Случайный хет-трик Кузнецова: украл гол у Овечкина, забросил нереальную шайбу от борта и затащил команду в овертайм

Чудеса фартожопости.

Накануне матча с «Вашингтоном» главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро переживал: «Я очень надеялся, что Овечкин забьет прошлой ночью [с «Эдмонтоном»]... Он подъедет между скамейками на разминке, попьет воду, посмотрит на меня и скажет: «Сегодня я забью». А я обернусь и не узнаю его, потому что он знает, что меня это бесит». Он явно опасался, что в топ-3 исторической гонки снайперов произойдут официальные изменения уже в этот вечер.

Будро прекрасно знает Овечкина – он тренировал его с 2007-го по 2012-й. Но сегодня пришла беда откуда не ждали – Евгений Кузнецов сделал второй хет-трик в НХЛ:

• сначала он открыл счет – благодаря простому пробросу по борту, рикошету и самовольной траектории шайбы – вы такого точно не видели;

• через 43 секунды он добил шайбу с ленты после броска Овечкина в большинстве – теоретически именно сегодня Александр мог обойти Ягра, но Евгений решил, что лучше точно забить;

• а в конце третьего периода он сравнял счет – 3:3 – просто приняв отскок шайбы на ногу. Чудеса да и только.

Кажется, 12 марта можно официально объявлять днем фартожопости – у игрока с 5 бросками сразу 3 гола, хотя некоторые моменты и бросками-то назвать нельзя.

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