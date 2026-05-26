ЦСКА заплатит 30 млн рублей «Торпедо» в рамках обмена прав на Меркулова на права на Замулу (Михаил Зислис)

ЦСКА заплатит 30 млн рублей «Торпедо» в рамках обмена.

Вчера ЦСКА и «Торпедо » произвели обмен . Московский клуб получил права на защитника Егора Замулу , нижегородская команда – права на форварда Георгия Меркулова и денежную компенсацию.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, размер компенсации составит 30 млн рублей.

Замула начал сезон в «Филадельфии», за которую провел 13 матчей регулярном чемпионате НХЛ, сделав 1 передачу. После этого он перешел в «Коламбус» – 20 игр и 2 (0+2) очка.

Меркулов в этом сезоне стал лучшим бомбардиром «Провиденса» – фарм-клуба «Бостона». Форвард набрал 61 (24+37) балл в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

«Салават» продлил контракт с Цулыгиным на год. ЦСКА интересовался 21-летним защитником