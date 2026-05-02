Фетисов о рекорде Малкина по матчам в плей-офф среди россиян: «Один из главных показателей качества игрока в НХЛ»

Фетисов о рекорде Малкина по матчам в плей-офф: показатель качества игрока.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высоко оценил достижение Евгением Малкиным рекордного числа матчей в плей-офф НХЛ среди россиян.

Ранее форвард «Питтсбурга » провел 183-ю игру в Кубке Стэнли и сравнялся с Сергеем Федоровым по этому показателю.

– Как оцените достижение Малкина?

– Один из главных показателей качества игрока в НХЛ – количество проведенных игр в плей‑офф.

– В состоянии ли Евгений продолжить карьеру в НХЛ?

– Ему принимать решение. И какое бы он решение ни принял – имеет на это право. Я гадать не собираюсь, – сказал Фетисов.