NHL Entertainment
Блог

Аскаров дебютировал в НХЛ с 31 сэйвом (и поражением). В этом сезоне сыграли уже 10 русских вратарей!

Ярослав Аскаров Ярослав Аскаров
Нэшвилл Нэшвилл
видео
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Но рекорда, похоже, не будет.

Ярославу Аскарову всего 20 лет – и в его карьере было столько событий, что хватит на жизнь взрослого кипера: его считали главным вратарем поколения и выбирали в первом раунде драфта НХЛ, но потом смеялись, как вылетает его клюшка из рук на МЧМ. В 18 лет Аскаров успешно устраивал дриблинг за воротами в матче с «Салаватом», а через год почти не выходил на лед в КХЛ (только 6 матчей в сезоне-2021/22), хотя играл при этом за сборную на Евротуре. Ему пели дифирамбы и тут же называли пылесосом.

За океаном пока тоже получается неоднозначно: Ярослава вызвали на Матч звезд АХЛ, хотя временами он пускает необязательные шайбы. Тут же подняли в главную команду – из-за выбывшего на время Ланкинена – и дали место в старте.

Но не все истории про дебют в НХЛ получаются красивыми: Аскаров пропустил 4 шайбы за вечер, а «Нэшвилл» проиграл в Монреале 3:4 – дважды ему портил настроение Коул Кофилд.

Вот только если смотреть не на итоговый результат, а на саму игру Ярослава – то здесь все очень достойно. За вечер у него 31 сэйв – в том числе в эпизодах, когда шайба должна была, скорее, заходить в ворота.

«Нам нужно было лучше играть перед ним, но это хороший старт. Матч стал для него хорошей проверкой, он выручил нас несколько раз, поэтому я отдаю ему должное», – сказал тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс.

Нападающий Нино Нидеррайтер вообще не сомневается в будущих перспективах Аскарова: «Я думаю, что он великолепен. Он определенно чувствовал себя очень комфортно в воротах и ​​много играл с шайбой. Он станет элитным вратарем, вы это увидите».

Сам же голкипер был воодушевлен даже несмотря на поражение. «Сыграть свою первую игру в НХЛ — это нереальные эмоции. Это потрясающе, потрясающе. Да, мы проиграли, но я думаю, что запомню эту игру навсегда», – переводил его слова Яков Тренин. «Спасибо всем за поддержку и помощь. Увлекательное путешествие началось», – добавил вратарь чуть позже в своих соцсетях.

Даже несмотря на поражение Аскаров уже вписал себя в клубную историю: 20 лет и 210 дней – он самый молодой стартовый голкипер «Нэшвилла». Возможно, скоро станет и самым молодым победившим стартовым вратарем «хищников» – если еще дадут такую возможность, а защитники при этом сыграют понадежнее.

Всего же он 10-й российский кипер в сезоне НХЛ-2022/23.

Рекорд – 11 вратарей из России за один чемпионат, но все идет к тому, что побит в этом сезоне он не будет. Максимум – повторен. Например, если «Сент-Луис» не будет попадать в плей-офф и поднимет Вадима Жеренко из АХЛ на последние матчи регулярки. Худобин же и Просветов рассчитывать на такое могут только в случае травм всех вратарей в «Далласе» и «Аризоне». Ну или если Иван Федотов сбежит из военной части и доберется до Филадельфии.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Нэшвилл 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
13 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Нидеррайтер (Йоси)
1:1 – 14 Эванс (Эдмундсон, Савар)
2:1 – 16 Дак (Друэн, Юлонен)
2:2 – 22 Форсберг (Пярссинен, Дюшен)
3:2 – 31 Кофилд (Друэн, Сузуки)
4:2 – 47 Кофилд (Друэн, Дак)
4:3 – 59 Пярссинен (Глэсс, Экхольм)
Вратари: Монтембо 39/42 – Аскаров 31/35.

Костин расцвел в «Эдмонтоне» – он уже 5-й снайпер команды. И это еще без Макдэвида!

«Почти 30 лет живем в США, но мы русские – какими еще можем быть?» Интервью Сергея Брылина – легенды «Нью-Джерси»

«Питтсбург» прилетел с похорон отца Летанга сразу на матч с «Ванкувером» и отыгрался с 0:3. У Малкина – 2+2

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexPro2015
Ответ Белый офицер
Не подымут. Он под потолок не влазит. По этому его не подымали даже когда Эттинжер травмировался.
Может трейданут тогда, если кому-то понадобится опытный вратарь к п/о
А то контракт заканчивается, было бы обидно карьеру завершать сезоном в фарме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ABarca
Бобр чего так сдал??? Вообще, Василевский очень сильно разочаровывает. Нет уже в нем той стены и сейвов. Стал рядовым вратарем. Надеюсь, в плове будет тянуть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lyelik
А говорят наших в нхл не осталось..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Ответ AlexPro2015
У Худобина, кстати, вполне солидная статистика в фарме в этом сезоне - в десятке лучших вратарей AHL по основным показателям. Не удивлюсь, если его поднимут в Даллас к концу сезоне
Не подымут. Он под потолок не влазит. По этому его не подымали даже когда Эттинжер травмировался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Неудачный дебют.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krupin82
Дай Бог всё получится.20 лет-это младенец по вратарским меркам!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexPro2015
У Худобина, кстати, вполне солидная статистика в фарме в этом сезоне - в десятке лучших вратарей AHL по основным показателям. Не удивлюсь, если его поднимут в Даллас к концу сезоне
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Угловой буллит
Если делает в матче пару крутейших сейвов , но при этом и пускает " свои" бабочки, то никогда не будет вратарем топ-уровня.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ko Vi
вот у Сорокина начало было реально ужасным, а здесь вообще ничего страшного, опять же, смог показать, что может делать классные сейвы, удачи в общем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
prus_3
Але, а как там Овечкин?!
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий