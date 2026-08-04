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  4. US Open опубликовал вторую волну заявок на микст – Винус сыграет с Бубликом, Калинская – с Музетти

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US Open опубликовал вторую волну заявок на микст – Винус сыграет с Бубликом, Калинская – с Музетти

Организаторы US Open дополнили состав участников турнира в миксте.

Ранее уже были объявлены 16 команд, включая Арину Соболенко и Новака Джоковича. Теперь список пополнился, и всего в заявку вошли 29 команд.

Среди новых имен:

Заявочное окно закроется 17 августа – тогда определятся шесть пар с лучшим суммарным рейтингом в одиночном разряде, которые попадут в основную сетку напрямую. Еще восемь мест распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Оставшиеся два места разыграют в квалификации 24 августа, где сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.

Сам турнир пройдет 25-26 августа на Арене Артура Эша и Луи Армстронга.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @usopen
logoНовак Джокович
logoАрина Соболенко
logoАлександр Бублик
logoАлена Остапенко
logoВинус Уильямс
logoКаролина Мухова
logoЯкуб Меньшик
logoАлександр Зверев
logoЭлина Свитолина
logoГаэль Монфис
logoКэти Болтер
logoМарсело Аревало
logoКарен Хачанов
logoМария Саккари
logoАлекс де Минаур
logoГабриэла Дабровски
logoАнна Калинская
logoЭмма Наварро
logoТомми Пол
logoТатьяна Мария
logoВалентин Вашеро
logoЛоренцо Музетти
logoАртур Эш
logoКэтрин Макнелли
Роберт Кэш
logoUS Open
Риз Брантмайер
logoДжулиан Кэш
logoATP
logoМайкл Чжэн
logoWTA
logoХарри Хелиеваара
logoДеми Схюрс

Комментарии

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Бублик Винус Суперррр пара
ОтветMish
Бублик Винус Суперррр пара
Бублик решил взять старушку на поруки 😉
Саня на гарантированной карте решил заехать)
После проигранного розыгрыша, Бублик: " я """ собак!!! " . Старушка такая "what?"
"love dogs just love dogs" невозмутимо ответит Бублик
Мария и Вашеро?!?!?! Ну что за позор?
Почему нельзя пригласить топовых парников вместо немецкой бабули? (без негатива к Татьяне)
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