дают право называть его лучшим и не только на грунте. Очень, очень много титулов Марат не добрал. Впрочем, это уже отдельный разговор.
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Новый Орлеан
Ответ Алексей Латышов
До полуфинала УИМа добирался только Марат Сафин,3 титула и 1 финал на турнирах ATP у Евгения Кафельникова,1 финал на турнирах ATP у Михаила Южного,1 титул и 2 финала на турнирах ATP у Даниила Медведева.По-моему,всё.Если кратко.
До финала Метревели ещё в советские годы доходил.
+3
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Alexandr Sokolov
Ответ Alexander Nickitin
Рублева похоже в целом можно было бы назвать лучшим на грунте, но он постоянно проигрывает важные матчи, че толку в проценте побед, когда Кафельников выиграл Роланн Гаррос, думаю еще сто лет следующего российского теннисиста ждать придется, который повторит это достижение, звание лучшего игрока в какой то псевдоаналитической табличке на спортсе вряд ли интересует серьезных теннисистов, да и вообще кого бы то ни было
у Рублева такой высокий процент за счет того, что он все турниры пылесосит и банально бОльше матчей выигрывает, а в нужных матчах сливался (сейчас, вроде, получше).
+2
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jonnysilverhand01
Не знаю, как там грунт, но Давыденко лучшим конторщиком был - это факт
+3
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Kazanest
Очень слабо Давыденко с топ- 10 на грунте играл.
+1
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Мистер Кафель
Давыденко.
+1
0
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реймс29
Кто лучше, кто лучше...
Маша Шарапова всех лучше!
+1
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Kazanest
Ответ Alexander Nickitin
во времена Кафельникова было много испанцев грунтовиков, да и не только испанцев, которые не входили в топ 10 но на грунте играли топово
Тут кто-то писал, что Куэртен на пути к трём своим титулам на РГ обыгрывал Кафельникова.
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Алексей Латышов
Ответ Kazanest
Недавно Хачнов вроде выходил в п/ф .
В четвертьфинал.В пяти сетах уступил Денису Шаповалову.
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