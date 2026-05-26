ЦСКА заплатит 30 млн рублей «Торпедо» в рамках обмена прав на Меркулова на права на Замулу (Михаил Зислис)

ЦСКА заплатит 30 млн рублей «Торпедо» в рамках обмена прав на Меркулова на права на Замулу
Вчера ЦСКА и «Торпедо» произвели обмен. Московский клуб получил права на защитника Егора Замулу, нижегородская команда – права на форварда Георгия Меркулова и денежную компенсацию.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, размер компенсации составит 30 млн рублей.
Замула начал сезон в «Филадельфии», за которую провел 13 матчей регулярном чемпионате НХЛ, сделав 1 передачу. После этого он перешел в «Коламбус» – 20 игр и 2 (0+2) очка.
Меркулов в этом сезоне стал лучшим бомбардиром «Провиденса» – фарм-клуба «Бостона». Форвард набрал 61 (24+37) балл в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
