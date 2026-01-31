Australian Open. Финал. Рыбакина обыграла Соболенко
В субботу в Мельбурне прошел женский финал Australian Open.
Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко и впервые стала чемпионкой Australian Open.
Спортс’’ провел текстовую трансляцию матча.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Лене - подачи и удачи.
Ленуся камон