US Open опубликовал вторую волну заявок на микст – Винус сыграет с Бубликом, Калинская – с Музетти

Организаторы US Open дополнили состав участников турнира в миксте.

Ранее уже были объявлены 16 команд , включая Арину Соболенко и Новака Джоковича . Теперь список пополнился, и всего в заявку вошли 29 команд.

Среди новых имен:

Заявочное окно закроется 17 августа – тогда определятся шесть пар с лучшим суммарным рейтингом в одиночном разряде, которые попадут в основную сетку напрямую. Еще восемь мест распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Оставшиеся два места разыграют в квалификации 24 августа, где сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.

Сам турнир пройдет 25-26 августа на Арене Артура Эша и Луи Армстронга.