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Фриц – Ходару после финала в Вашингтоне: «То, чего вы с отцом добились в твои 19 лет, просто невероятно»

Тэйлор Фриц обратился к Рафаэлю Ходару после финала турнира в Вашингтоне. В решающем матче он обыграл испанца 7:6(2), 6:4.

«Это был очень тяжелый финал. Ты проводишь потрясающий сезон, и то, чего вы с отцом добились в твои 19 лет, в первый полноценный год в туре, просто невероятно. Ты еще очень молод и с каждым годом будешь становиться только сильнее».

Также он поблагодарил свою команду.

«Спасибо вам за все. В последнее время мне часто приходилось произносить такие речи, но не в качестве победителя. Поэтому особенно приятно, что на этот раз мои слова значат немного больше. Спасибо за все, что вы для меня делаете, за то, что постоянно держите меня в тонусе. Знаю, это непросто», – сказал Фриц на церемонии награждения.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoТэйлор Фриц
logoMubadala DC Open
logoРафаэль Ходар
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Береги колени, Тэйлор! Сезон ещё в самом разгаре, держи себя в тонусе)
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