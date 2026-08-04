Торонто (WTA). Самсонова, Корнеева, Плишкова вышли во 2-й круг, Блинкова, Андрееску, Винус выбыли
В Торонто проходит первый круг турнира WTA 1000.
Анна Блинкова уступила Ребекке Шрамковой в первом круге тысячника в Торонто.
Сетка турнира здесь.
National Bank Open presented by Rogers
Торонто, Канада
2 – 13 августа 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 7 433 076 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Кудерметова-младшая сдается при малейшей трудности, не пошла игра, соперник уперся, она бросает стараться и просто сливает или снимается (сегодня не первый раз) и бежит делать красивые фоточки для инсты. Она не спортсменка и не теннисистка, то что её в детстве научили держать ракетку в руках не делает ее таковой. Минусуйте сколько влезет
А во всем остальном попадание в яблочко. Только она это делает не ради фоточек, а видимо ради путешествий))