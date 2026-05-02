Директор ЦСКА о контракте с Никитиным на 5 лет: «Сожалений не было никогда. К его штабу есть доверие по построению команды на длительный срок»

Директор ЦСКА о контракте Никитина на 5 лет: к его штабу есть доверие.

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что в клубе доверяют главному тренеру Игорю Никитину и его штабу.

Армейцы заняли 4-е место на Западе по итогам прошедшего регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ и уступили «Авангарду» (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

Никитин подписал контракт с ЦСКА на пять лет прошлым летом.

– Есть сожаление о пятилетнем сроке контракта Никитина?

– Не было никогда. Пятилетний контракт – оценка его деятельности на протяжении многих лет. У нас есть понимание, как строить команду.

Есть доверие к Никитину и его штабу по построению команды на длительный срок, – сказал Денисов.