  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Доха (ATP). Рублев, Алькарас, Медведев, Хачанов, Синнер, Циципас вышли во 2-й круг, Эмбер, Мпетши Перрикар выбыли
51

Доха (ATP). Рублев, Алькарас, Медведев, Хачанов, Синнер, Циципас вышли во 2-й круг, Эмбер, Мпетши Перрикар выбыли

В Дохе проходит первый круг турнира ATP 500.

Даниил Медведев обыграл Шана Цзюньчэна в первом круге в Дохе.

Янник Синнер прошел Томаша Махача, Карлос Алькарас – Артура Риндеркнеша.

Карен Хачанов победил Синтаро Мотидзуки, Андрей Рублев – Йеспера де Йонга.

Сетка турнира здесь.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

16 – 21 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoQatar ExxonMobil Open
результаты
logoATP
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже тренер угорает над Данькиной игрой. Но все равно - берлогу с победой.)
Ура Даниил молодец
За 2 розыгрыша по очередно уложили друг друга на корт о_о думаю теперь пора заканчивать.
Как защищался китаец и какие мячи тащил на подаче Дани, когда он подавал на матч но Даня дожал его. С победой и выходом в следующий круг.
Ответ Док Аксель
Как защищался китаец и какие мячи тащил на подаче Дани, когда он подавал на матч но Даня дожал его. С победой и выходом в следующий круг.
Как он защищался? Не видел этот матч, но видел другие матчи данного китайца. Там игры нет, абсолютно, и психология еще хуже Данькиной, на уровне женского тенниса. Игрок челленджеров, не более.
Ответ greencroc78
Как он защищался? Не видел этот матч, но видел другие матчи данного китайца. Там игры нет, абсолютно, и психология еще хуже Данькиной, на уровне женского тенниса. Игрок челленджеров, не более.
Ничего не видел, но пишу ересь, про психологию Данькину особенно интересно, именно она позволила выиграть у ИМПЕРАТОРА и ещё побеждать лучших в течении 6 лет подряд, но сравниваем с собой, тут мощь интеллекта налицо, куда уж Медведеву с Вами тягаться.
Поздравляем Даниэля с уверенной победой над сородичем-китайцем ((с) Алинуся)
Синнер тут обыграет Караса, а толку
В конце прошлого года Риндерекх поубедительнее был на подачах, щас будто мученник. Карась, к слову, не любит унижать соперников в начале турнира...
Рублев с футболистом играет, осилит ли
Ого, вот это сеточные баталли тут разворачиваются! Медвед пока даже не фейлился особо))
Во втором сете в одну калитку. И первая летит у Дани и укороченные эффектные проходят.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Колмен Вонг: «Я думал о завершении карьеры, а потом Надаль пригласил меня в академию»
15 минут назад
Дубай (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Анисимовой, Пегула – с Таусон, Гауфф встретится с Эалой, Свитолина – с Ружич
51 минуту назад
Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»
55 минут назадФото
Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»
сегодня, 06:16
Делрей-Бич (ATP). Рууд встретится с Гироном, Микельсен – с Кордой, Коболли вышел в 1/4 финала
сегодня, 00:54Live
Рио (ATP). Серундоло-старший снялся с матча с Тиранте, Табило вышел в 1/4 финала
сегодня, 03:39
Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»
вчера, 20:43
Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»
вчера, 20:24
Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP
вчера, 20:10
Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека встретился с Зико в Рио
вчера, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Рекомендуем