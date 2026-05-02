  Малкин об игре на позиции крайнего форварда: «Не проблема для меня. В этом сезоне это сработало. Посмотрим, чего захочет тренер»
Малкин об игре на позиции крайнего форварда: «Не проблема для меня. В этом сезоне это сработало. Посмотрим, чего захочет тренер»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об игре на позиции крайнего нападающего.

Большую часть 20-летней карьеры в НХЛ россиянин выступал на позиции центрального форварда, но по ходу этого сезона тренер сместил его на фланг. 

«Для меня нормально, если в следующем сезоне начну на фланге. Если тренер Дэн Мьюз захочет использовать меня там и я помогу второму звену, никаких проблем. Для меня это не какие-то радикальные изменения – лишь небольшие нюансы. Думаю, в этом сезоне это сработало, я играл неплохо.

Но посмотрим, чего от меня захочет тренер. Обычно все обсуждается индивидуально – ты разговариваешь с тренером, и он объясняет, какую роль видит для тебя в команде. Для меня это точно не проблема», – сказал Малкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Осталось узнать какой тренер
Чей малкин выпускник?
Ответ Юлия Закаблукова
Чей малкин выпускник?
Гарвард
Сергей Черкас: «Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас. Он бы мог вернуться в «Металлург». Может, через год у него поменяется мнение о переезде в КХЛ»
2 мая, 14:58
Летанг об игре с Малкиным и Кросби: «Мы очень близки, я, Джино, Сид. Просто хочется, чтобы все так и продолжалось»
2 мая, 13:59
Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по числу игр в плей-офф НХЛ (158), обогнав Дацюка. Василевский (126) идет 10-м
2 мая, 07:46
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
24 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
31 минуту назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
