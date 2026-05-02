  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор ЦСКА о контракте с Никитиным на 5 лет: «Сожалений не было никогда. К его штабу есть доверие по построению команды на длительный срок»
18

Директор ЦСКА о контракте с Никитиным на 5 лет: «Сожалений не было никогда. К его штабу есть доверие по построению команды на длительный срок»

Директор ЦСКА о контракте Никитина на 5 лет: к его штабу есть доверие.

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что в клубе доверяют главному тренеру Игорю Никитину и его штабу. 

Армейцы заняли 4-е место на Западе по итогам прошедшего регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ и уступили «Авангарду» (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина. 

Никитин подписал контракт с ЦСКА на пять лет прошлым летом.

– Есть сожаление о пятилетнем сроке контракта Никитина?

– Не было никогда. Пятилетний контракт – оценка его деятельности на протяжении многих лет. У нас есть понимание, как строить команду.

Есть доверие к Никитину и его штабу по построению команды на длительный срок, – сказал Денисов.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2745 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoИгорь Никитин
logoЦСКА
logoКХЛ
logoДенис Денисов
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню один величайший тренер современности в СКА аналогично сам с собою заключил пятилетний контракт, хотя хотел заключить пожизненный с правом передачи по наследству своим детишкам из «Изралевки». Дружеский пинок от Миллера сбил спесь с гения!
Ответ NNM
Помню один величайший тренер современности в СКА аналогично сам с собою заключил пятилетний контракт, хотя хотел заключить пожизненный с правом передачи по наследству своим детишкам из «Изралевки». Дружеский пинок от Миллера сбил спесь с гения!
откуда вы такие берётесь ???
миллер там просто кассир на выдаче...
Ответ catcher69
откуда вы такие берётесь ??? миллер там просто кассир на выдаче...
Этот «кассир» получил 57 благодарностей от «благодетеля» Йозе и Ларионова к себе может вызывать поколякать только «крестный папаня».
Вот троица собралась - Есман, Денисов, Никитин. Будут теперь друг за друга стоять. Фёдоров мог бы сменить любого из них.
Готов поспорить что свой контракт он до конца не даработает.
Ответ wxvnpc5psr
Готов поспорить что свой контракт он до конца не даработает.
Не "даработает" точно.
А ,чего сожалеть,с любым тренером в командах контракт на любой срок начальники могут разорвать ! В прошлом году РБ из Ска убрали, хотя так же по моему контракт был на 5 лет !
какое еще построение...??? что он несёт ???
команда забивающая 3 шайбы в 5 играх ))))))))))))))))))))
ТАКОЙ ХОККЕЙ МНЕ НЕ НУЖЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Назначение Никитина не уровень принятия решения Денисова.
Ответ Artem hoc
Назначение Никитина не уровень принятия решения Денисова.
Не уровень,он это просто озвучивает.
У вас уже была оценка его деятельности, когда вы его выпнули из клуба после проигранного финала.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор ЦСКА Денисов о сезоне: «Результатом недоволен. Для нас не существует ничего, кроме первого места»
1 мая, 09:22
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
30 апреля, 20:48
Директор ЦСКА об изменении регламента КХЛ: «Большие дяди развивают лигу. Но в моем понимании это мешает работе спортивных менеджеров»
30 апреля, 15:26
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ начнется 6 мая в 02:00. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
сегодня, 21:38
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
сегодня, 21:38
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем