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  4. Монреаль (ATP). Мпетши Перрикар играет с Ван де Зандшульпом, Циципас, Монфис, Чилич вышли во 2-й круг, Дрэйпер, Берреттини выбыли, Шаповалов снялся

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Монреаль (ATP). Мпетши Перрикар играет с Ван де Зандшульпом, Циципас, Монфис, Чилич вышли во 2-й круг, Дрэйпер, Берреттини выбыли, Шаповалов снялся
В Монреале проходит первый круг «Мастерса».

Стефанос Циципас сыграет с Мартином Даммом в первом круге «Мастерса» в Монреале.

Маттео Берреттини уступил Мариано Навоне.

Сетка турнира здесь.

National Bank Open presented by Rogers

Монреаль, Канада

2 – 13 августа 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 724 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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результаты

Комментарии

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Неудачный турнир в Канаде: и лидеры не едут, ещё и погода подводит
Сегодня тоже всё. Дожди будут идти до ночи. По сути турнир начнется только завтра)
Стефанос не подал на матч с первого раза, но со второго получилось без приключений. Надо развивать успех дальше, Фонсека не понятно в каком состоянии.
Ужасная форма у Дрэйпера от Vuori, эти шорты выглядят так, будто он поверх панталонов одел черный подгузник, бррр(((
Случайно включил матч Перикара и Ботика, уже выключил кстати… второй гейм первого сета был и… повезло мне однако, лучше любого триллера😂 Мпетши непонятно что делает в проф теннисе, а Ботик это вообще отдельная клоунада… 5 двойных в гейме сделал и забрал гейм ))
Теперь Рублев Мучается
Рублёв играет с 281й ракеткой, первый сет прос###ран
Для 281 ракетки, он хорошо возвращает рублеву мяч))))
Дрейпер посе травмы никакой
Чудо!!!! Рублев брякнул 281
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