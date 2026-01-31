967

Australian Open. Финал. Рыбакина обыграла Соболенко

В субботу в Мельбурне прошел женский финал Australian Open.

Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко и впервые стала чемпионкой Australian Open.

Спортс’’ провел текстовую трансляцию матча.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Финал

Если Рыбакина нахлобучит Сабаленку завтра, то это прям 100%ная карма за "палку раз год".
Лене - подачи и удачи.
А если нет то 100% попадание
Нет, Рыбакина дважды выиграла в том году, плюс еще был на траве матч-триллер
За Рыбакину! Удачи Лене!
Комментарий скрыт
Лене надо в покер играть, такой тотальный покерфэйс не натренировать, это талант)
Слишком много понтов у Арины, все эти тигры и прочая хрень. А рыбка молча всё делает, молчание - золото )
Алға Елена Фишер!! 😁👏
Рыбакина похоже думает что ещё следующий матч надо играть, с Алькарасом
🤣🤣🤣
Ну молодец Рыбакина. Очень угарно она реагирует на победу. Такая - ну ура, прикольно, победила XD
Для меня лично вопрос не стоит за кого
Ленуся камон
короче сижу, смотрю финал, болею за Рыбакину конечно. она летит в третьем 0-3 после поражения во втором, кажется это уже все, беларуска доминирует полностью. начал разбирать вещи чтобы пойти погулять по Валенсии. и вижу вдруг кофту с флагом Казахстана про которую что то давно забыл. дкмаю может надеть ее поддержать казахстанку - но думаю вряд ли, поздно - нужно было с начала игры надеть. но все же надеваю и смотрю дальше. и тут Рыбакина берет 5 геймов подряд! и я понимаю она их взяла после того как одел казахскую кофту - и полностью перевернула игру - вот и не верь после этого в суеверия)
