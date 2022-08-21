Медведеву навредили фейерверки. Вместе с тактикой Циципаса и бедой на подаче привели к поражению в Цинциннати

Через неделю – защита US Open.

Теннисный комплекс, в котором проводится «Мастерс» в Цинциннати, находится рядом с Kings Island – одним из самых известных и посещаемых парков аттракционов в США. Каждый вечер в парке дают салют, который длится от 10 до 14 минут.

В субботу этот салют стал одним из центральных эпизодов полуфинала, в котором Даниил Медведев проиграл Стефаносу Циципасу – 6:7, 6:3, 3:6.

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1. Фейерверки начались в третьем сете при счете 1:2. Когда счет стал 2:3, диджей стадиона отреагировал на них, врубив во время смены сторон Кэти Перри и ее Fireworks.

И после этого Медведев проиграл свою подачу, допустив четыре двойных за гейм. Две из них он выполнил подряд и после этого пошел возмущаться к судье Орели Торт, которая ему спокойно объяснила, что с этим ничего не сделаешь: «Каждый день в это время там 10-минутный салют».

2. Конечно, фейерверки помешали Медведеву. С другой стороны, Циципас их тоже слышал. И на самом деле сосредоточенность Даниила к тому моменту вызывала вопросы уже примерно полчаса.

Во втором сете россиянин вел 5:0. Он воспользовался тем, что Стефанос провел два плохих гейма на подаче (в одном сделал три двойных) и вообще много ошибался (10 невынужденных в первых четырех геймах). Сам Даниил первую невынужденную ошибку за партию допустил при счете 4:0, 40:30.

Но после нее до конца сета он сделал девять и был близок к тому, чтобы упустить преимущество – подавая на партию второй раз, он летел 0:40.В тот раз ему удалось выкарабкаться (Циципас помог двумя ошибками на брейк-пойнтах), но в начале третьего сета он по-прежнему играл довольно суетно.

Размеренность в игру вернулась только при счете 2:5, но было уже поздно.

3. А четыре двойных за один гейм стали кульминацией тех проблем, которые были у Медведева на подаче в этом матче. Аналитик Гил Гросс поделился статистикой:

• всего два эйса – худший показатель с матча против Хуберта Хуркача в Майами, после которого Даниил отправился удалять грыжу.

• 11 двойных ошибок – худший результат с матча против Зверева на ATP Cup-2021 (это январь).

• 49% попадания первым мячом – всего третий матч за последние два года, в котором первая подача проходила меньше чем в половине случаев.

• кроме того, Циципас не принял всего 26% подач Медведева. Для их матчей на харде это очень низкий показатель – который объясняется как прогрессом грека, так и проблемами Даниила.

4. Поговорим о прогрессе грека.

В этом матче откровением стало то, как хорошо и эффективно Циципас использовал резаный удар слева. С одной стороны, слайс позволял ему чуть лучше держаться, когда Медведев атаковал его бэкхенд – а это любимое направление атак Даниила в их противостоянии.

Например, сетбол в первом сете, который реализовал Стефанос. Медведев пробил под лево, пошел к сетке, но слайс грека получился низким, не самым удобным – и привел к важной ошибке.

5. Резак помогал Циципасу не только отбиваться, но и строить розыгрыши. С его помощью он дергал ритм, замедлял размен и получал возможность перехватить атаку при помощи форхенда – потому что Медведеву разгонять медленный мяч труднее, чем греку. И на медленный слайс он зачастую тоже отвечал относительно медленно. И тогда Циципас мог по необходимости забежать и атаковать справа.

6. И совершенно прекрасен был дропшот Стефаноса слева. Когда он на него шел, то практически всегда выполнял его из хорошей и подготовленной позиции (в прошлом это далеко не всегда было так, очень част укороченный бросался от отчаяния), очень коротко – и потом сам выдвигался вперед и закрывал.

7. И если резак слева стал откровением, то другой базис тактики Циципаса удивления уже не вызывал. Это выходы к сетке.

Любимой комбинацией была уходящая подача в первый квадрат и рывок вперед. Медведев редко находил требовавшиеся в такой ситуации приемы. И во многих случаях, когда он это делал, Циципас выдавал шикарные удары с лета.

В целом за матч он сбегал вперед 38 раз и выиграл там 29 очков. Такие обводки у Даниила проходили редко.

8. Первый сет, когда и Медведев, и Циципас играли хорошо, получился потрясающим. Особенно тай-брейк, на котором каждый из них на суперский розыгрыш соперника отвечал еще более суперским своим.

Потом общий уровень матча снизился, они по очереди играли плохо, и Стефанос в итоге оказался тем, кто смог взять себя – и матч – в руки. Последний гейм в его исполнении был мастерским: четыре очка, четыре первых подачи, два выхода к сетке, два виннерса с форхенда. Увереннее не придумаешь.

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Циципас продолжает отличный сезон:

• он лидер тура по победам – уже 46;

• вышел в пятый финал (выиграл два). Больше только у Алькараса (6);

• вышел в третий финал на «Мастерсах» (победил в Монте-Карло, проиграл в Риме);

• вышел в крупнейший финал на харде после итогового-2019;

• впервые обыграл Медведева на открытом харде – до этого матча потерпел пять поражений;

Теперь грек сыграет с Борной Чоричем, который возвращается после операции на плече и прошел четырех соперников из топ-20 во главе с Рафаэлем Надалем. О Чориче у Циципаса есть травматичное воспоминание – в 2020-м на US Open он упустил шесть матчболов против хорвата.

А для Медведева есть тревожная статистика: начиная с финала Australian Open, он на харде проиграл все четыре матча против соперников из топ-10. В Цинциннати он напомнил, как может быть прекрасен, но и от проблем, которые преследуют его последний год, до конца не избавился.

Через неделю Даниилу защищать титул на US Open.

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