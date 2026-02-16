  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
271

Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли

В Дубае прошел первый круг турнира WTA 1000.

Анастасия Павлюченкова уступила Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Дубае.

Людмила Самсонова проиграла Лейле Фернандес, Диана Шнайдер прошла Майю Джойнт.

Анна Калинская победила Алену Остапенко.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

15 – 21 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Просто интересно: вот такие создания как Ястремска-они вообще догадываются(ну чисто теоретически), что если удар не летит, то может попробовать какие-то подрезки, подержать мяч в корте немного как-нибудь. Ну чисто теоретически и гипотетически. Не лупить каждый мяч с выпученными глазами, как будто это автомат по силе удара, а что-нибудь придумать другое?
Ответ Pol1986
Просто интересно: вот такие создания как Ястремска-они вообще догадываются(ну чисто теоретически), что если удар не летит, то может попробовать какие-то подрезки, подержать мяч в корте немного как-нибудь. Ну чисто теоретически и гипотетически. Не лупить каждый мяч с выпученными глазами, как будто это автомат по силе удара, а что-нибудь придумать другое?
Иногда терпежку вроде включала, почти додавливала, но выйдя к сетке один фиг лупила по полной амплитуде. И в аут.) А мяч, и правда, не летел. Первая, в основном, в районе 165 шла. У индонезийки стабильно за 170, а то и за 180, несмотря на малый рост.
Ответ Rygeek
Иногда терпежку вроде включала, почти додавливала, но выйдя к сетке один фиг лупила по полной амплитуде. И в аут.) А мяч, и правда, не летел. Первая, в основном, в районе 165 шла. У индонезийки стабильно за 170, а то и за 180, несмотря на малый рост.
Сильно рисковал тот донор что "кормил" ее "допингом"...
Не по теме:Алина Корнеева сегодня в 14:00 по московскому времени сыграет в своём первом одиночном финале челленджера в карьере.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Не по теме:Алина Корнеева сегодня в 14:00 по московскому времени сыграет в своём первом одиночном финале челленджера в карьере.
Разве она не выигрывала 125 ку в Португалии , по игре очень расстраивает её подача с 11 двойными за матч, в Wta она не заиграет пока не решит эту проблему
Ответ Ivan Stasuk
Разве она не выигрывала 125 ку в Португалии , по игре очень расстраивает её подача с 11 двойными за матч, в Wta она не заиграет пока не решит эту проблему
Два стотысячника выигрывала в Португалии.Надеюсь,с травмами покончено.Дальше-только вперёд-в WTA.
Касатон рвётся назад в топы, свободой надышалась и принялась за дело
Ответ Veneno
Касатон рвётся назад в топы, свободой надышалась и принялась за дело
В Дубае не свободный воздух
Ответ Ivan Stasuk
В Дубае не свободный воздух
И тем не менее она там дислоцировалась последние годы
с победой красавицу!
Алина Корнеева красотка, с победой, пусть с маленькой, но с очень важной победой в финале на турнире в Португалии. Умничка.
Ответ DreamWeaver Tottenham
Алина Корнеева красотка, с победой, пусть с маленькой, но с очень важной победой в финале на турнире в Португалии. Умничка.
нифига себе, после первого сета отошёл, а тут уже 6-1

молодчинка
Ответ z0rg
нифига себе, после первого сета отошёл, а тут уже 6-1 молодчинка
На "классе" забрала во втором сете финал Корнеева.
У Калинской, даже порадоваться такой трудной победе, сил не осталось. Все-таки не зря снимаются с мастерсов топ игроки, прошедшие до финала, слишком большая физическая и психологическая нагрузка. Ну, а Анюте очередное браво, одолеть такую Алену, да еще на старте турнира, что всегда для любой теннисистки проблема. Если честно, я абсолютно не надеялся на победу, да еще после первого, такого безнадежного сета от Калинской и совершенно убойной игры Остапенко. Особенно подача Ани на матч, вымотала последние нервы. Думаю если бы она не взяла этот гейм, то наверняка бы проиграла, судя по ее измотанному виду в конце игры. Но в данном случае, радует, как раз волевой настрой на этот последний гейм , который так неудачно складывался, пришлось отыгрывать три брейк поинта и что удивительно, Калинская справилась с этой невероятно критической ситуацией, что часто для нее не характерно. Может это рождается новая Калинская, вот в таких муках, через не могу, наступив на все свои прежние слабости. Хотелось бы, что это так и случится и мы увидим новую Калинскую , способную побеждать таких , казалось непроходимых соперников. Удачи с Гауфф, хотя этот матч может быть не легче, а скорее сложнее и тем не менее, хочется верить , что Аня справится.
Ответ Любитель_ФК
У Калинской, даже порадоваться такой трудной победе, сил не осталось. Все-таки не зря снимаются с мастерсов топ игроки, прошедшие до финала, слишком большая физическая и психологическая нагрузка. Ну, а Анюте очередное браво, одолеть такую Алену, да еще на старте турнира, что всегда для любой теннисистки проблема. Если честно, я абсолютно не надеялся на победу, да еще после первого, такого безнадежного сета от Калинской и совершенно убойной игры Остапенко. Особенно подача Ани на матч, вымотала последние нервы. Думаю если бы она не взяла этот гейм, то наверняка бы проиграла, судя по ее измотанному виду в конце игры. Но в данном случае, радует, как раз волевой настрой на этот последний гейм , который так неудачно складывался, пришлось отыгрывать три брейк поинта и что удивительно, Калинская справилась с этой невероятно критической ситуацией, что часто для нее не характерно. Может это рождается новая Калинская, вот в таких муках, через не могу, наступив на все свои прежние слабости. Хотелось бы, что это так и случится и мы увидим новую Калинскую , способную побеждать таких , казалось непроходимых соперников. Удачи с Гауфф, хотя этот матч может быть не легче, а скорее сложнее и тем не менее, хочется верить , что Аня справится.
К сожалению Гауфф переедет Анечку.... 😭😭😭😭😭😭😭
Ответ Никита Михайлов
К сожалению Гауфф переедет Анечку.... 😭😭😭😭😭😭😭
Ну я уже читал ваш комментарий. Да, такое вполне возможно, я отметил не очень хорошее физическое состояние Калинской. Если она сможет восстановиться за один день отдыха, то я думаю результат 50 на 50. Гауфф была совсем не в себе в Дохе, возможно уже пришла в себя прежнюю, а может и не пришла. Во всяком случае думаю Аня так просто не отдаст этот матч, как вы предсказываете. Кстати, стиль вашего предсказания, больше смахивает на прикол хейтера, явно с таким мальчишеским, не объктивным задором, болельщика Спартака.
Ястремска еле отбилась от баранки, согласившись на багет.)
Еду на стадион)) на Люсю успею
Ответ Наглая Кайса
Еду на стадион)) на Люсю успею
Если Диану Шнайдер встретите, привет передавайте. И пожелания победы.
Ответ Наглая Кайса
Еду на стадион)) на Люсю успею
Кайф!👏🏼
Какая же Самсонова всё таки лoшapa
