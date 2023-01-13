Аскаров дебютировал в НХЛ с 31 сэйвом (и поражением). В этом сезоне сыграли уже 10 русских вратарей!

Но рекорда, похоже, не будет.

Ярославу Аскарову всего 20 лет – и в его карьере было столько событий, что хватит на жизнь взрослого кипера: его считали главным вратарем поколения и выбирали в первом раунде драфта НХЛ, но потом смеялись, как вылетает его клюшка из рук на МЧМ. В 18 лет Аскаров успешно устраивал дриблинг за воротами в матче с «Салаватом», а через год почти не выходил на лед в КХЛ (только 6 матчей в сезоне-2021/22), хотя играл при этом за сборную на Евротуре. Ему пели дифирамбы и тут же называли пылесосом.

За океаном пока тоже получается неоднозначно: Ярослава вызвали на Матч звезд АХЛ, хотя временами он пускает необязательные шайбы. Тут же подняли в главную команду – из-за выбывшего на время Ланкинена – и дали место в старте.

Но не все истории про дебют в НХЛ получаются красивыми: Аскаров пропустил 4 шайбы за вечер, а «Нэшвилл» проиграл в Монреале 3:4 – дважды ему портил настроение Коул Кофилд.

Вот только если смотреть не на итоговый результат, а на саму игру Ярослава – то здесь все очень достойно. За вечер у него 31 сэйв – в том числе в эпизодах, когда шайба должна была, скорее, заходить в ворота.

«Нам нужно было лучше играть перед ним, но это хороший старт. Матч стал для него хорошей проверкой, он выручил нас несколько раз, поэтому я отдаю ему должное», – сказал тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс.

Нападающий Нино Нидеррайтер вообще не сомневается в будущих перспективах Аскарова: «Я думаю, что он великолепен. Он определенно чувствовал себя очень комфортно в воротах и ​​много играл с шайбой. Он станет элитным вратарем, вы это увидите».

Сам же голкипер был воодушевлен даже несмотря на поражение. «Сыграть свою первую игру в НХЛ — это нереальные эмоции. Это потрясающе, потрясающе. Да, мы проиграли, но я думаю, что запомню эту игру навсегда», – переводил его слова Яков Тренин. «Спасибо всем за поддержку и помощь. Увлекательное путешествие началось», – добавил вратарь чуть позже в своих соцсетях.

Даже несмотря на поражение Аскаров уже вписал себя в клубную историю: 20 лет и 210 дней – он самый молодой стартовый голкипер «Нэшвилла». Возможно, скоро станет и самым молодым победившим стартовым вратарем «хищников» – если еще дадут такую возможность, а защитники при этом сыграют понадежнее.

Всего же он 10-й российский кипер в сезоне НХЛ-2022/23.

Рекорд – 11 вратарей из России за один чемпионат, но все идет к тому, что побит в этом сезоне он не будет. Максимум – повторен. Например, если «Сент-Луис» не будет попадать в плей-офф и поднимет Вадима Жеренко из АХЛ на последние матчи регулярки. Худобин же и Просветов рассчитывать на такое могут только в случае травм всех вратарей в «Далласе» и «Аризоне». Ну или если Иван Федотов сбежит из военной части и доберется до Филадельфии.

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