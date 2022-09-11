Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

Иганатор вернулась.

После того, как на «Уимблдоне» прервалась 37-матчевая беспроигрышная серия Иги Швентек, у первой ракетки мира начался тяжелый период. Она проиграла половину своих матчей (4 из 8), а на турнирах в США жаловалась на местные мячи, которые ей казались слишком легкими и неуправляемыми.

Но на US Open она, как и положено большой чемпионке, адаптировалась. Постепенно войдя в турнир через четыре матча против соперниц из-за пределов топ-50, она с четвертьфинала обыграла трех девушек из топ-10. Причем с каждым матчем играла все лучше, и в финале против Онс Жабер (6:2, 7:6) уже была очень похожа на себя мартовскую, когда выносила всех.

Швентек продолжила доминировать над WTA-туром. В этом году у Иги:

• две победы на «Больших шлемах»: «Ролан Гаррос» и US Open. Она первая теннисистка с 2016-го, выигравшая больше одного ТБШ за сезон. И первая с 2015-го, выигравшая ТБШ на двух разных покрытиях.

• 57 побед в 64 матчах. По количеству выигранных матчей она отрывается от идущей второй Жабер на 13.

• семь титулов. Для WTA это максимум с 2014 года, когда столько выиграла Серена Уильямс.

• ни одного проигранного финала. Это вообще фишка Швентек – она уступила в самом первом решающем матче в карьере (в 2019-м), а потом выиграла 10 подряд. И из этих 10 только на US Open отдала больше пяти геймов.

• 10 побед над топ-10 подряд. Причем по ходу серии она проиграла соперницам из десятки всего один сет – Арине Соболенко в полуфинале US Open. В целом ее баланс с десяткой в этом сезоне – 10:1.

• 10 365 очков в рейтинге. У нее более чем двукратный отрыв от идущей второй Жабер – 5090. Правда, надо учитывать, что представительница Туниса в этом году не досчиталась 1300 очков за финал «Уимблдона». Но даже с ними отрыв был бы огроменным.

• 9,2 млн долларов призовых – больше всех не только в женском туре, но и в мужском. За US Open она получила чек на 2,6 млн и пошутила: «Очень рада, что не наличкой».

***

Перед финалом Жабер сказала: «Мне кажется, я точно знаю, что против нее нужно делать». Первые полтора сета такого ощущения не возникало.

Отчасти это было проблемой Жабер. Она в целом на корте всегда выглядит расслабленной, но тут возникало ощущение, что ей явно не хватает энергии, она казалась медленной, а ее удары слабыми, вялыми. И она очень много ошибалась.

С другой стороны, Швентек первые полтора сета играла так, что не сломаться под таким давлением любой было бы тяжело. Она пробивала так быстро, мощно и размашисто, что у Жабер просто не было времени на то, чтобы строить свою игру.

Ига феерила даже у сетки, где в целом чувствует себя, наверное, наименее комфортно.

В первом сете у Онс что-то конструктивное получилось только в одном гейме на приеме, когда она сделала брейк четырьмя феноменальными ударами навылет. В остальном первые полтора сета она выигрывала очки почти исключительно ошибками Иги. А та их допускала не очень много.

При этом Швентек феноменально попадала первым мячом – в первом сете 90%, а во втором 75%. А вот у Жабер подача и не шла, и не работала из-за того, как здорово с ней расправлялась Ига. Она первый раз не приняла подачу в середине второго сета – а до этого возвращала любую. И делала это плотно и агрессивно, провоцируя короткие ответы и ошибки.

Во второй половине второго сета уровень Швентек вообще чуть опустился, она стала больше ошибаться. И у Жабер появился конструктив в атаке. В итоге она дважды отыграла брейк, а при счете 4:4 имела три брейк-пойнта и возможность впервые повести в счете. И все упустила невынужденными ошибками.

К тай-брейку Жабер подошла, отыграв матчбол, и начала его сочнейшим бэкхендом по линии.

Но потом они со Швентек соревновались, кто больше ошибется. И Онс выиграла. Но это тоже часть превосходства польки. Она в конце тай-брейка под давлением счета 4:5 вколотила форхенд по линии навылет. А Жабер потом два подряд удара справа сорвала.

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Злопыхатели Швентек даже после феноменального начала сезона и трех подряд крупных титулов на харде утверждали, что Ига – грунтовичка, которая на быстрых покрытиях не тянет.

Несмотря на бредовость тезиса, Швентек его явно опровергла, выиграв «Большой шлем» на харде в самых неудобных для себя условиях.

Теперь ей осталось освоить траву.

Но вообще в неполные 22 года она уже не оставила никаких сомнений в своем величии.

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Фото: REUTERS/Mike Segar, Robert Deutsch-USA TODAY Sports, Robert Deutsch-USA TODAY Sports