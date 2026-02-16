18

Даллас (ATP). Шелтон отыграл три матчбола у Фрица и взял четвертый титул в карьере

Шелтон выиграл пятисотник в Далласе.

Бен Шелтон обыграл Тэйлора Фрица в финале в Далласе. При счете 4:5 в решающем сете он отыграл три матчбола на подаче.

Шелтон выиграл четвертый титул в карьере. 

Американец восьмой раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 23 поражениях).

Сетка турнира здесь.

Nexo Dallas Open

Даллас, США

9 – 15 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoТэйлор Фриц
logoATP
logoБен Шелтон
logoDallas Open
результаты
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Иногда когда Шелтон улыбается или правильно сказать, ухмыляется, кажется, что он через чур самоуверен, но сегодня я увидел, что Бен просто уверен в своих силах, верит в себя, что он и показал на матчболах… ну молодец молодец 👍
Как же хладнокровно Бен отыграл двойной Матчбол, потом еще пришлось и третий отыгрывать, ну а каким сумасшедшим розыгрышем закрыл гейм… ну Шелтон… давно должен был праздновать победу, но пока только 5-5… и выживает!!
Один из лучших матчей, просто Шедевры творил Шелтон
Жесть, похоже Шелтон за счёт крутой техники приема и будто бы неиссякаемых сил сумеет сломить Фрица. Мощный финал.
Кто-нибудь заметил, что Бен чуть другую не чмокнул?
Ответ Header
Кто-нибудь заметил, что Бен чуть другую не чмокнул?
Да кстати, я не понял что это за момент, он по ходу ее даже не знает, был такой взгляд, ты типо кто ?! 😂😂 а потом когда он чмокнул ту, видел ее реакцию да ?)) а бабуля зато обняла как надо… хотя он говорил ей, ты этого не хочешь, а она ему - я хочу иди сюда обниму )))
Ответ Tango442
Да кстати, я не понял что это за момент, он по ходу ее даже не знает, был такой взгляд, ты типо кто ?! 😂😂 а потом когда он чмокнул ту, видел ее реакцию да ?)) а бабуля зато обняла как надо… хотя он говорил ей, ты этого не хочешь, а она ему - я хочу иди сюда обниму )))
Точное описание + они все не хотели его обнимать, потому что он был весь потный
классный матч
В паралельном финале в Буэнос-Айрес только начали второй сет , а тут уже третий. Хотя начали одновременно
Голливуду надо намазать руку морковным кремом тогда игра пойдёт!
Финал крутой конечно… ну и Бен тоже! После таких отыгранных матчболов Шелтон на эмоциональном подьеме сразу ломает подачу Фрица и будет подавать на титул!! Ну посмотрим, закончились ли сюжетные повороты на сегодня..,
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Колмен Вонг: «Я думал о завершении карьеры, а потом Надаль пригласил меня в академию»
15 минут назад
Дубай (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Анисимовой, Пегула – с Таусон, Гауфф встретится с Эалой, Свитолина – с Ружич
51 минуту назад
Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»
55 минут назадФото
Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»
сегодня, 06:16
Делрей-Бич (ATP). Рууд встретится с Гироном, Микельсен – с Кордой, Коболли вышел в 1/4 финала
сегодня, 00:54Live
Рио (ATP). Серундоло-старший снялся с матча с Тиранте, Табило вышел в 1/4 финала
сегодня, 03:39
Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»
вчера, 20:43
Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»
вчера, 20:24
Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP
вчера, 20:10
Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека встретился с Зико в Рио
вчера, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Рекомендуем