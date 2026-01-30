Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции

17-я ракетка мира Якуб Меньшик объявил, что не сыграет за сборную Чехии в матче со Швецией в первом раунде квалификации Кубка Дэвиса.

На прошлой неделе чех снялся с четвертого круга Australian Open из-за травмы мышц живота.

«После серии медицинских обследований подтвердилось, что травма мышц живота потребует более длительного восстановления. По этой причине сегодня я сообщил капитану сборной, что не смогу принять участие в ближайшем матче Кубка Дэвиса.

Я очень расстроен – действительно ждал возможности сыграть в Йиглаве, однако, к сожалению, не успею полностью восстановиться. Верю в успех команды, которую буду поддерживать на расстоянии, и уже с нетерпением жду следующего домашнего матча сборной осенью – на этот раз с моим участием», – твитнул чех.

Матч Чехии и Швеции пройдет 7-8 февраля.