US Open опубликовал вторую волну заявок на микст – Винус сыграет с Бубликом, Калинская – с Музетти

Организаторы US Open дополнили состав участников турнира в миксте.
Ранее уже были объявлены 16 команд, включая Арину Соболенко и Новака Джоковича. Теперь список пополнился, и всего в заявку вошли 29 команд.
Среди новых имен:
Кэти Болтер и Алекс де Минаур;
Габриэла Дабровски и Харри Хелиевара;
Риз Брантмайер и Майкл Чжэн;
Деми Схюрс и Джулиан Кэш;
Кэти Макнелли и Роберт Кэш.
Заявочное окно закроется 17 августа – тогда определятся шесть пар с лучшим суммарным рейтингом в одиночном разряде, которые попадут в основную сетку напрямую. Еще восемь мест распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Оставшиеся два места разыграют в квалификации 24 августа, где сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.
Сам турнир пройдет 25-26 августа на Арене Артура Эша и Луи Армстронга.
Комментарии
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"love dogs just love dogs" невозмутимо ответит Бублик
Почему нельзя пригласить топовых парников вместо немецкой бабули? (без негатива к Татьяне)