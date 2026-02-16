Даллас (ATP). Шелтон отыграл три матчбола у Фрица и взял четвертый титул в карьере
Шелтон выиграл пятисотник в Далласе.
Бен Шелтон обыграл Тэйлора Фрица в финале в Далласе. При счете 4:5 в решающем сете он отыграл три матчбола на подаче.
Шелтон выиграл четвертый титул в карьере.
Американец восьмой раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 23 поражениях).
Nexo Dallas Open
Даллас, США
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Иногда когда Шелтон улыбается или правильно сказать, ухмыляется, кажется, что он через чур самоуверен, но сегодня я увидел, что Бен просто уверен в своих силах, верит в себя, что он и показал на матчболах… ну молодец молодец 👍
Как же хладнокровно Бен отыграл двойной Матчбол, потом еще пришлось и третий отыгрывать, ну а каким сумасшедшим розыгрышем закрыл гейм… ну Шелтон… давно должен был праздновать победу, но пока только 5-5… и выживает!!
Один из лучших матчей, просто Шедевры творил Шелтон
Жесть, похоже Шелтон за счёт крутой техники приема и будто бы неиссякаемых сил сумеет сломить Фрица. Мощный финал.
Кто-нибудь заметил, что Бен чуть другую не чмокнул?
Да кстати, я не понял что это за момент, он по ходу ее даже не знает, был такой взгляд, ты типо кто ?! 😂😂 а потом когда он чмокнул ту, видел ее реакцию да ?)) а бабуля зато обняла как надо… хотя он говорил ей, ты этого не хочешь, а она ему - я хочу иди сюда обниму )))
Точное описание + они все не хотели его обнимать, потому что он был весь потный
классный матч
За Фрица!
В паралельном финале в Буэнос-Айрес только начали второй сет , а тут уже третий. Хотя начали одновременно
Голливуду надо намазать руку морковным кремом тогда игра пойдёт!
Финал крутой конечно… ну и Бен тоже! После таких отыгранных матчболов Шелтон на эмоциональном подьеме сразу ломает подачу Фрица и будет подавать на титул!! Ну посмотрим, закончились ли сюжетные повороты на сегодня..,
