Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на февральском турнире в Акапулько.
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Акапулько, который стартует 23 февраля.
В Мексике планируют сыграть:
чемпион-2021 Александр Зверев (3);
Лоренцо Музетти (5);
двукратный чемпион Алекс де Минаур (6);
Бен Шелтон (7);
финалист-2024 Каспер Рууд (13);
прошлогодний финалист Алехандро Давидович-Фокина (14);
Флавио Коболли (22);
чемпион-2014 Григор Димитров (45).
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Саша же жалел, что в прошлом году в Акапулько поперся, а в этом году снова здорово
Саша же жалел, что в прошлом году в Акапулько поперся, а в этом году снова здорово
Не в Акапулько, а в Аргентину и Бразилию
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем