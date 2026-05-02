Фетисов о рекорде Малкина по матчам в плей-офф среди россиян: «Один из главных показателей качества игрока в НХЛ»
Фетисов о рекорде Малкина по матчам в плей-офф: показатель качества игрока.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высоко оценил достижение Евгением Малкиным рекордного числа матчей в плей-офф НХЛ среди россиян.
Ранее форвард «Питтсбурга» провел 183-ю игру в Кубке Стэнли и сравнялся с Сергеем Федоровым по этому показателю.
– Как оцените достижение Малкина?
– Один из главных показателей качества игрока в НХЛ – количество проведенных игр в плей‑офф.
– В состоянии ли Евгений продолжить карьеру в НХЛ?
– Ему принимать решение. И какое бы он решение ни принял – имеет на это право. Я гадать не собираюсь, – сказал Фетисов.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2810 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
показатель команды в первую очередь
Надо срочно дать заслуженного какого нибудь
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем