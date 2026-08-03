Надаль поздравил выпускницу своей академии Эалу с победой в Вашингтоне

Рафаэль Надаль поздравил выпускницу своей академии Александру Эалу с победой на турнире в Вашингтоне.

«Поздравляю, Алекс! Какая невероятная неделя в Вашингтоне! Заслуженный титул🏆 за весь этот тяжелый труд👏🏻. Поздравляю Филиппины и всю команду академии Рафы Надаля!» – написал Надаль.

Филиппинка выпустилась из академии 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» в июне 2023-го. По итогам турнира в Вашингтоне она дебютирует в топ-20.

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