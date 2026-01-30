Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»

Джокович назвал победу над Синнером одним из лучших матчей за последние годы.

Новак Джокович оценил победу над Янником Синнером в полуфинале Australian Open – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Серб впервые с «Уимблдона »-2024 вышел в финал турнира «Большого шлема».

«Я бы поставил этот матч на первое место среди своих побед за последние пару лет. Без сомнений – одно из моих лучших выступлений за последнее десятилетие.

Мне, конечно, повезло, что в предыдущем раунде Лоренцо [Музетти ] получил травму и снялся, а уже через два дня был совершенно другой соперник. Я точно знал, чего ожидать, у меня была полная ясность в тактике, в плане на матч и в том, что нужно было выполнять на корте.

Одно дело – представить, как ты хочешь играть, и совсем другое – воплотить это против Синнера, который сейчас демонстрирует запредельно высокий уровень.

Я просто счастлив, что сегодня пережил такой момент».

Также Джокович поделился настроем на финал против Карлоса Алькараса . Серб может выиграть 25-й «Большой шлем» в карьере. Алькарас в случае победы станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема.

«Когда мы играем друг с другом, на кону всегда история – для нас обоих.

Моя подготовка идет как надо. Я обыгрывал его здесь в прошлом году в четвертьфинале – тоже в тяжелейшем матче. Посмотрим, насколько свежими мы подойдем к финалу.

У него тоже была серьезная игра, но он моложе на 15-16 лет. Биологически ему, конечно, будет чуть проще восстановиться.

Сейчас я просто стараюсь насладиться сегодняшним событием. О финале подумаю позже. Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему», – сказал Джокович.

