В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет

«Бостон» за последние четыре года трижды выходил в финал Востока и один раз добрался до большого финала. Вообще же «Селтикс» эпохи Маркуса Смарта были в финале конференции 5 раз. И, несмотря на высокий уровень успешности за не слишком долгий временной отрезок, изменений тут всегда хватало.

У «Селтикс» за это время было 3 тренера и 2 генменеджера, а через их цепкие лапки прошел длинный выводок звезд: Кайри Ирвинг и Кемба Уокер, Айзейя Томас и Гордон Хэйворд, Эл Хорфорд успел свалить и вернуться.

Не собирались «зеленые» останавливаться и сейчас. В межсезонье они получили Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэя, потеряв Маркуса Смарта, Малколма Брогдона и обоих Уильямсов. И теперь эта новая команда должна сделать решающий шаг к титулу . Потому что пять финалов конференции и один большой финал – это хорошо, но чемпионские перстни за это не дают.

«Бостон» – одна из двух самых титулованных команд в НБА, но большинство этих титулов было получено еще до того, как человечество освоило клинопись. А в XXI-м веке у «Бостона» ровно одно чемпионство. Помогут ли их летние ходы удвоить эту цифру? Как изменится игра «Селтикс»? И главное – будет ли это работать против «Милуоки»?

Как будет работать их защита

Первым большим ходом «Бостона» стало приобретение Порзингиса. И уже тогда было понятно, что оборону «зеленых» ждут перемены. Порзи просто не похож на тех «больших», что были у «Селтикс» раньше. Хорфорд и Роб заметно подвижнее, Грант – вообще «четверка», и тут приходит центр, который совсем не так уверенно чувствует себя в поле.

До обмена на Холидэя тут были разные варианты того, как именно изменится защита «зеленых» – будут они держать Порзи под кольцом, пока игроки периметра лезут через заслон, или наоборот чаще станут играть в заступ, активно прикрывая высокие выходы Кристапса. Может, Порзи вообще будет играть «четверку» в защите?

Обмен Роба и Брогдона на Холидэя добавил конкретики. Теперь тут на одного страхующего «большого» меньше. И вообще на одного «большого» меньше. Порзи частенько будет играть с четырьмя игроками периметра. Это не позволит сдвигать его на «четверку» и затруднит игру в заступ, просто потому что рядом не будет надежного рим-протектора, который прикроет «краску», когда Кристапс выдернется на заслон. В то же время сам Холидэй – элитный защитник на мяч, который должен отлично лезть через заслоны. И у «Бостона» на периметре хватает таких людей, чтобы спокойно держать Порзи под кольцом. Его партнеры достаточно хороши, чтобы справиться без высоких выходов «большого».

И зачастую защита «Бостона» будет напоминать «Милуоки» последних лет – центр, околачивающийся под кольцом на постоянной основе, и игроки периметра, которые пытаются загнать боллхэндлера соперников в эту подстраховку.

Естественно, играть так будут не всегда. На каких-то минутах Порзингис будет выходить с Хорфордом. Собственно, в предсезонке они часто так и делают. Там при необходимости можно играть в заступ, Хорфорд, если что, прикроет. Но Эл староват, Кристапс не отличается здоровьем, «Бостону» будет тяжеловато дать им столько минут, чтобы они были на паркете вместе чаще, чем по отдельности. Ну, если только не закладываться на большое игровое время для Корнета, которое даже по регулярке прокатит не всегда. И это не говоря о том, что в ряде матчей варианта «выпустить Порзи с Элом» не будет в принципе, оба будут время от времени пропускать.

Пока все выглядит так, что Кристапс, околачивающийся под кольцом – это основная защитная схема «Селтикс». И это должно работать . Порзи хорош в защите кольца, его партнеры хороши на периметре, они смогут лезть через заслоны, когда соперник играет пик-н-ролл через центра, и разменяют все остальное. Это классная основа для обороны, которая будет успешна в регулярке.

Фундаментальные уязвимости тут, безусловно, есть. И в плей-офф все будет сложнее. На некоторых боллхэндлеров нужно выходить. И один из главных таких людей только что перебрался на Восток в стан главного соперника «Бостона». Против Лилларда придется играть в защите высоко. И «Бостон» готов к этому хуже, чем раньше: Хорфорд не молодеет, а Порзи – совсем не Роб Уильямс в плане подвижности. Будет труднее и выходить на мяч, и прикрывать эти выходы. А еще в этом противостоянии часто придется играть с двумя «большими», хочет того Маззулла или нет.

Тут еще нужно отметить, что «Селтикс» потеряли Гранта, и это болезненно скажется на их способности защищаться против Адетокумбо. Хорфорд просто не в том возрасте, когда от него в каждом матче можно ждать хорошего уровня. Больше того, он просто не потянет весь матч защищаться против Адетокумбо, грек тупо отыграет больше минут. Раньше это не было проблемой, потому что Эл чередовал нагрузку с Грантом, и Уильямс добавлял всей схеме надежности. Теперь этого нет. С менее подвижным «большим», потерей Гранта и переходом Лилларда в «Бакс» «Бостон» стал менее готов к тому, чтобы обороняться конкретно против «Милуоки».

