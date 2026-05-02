  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов о Тамбиеве в «Динамо»: «Важно, чтобы игроки к нему пошли. У нас были великие Чернышев, Юрзинов – под них хоккеисты всегда шли. Никитин – такой тренер, Козлов в Уфе»
8

Давыдов о Тамбиеве в «Динамо»: «Важно, чтобы игроки к нему пошли. У нас были великие Чернышев, Юрзинов – под них хоккеисты всегда шли. Никитин – такой тренер, Козлов в Уфе»

Давыдов о Тамбиеве в «Динамо»: важно, чтобы к нему пошли игроки.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о работе Леонида Тамбиева на посту главного тренера «Динамо» и выразил надежду, что специалист добьется успеха. 

– «Динамо» – особая команда, многие игроки мечтают за нас играть, многим бело-голубые дали путевку в профессию. У нас новый тренер, очень важно, чтобы игроки к нему пошли. Деньги сегодня в КХЛ есть у многих клубов, но не каждый клуб обеспечит хоккеисту профессиональный рост, карьеру. Поэтому тут особенно важна фигура тренера.

– К каким тренерам игроки идут?

– У нас в «Динамо» были великие тренеры – прежде всего Аркадий Иванович Чернышев и Владимир Владимирович Юрзинов. Под них игроки всегда шли, поскольку понимали, что это «Динамо» и это тренеры, которые сделают тебя намного лучше.

Тренеры, к которым буквально бегут игроки, есть и сейчас. Уже отмечал работу Виктора Козлова в Уфе – не просто так он сработался даже с Евгением Кузнецовым. Не удивлен, что «Салават», несмотря на скромные возможности, уже активно переподписывает игроков, легионеров – все идут под Козлова.

Еще один такой тренер – Игорь Никитин, на пресс-конференции он взял всех своих хоккеистов под защиту. Понятно, что это ЦСКА – клуб уровня «Динамо», в котором все хотят играть. Но и фактор Никитина тоже работает, поэтому и читаем в прессе, что все лидеры армейцев хотят остаться. И того же Костина уже продлили на три года. Очень надеюсь, что и у нас игроки пойдут под Леонида Тамбиева, – сказал Давыдов.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2745 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-hockey
logoСалават Юлаев
logoДинамо Москва
logoИгорь Никитин
logoВиталий Давыдов
logoВладимир Юрзинов
logoВиктор Козлов
logoАркадий Чернышев
logoЛеонид Тамбиев
logoЦСКА
logoКХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будут деньги и игроки будут.
А как же Самонов и Хмелески, которые уже по ходу сезона сбежали от Виктора Козлова. У них же были контракты, все их устраивало и вдруг. Кузнецов, кстати, не остаётся. Ремпал под вопросом. Так кто бежит со всех ног к Козлову?
Ответ agentkuper
А как же Самонов и Хмелески, которые уже по ходу сезона сбежали от Виктора Козлова. У них же были контракты, все их устраивало и вдруг. Кузнецов, кстати, не остаётся. Ремпал под вопросом. Так кто бежит со всех ног к Козлову?
Самонов и Хмелевский ушли не видя перспективы в Салавате. Козлов абсолютно лучший тренер этого сезона.
Ответ Саша Иванов_1117064575
Самонов и Хмелевский ушли не видя перспективы в Салавате. Козлов абсолютно лучший тренер этого сезона.
А что это за повод такой при наличии контракта? Любой игрок может заявить, что не видит перспектив и плевать на контракт. Это предатели, люди низкой социальной ответственности. И перспектива, как выяснилось, была. Так что оба выставили себя лохами). Если Козлов лучший тренер, то за него сейчас начнется борьба. Понаблюдаем. Я только этого и жду). Надеюсь, что Минск его заберёт.
Козлов набирает негодных спицаные игроков .
Ответ о о
Козлов набирает негодных спицаные игроков .
В.Н.Козлов играет тем что есть и по финансовым возможностям и дает результат
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Давыдов о мнении, что Восток сильнее Запада в КХЛ: «Не согласен, год на год не приходится. ЦСКА основательно напряг «Авангард» в предыдущем раунде»
1 мая, 10:01
Никитин об Абрамове: «Если бы «Салават» не отказался, обмен уже случился бы. Виталий провел не лучший сезон. Вижу, что свой потенциал в ЦСКА раскрыть он не может»
30 апреля, 14:58
Совет директоров КХЛ отмененил «правило трех переходов», при переподписании контрактов на понижение в потолке зарплат будет учитываться сумма старого договора
29 апреля, 15:15
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ начнется 6 мая в 02:00. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
сегодня, 21:38
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
сегодня, 21:38
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем