Даллас (ATP). Шелтон отыграл три матчбола у Фрица и взял четвертый титул в карьере

Шелтон выиграл пятисотник в Далласе.

Бен Шелтон обыграл Тэйлора Фрица в финале в Далласе. При счете 4:5 в решающем сете он отыграл три матчбола на подаче.

Шелтон выиграл четвертый титул в карьере.

Американец восьмой раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 23 поражениях).

Nexo Dallas Open

Даллас, США

9 – 15 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

Финал