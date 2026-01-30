  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
31

Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»

Джокович назвал победу над Синнером одним из лучших матчей за последние годы.

Новак Джокович оценил победу над Янником Синнером в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Серб впервые с «Уимблдона»-2024 вышел в финал турнира «Большого шлема».

«Я бы поставил этот матч на первое место среди своих побед за последние пару лет. Без сомнений – одно из моих лучших выступлений за последнее десятилетие.

Мне, конечно, повезло, что в предыдущем раунде Лоренцо [Музетти] получил травму и снялся, а уже через два дня был совершенно другой соперник. Я точно знал, чего ожидать, у меня была полная ясность в тактике, в плане на матч и в том, что нужно было выполнять на корте.

Одно дело – представить, как ты хочешь играть, и совсем другое – воплотить это против Синнера, который сейчас демонстрирует запредельно высокий уровень.

Я просто счастлив, что сегодня пережил такой момент».

Также Джокович поделился настроем на финал против Карлоса Алькараса. Серб может выиграть 25-й «Большой шлем» в карьере. Алькарас в случае победы станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема. 

«Когда мы играем друг с другом, на кону всегда история – для нас обоих.

Моя подготовка идет как надо. Я обыгрывал его здесь в прошлом году в четвертьфинале – тоже в тяжелейшем матче. Посмотрим, насколько свежими мы подойдем к финалу.

У него тоже была серьезная игра, но он моложе на 15-16 лет. Биологически ему, конечно, будет чуть проще восстановиться.

Сейчас я просто стараюсь насладиться сегодняшним событием. О финале подумаю позже. Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему», – сказал Джокович.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие

Джокович и сам не ожидал, что обыграет Синнера. Его эмоции после победы – подтверждение

Я говорил, что Джокович сдался перед Синнером и Алькарасом. Простите, величайший – я дурак

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoAustralian Open
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoЛоренцо Музетти
logoКарлос Алькарас
logoATP
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Понятное дело. Ещё сегодня с утра казалось, что для серба вероятность выиграть ещё один Шлем так-то больше, чем вероятность ещё хоть раз обыграть Синнера)
Спасибо! Показал что эпоха Биг-3 лучшее время тенниса. С ними можно сравнить только Алькараса(из нынешних). И то даже он еще сыроват. Хотя я бы его с биг-3 по скиллу точно приравнял.
Ответ Саня Ларёк
Спасибо! Показал что эпоха Биг-3 лучшее время тенниса. С ними можно сравнить только Алькараса(из нынешних). И то даже он еще сыроват. Хотя я бы его с биг-3 по скиллу точно приравнял.
Да ладно, сегодня был не самый удачный день для Синнера, почти 50 не вынужденных ошибок, и даже при этом у него выигранных очков на 10-15 больше чем у Ноле. Для тенниса уровня топ 10 это много, в 9 из 10 подобных случаев такой отрыв гарантирует победу. Но сегодня удача была на стороне Новака. Но за это и любят теннис, не всегда можно предугадать победителя. Удачи Новаку в финале, ему фартит на этом турнире.
P.S. Новак в прайме тоже отлетал от Вавринки в финале US Open
Ответ Иван Лещинский_1117058283
Да ладно, сегодня был не самый удачный день для Синнера, почти 50 не вынужденных ошибок, и даже при этом у него выигранных очков на 10-15 больше чем у Ноле. Для тенниса уровня топ 10 это много, в 9 из 10 подобных случаев такой отрыв гарантирует победу. Но сегодня удача была на стороне Новака. Но за это и любят теннис, не всегда можно предугадать победителя. Удачи Новаку в финале, ему фартит на этом турнире. P.S. Новак в прайме тоже отлетал от Вавринки в финале US Open
P.S Новак в прайме отлетал Вавринке в прайме. Это не просто неудачный день был.
24 шлема, а впечатлили больше всего Олимпиада и этот полуфинал..
но, ещё не вечер воскресенья..)
Пару лет с Олимпиады ещё не прошло😏 Тот матч лучший.
В прайме Джокович Синнера бы щёлкал регулярно! Сейчас физика уже не позволяет , но регулярно доходить до полуфиналов шлемов спокойно даже почти в 39 лет
Новак ниже полуфиналов практически не опускается на тбш , это во столько лет то! Если бы играли они одноматчевые турниры , ноле и Карлоса и Скиннера чаще обыгрывал! На самом деле главный соперник Новака возраст и физика! По мастерству и стабильности он их всех превосходит
Это круче, Ноле. Это вот как Акелла не промахнулся, все ещё супер альфа.
Фиг с ним с финалом. Карл все равно же альфач антилоп гну.
А теперь представьте его праймовый возраст с Синнером и прочими. Переезжал бы всех в одну калитку.
Ответ Dan_R
А теперь представьте его праймовый возраст с Синнером и прочими. Переезжал бы всех в одну калитку.
Праймовый возраст у него был в 2019-2021, абсолютный баланс между техническим совершенством и физикой. Тогда он чуть не отлетел Федереру
Ответ Dan_R
А теперь представьте его праймовый возраст с Синнером и прочими. Переезжал бы всех в одну калитку.
Новак выдал свой прайм в этом матче. Когда этого сделать не выходит он отлетает от Синнера без шансов.
Музетти, глядя на происходящее, - да, уж, смог бы я одолеть Синнера или он отшлепал бы меня как мальчишку...
Ответ Skip
Музетти, глядя на происходящее, - да, уж, смог бы я одолеть Синнера или он отшлепал бы меня как мальчишку...
Мазетти отлетел бы в три сета.
В воскресенье может быть одновременно несколько ачивок: победы Карлоса во всех дебютных финалах 4 шлемов, было ли когда нить такое в истории, вроде бы нет, Агасси такого не имеет, карьерная тарелка Новака, карьерный финал и карьерный шлем Карлоса.
Или же одно - 25 шлем.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
30 января, 17:03
Рекомендуем
Главные новости
Абу-Даби (WTA). Александрова встретится с Ястремской, Бенчич – с Картал, Остапенко – с Бейлек, Самсонова вышла в 1/4 финала, Наварро выбыла
вчера, 21:14
Клуж-Напока (WTA). Захарова сыграет с Потаповой, Радукану – с Юван, Хвалинска – с Данилович, Юэ Юань вышла в 1/4 финала
вчера, 21:12
Острава (WTA). Болтер поборется с Голубич, Шрамкова – с Фрухвиртовой, Макнелли, Волынец вышли в 1/4 финала, Аванесян выбыла
вчера, 21:09
Алькарас выложил подборку фото из Австралии
вчера, 21:03Фото
Фис провел и выиграл первый матч за полгода
вчера, 20:30
Монпелье (ATP). Бланше играет с Вавассори, Фис, Эмбер, Каррено-Буста вышли во 2-й круг, Хуркач выбыл
вчера, 20:17Live
Киз о том, что ей пришлось съесть пирог с яблоками и сыром из-за проигранного спора на AO: «Это было хуже, чем я думала. Выглядело как рвота»
вчера, 19:39
Хачанов получил баскетбольную майку от Дёмина
вчера, 18:26Фото
Клуж-Напока (WTA). Машарова, Снигур, Ван Синьюй, Потапова, Захарова вышли во 2-й круг, Стефанини выбыла
вчера, 18:08
Бенчич об упоминаниях того, что теннисистки вернулись после родов: «На корте без разницы, что ты мама – все равно надо показывать результат»
вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
вчера, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Рекомендуем