Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
В Дубае прошел первый круг турнира WTA 1000.
Анастасия Павлюченкова уступила Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Дубае.
Людмила Самсонова проиграла Лейле Фернандес, Диана Шнайдер прошла Майю Джойнт.
Анна Калинская победила Алену Остапенко.
Сетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
15 – 21 февраля 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
271 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
молодчинка