Доха (ATP). Рублев, Алькарас, Медведев, Хачанов, Синнер, Циципас вышли во 2-й круг, Эмбер, Мпетши Перрикар выбыли
В Дохе проходит первый круг турнира ATP 500.
Даниил Медведев обыграл Шана Цзюньчэна в первом круге в Дохе.
Янник Синнер прошел Томаша Махача, Карлос Алькарас – Артура Риндеркнеша.
Карен Хачанов победил Синтаро Мотидзуки, Андрей Рублев – Йеспера де Йонга.
Сетка турнира здесь.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
16 – 21 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Даже тренер угорает над Данькиной игрой. Но все равно - берлогу с победой.)
Ура Даниил молодец
За 2 розыгрыша по очередно уложили друг друга на корт о_о думаю теперь пора заканчивать.
Как защищался китаец и какие мячи тащил на подаче Дани, когда он подавал на матч но Даня дожал его. С победой и выходом в следующий круг.
Как он защищался? Не видел этот матч, но видел другие матчи данного китайца. Там игры нет, абсолютно, и психология еще хуже Данькиной, на уровне женского тенниса. Игрок челленджеров, не более.
Ничего не видел, но пишу ересь, про психологию Данькину особенно интересно, именно она позволила выиграть у ИМПЕРАТОРА и ещё побеждать лучших в течении 6 лет подряд, но сравниваем с собой, тут мощь интеллекта налицо, куда уж Медведеву с Вами тягаться.
Поздравляем Даниэля с уверенной победой над сородичем-китайцем ((с) Алинуся)
Синнер тут обыграет Караса, а толку
В конце прошлого года Риндерекх поубедительнее был на подачах, щас будто мученник. Карась, к слову, не любит унижать соперников в начале турнира...
Рублев с футболистом играет, осилит ли
Ого, вот это сеточные баталли тут разворачиваются! Медвед пока даже не фейлился особо))
Во втором сете в одну калитку. И первая летит у Дани и укороченные эффектные проходят.
