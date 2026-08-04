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  4. Торонто (WTA). Самсонова, Корнеева, Плишкова вышли во 2-й круг, Блинкова, Андрееску, Винус выбыли

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Торонто (WTA). Самсонова, Корнеева, Плишкова вышли во 2-й круг, Блинкова, Андрееску, Винус выбыли
В Торонто проходит первый круг турнира WTA 1000.

Анна Блинкова уступила Ребекке Шрамковой в первом круге тысячника в Торонто.

Сетка турнира здесь.

National Bank Open presented by Rogers

Торонто, Канада

2 – 13 августа 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 7 433 076 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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logoCanadian Open
результаты

Комментарии

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"Подожди, дожди, дожди..."
Какое там по счёту подряд поражение у Венеры в одиночке?
Ещё раз напишу. Ещё один коммент для ваших минусов.
Кудерметова-младшая сдается при малейшей трудности, не пошла игра, соперник уперся, она бросает стараться и просто сливает или снимается (сегодня не первый раз) и бежит делать красивые фоточки для инсты. Она не спортсменка и не теннисистка, то что её в детстве научили держать ракетку в руках не делает ее таковой. Минусуйте сколько влезет
ОтветAlexanderRUS
Ещё раз напишу. Ещё один коммент для ваших минусов. Кудерметова-младшая сдается при малейшей трудности, не пошла игра, соперник уперся, она бросает стараться и просто сливает или снимается (сегодня не первый раз) и бежит делать красивые фоточки для инсты. Она не спортсменка и не теннисистка, то что её в детстве научили держать ракетку в руках не делает ее таковой. Минусуйте сколько влезет
Почему же, поставлю плюс. Но Вы ошиблись в одном конкретно - держать нормально ракетку ее в детстве, как раз, и не научили) Присмотритесь, если увидите о чем я))
ОтветAlexanderRUS
Ещё раз напишу. Ещё один коммент для ваших минусов. Кудерметова-младшая сдается при малейшей трудности, не пошла игра, соперник уперся, она бросает стараться и просто сливает или снимается (сегодня не первый раз) и бежит делать красивые фоточки для инсты. Она не спортсменка и не теннисистка, то что её в детстве научили держать ракетку в руках не делает ее таковой. Минусуйте сколько влезет
Только дело не в фоточках) Ладно бы они были, как например у Бушар в свое время. Нет же ничего.
А во всем остальном попадание в яблочко. Только она это делает не ради фоточек, а видимо ради путешествий))
Полина снялась. Алину с уверенной игрой, победой и выходом в следующий круг турнира.
Отлично, вот и Камилла откусила кусок от бренного тела 🙂🙂🙂
Людок дотерпела. И мы все тоже вместе с ней.)
Хорошо и уверенно Алина начала первый и выигрывает с двумя брейками 4:0.
Блинкова как будто мяч первый раз в жизни увидела, вообще не чувствует
Подвесила Алина Полине баранку в первом сете, неожиданно, но приятно.
Кайметова в клубе тусила что ли?
ОтветДоминаторТенниса
Кайметова в клубе тусила что ли?
Если вы про Полину, то им вроде запрещено по контракту (было же интервью с бывшей теннисисткой из Узбекистана, там про условия спрашивали). Так что вряд ли :-)
ОтветAnouck
Если вы про Полину, то им вроде запрещено по контракту (было же интервью с бывшей теннисисткой из Узбекистана, там про условия спрашивали). Так что вряд ли :-)
А намаз не был прописан в контракте?))
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