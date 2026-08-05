Монреаль (ATP). Мпетши Перрикар играет с Ван де Зандшульпом, Циципас, Монфис, Чилич вышли во 2-й круг, Дрэйпер, Берреттини выбыли, Шаповалов снялся

В Монреале проходит первый круг «Мастерса».

Стефанос Циципас сыграет с Мартином Даммом в первом круге «Мастерса» в Монреале.

Маттео Берреттини уступил Мариано Навоне.

Сетка турнира здесь .

National Bank Open presented by Rogers

Монреаль, Канада

2 – 13 августа 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 724 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг