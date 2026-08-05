Монреаль (ATP). Мпетши Перрикар играет с Ван де Зандшульпом, Циципас, Монфис, Чилич вышли во 2-й круг, Дрэйпер, Берреттини выбыли, Шаповалов снялся
В Монреале проходит первый круг «Мастерса».
Стефанос Циципас сыграет с Мартином Даммом в первом круге «Мастерса» в Монреале.
Маттео Берреттини уступил Мариано Навоне.
Сетка турнира здесь.
National Bank Open presented by Rogers
Монреаль, Канада
2 – 13 августа 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 415 724 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии