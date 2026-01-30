8

Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»

Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: надо снять шляпу перед Новаком.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на выход Новака Джоковича в финал Australian Open.

Сегодня 38-летний серб за 4 часа 9 минут обыграл действующего чемпиона Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Я думал, что Синнер выиграет три сета подряд. После первого сета никакой надежды не было, но Джокович играл очень ровно и здорово. Борьба была до самого конца. Сколько геймов он выиграл со счета 15:40 или 0:40, которые, казалось бы, он должен был проигрывать, но раз за разом удерживал.

Выходить на матч против молодого соперника очень сложно, особенно тогда, когда проиграл ему пять матчей подряд. Надо снять шляпу перед Джоковичем. Иметь такое физическое состояние, силы для борьбы с таким соперником в 38 лет – это просто феноменально», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Я говорил, что Джокович сдался перед Синнером и Алькарасом. Простите, величайший – я дурак

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
8 комментариев
Снять и съесть
Шляпу сними, да!
Новак - великий! Удачи в финале!!!
И натянуть кепку 🙂🙂🙂
Рекомендуем