Вообще, если посмотреть на потери и приобретения «зеленых» без привязки к «Бакс», кадрово их защита не стала лучше. Да, Холидэй лучше прошлогоднего Смарта, но потеря Гранта, замена Роба на Порзи и передача минут Брогдона Притчарду или Хаузеру – это все не на пользу. По дистанции регулярки можно спрятать того же Притчарда, выпуская его с Хорфордом и без Порзи, да и Корнет по сезону обычно оказывается более играбельным. Но в свете игр на выбывание все сложнее. У них была ротация из 8 человек, теперь осталось 6, причем двое из них – «большие», которые не могут играть помногу. Им придется интегрировать сюда дополнительных исполнителей, но я не уверен, что у «Бостона» в загашнике есть люди, способные выживать в защите в плей-офф .

К счастью, проблема эта касается не только «Селтикс». Схожие трудности с глубиной состава и у «Милуоки», и у «Денвера», то есть у главных конкурентов. Все они будут надеяться, что кто-то неочевидный из молодых прибавит или кто-то в годах не будет торопиться регрессировать. А еще все они будут бороться за ребят типа Реджи Буллока. Это наиболее надежный способ решить вопрос с глубиной: просто подпиши того, кто тебе нужен. Проблема в том, что подходящих игроков будет не очень много, и за каждым из них будет очередь, то есть уверенности в успехе ни у кого нет. Но побороться за крепкого оборонительного игрока в ротацию «Бостон» попробует.

Однако затевалось все это не защиты ради. Главные дивиденды «Бостон» должен получить на чужой половине.

Как будет работать их атака

Опять же, начинается все с Порзингиса, который должен быть наиболее значимой переменной в «Бостоне». Латыш дает «зеленым» рим-протектора, который при этом может бросать. По сути, Порзи, который в первую очередь снайпер (а у «Бостона» с такими игроками не густо), заменит Роба Уильямса, который вообще не бросал. Это должен быть принципиально более высокий уровень свободы в атаке.

И да, Тайм-Лорд в прошлом году играл не так много, но даже в сравнении с Хорфордом и Грантом апгрейд в плане бросающего компонента у «больших» тут существенный. Кристапс может выносить мяч, стоя за метр от дуги, он не будет лишний раз думать о том, бросать или нет, и сопернику не придет в голову, что его можно оставить открытым. Это совсем не Хорфорд с Грантом, которые работали на открытых мячах и которым могли отдавать пик-н-поп трешки.

Улучшенное пространство в атаке должно упростить «Бостону» креатив. Их атака нередко вставала под давлением, потому что боллхэндлеры «Селтикс» не всегда вели нападение на суперзвездном уровне. Креативщики остались прежние, но условия, в которых они будут работать, упростились .

И снова обмен Холидэя все прояснил. Потому что до получения Дрю было не очень понятно, есть ли у «Бостона» какая-то оптимальная пятерка. То ли мы выпускаем двух «больших», что не всегда в тему, то ли мы должны закладываться на Брогдона, который не блещет здоровьем и уже не всегда справляется в защите. Теперь понятно, что «Бостон» может выпустить четырех надежных игроков периметра и одного «большого». И именно в этих сочетаниях у них должно быть оптимальное пространство.

Порзи отлично бросает, Холидэй как снайпер стабильнее Смарта, и рядом Уайт, Тейтум и Браун. Этот состав легко растащит защиту соперника по углам, будет находить выгодные размены или наказывать за подстраховку. Принимать решения боллхэндлерам будет легче, потому что щели в защите станут шире. Терять мяч, залезая в толпу, станут реже, потому что навязывать плотность под кольцом против такого состава нереально. И та же скамейка, которая выглядит спорно в плане защиты, в атаке вполне может себя проявить. Тут и Притчард уже – перспективная поливалка со скамейки, и Хаузер – приличный снайпер.

У тех же «Бакс» с защитой против «Селтикс» будет не меньше проблем, чем у «Бостона» в защите против «оленей». При обороне против «Селтикс» придется много размениваться, понадобится несколько стоперов на краях. А «Милуоки» с Лопесом и Лиллардом ни разу не универсален. Да и непонятно, кто у «Бакс» вообще хорош в защите на периметре: Миддлтон просел, Бизли вылетел из ротации по ходу плей-офф, Бобби Портиса приходится прятать в обороне. Даже у Янниса нет какой-то богатой истории успешной защиты против звезд соперника (особенно тех, кто может бросать). Принято считать, что это все Бад виноват, так как он просто не использовал грека в такой роли, но не то чтобы не пробовал. Пробовал. И кто-то вспомнит успешную защиту против Батлера в чемпионском походе. А кто-то вспомнит, как Янниса целенаправленно атаковал и убивал на разменах Дерозан.

Но я увлекся. Суть в том, что стоперов на периметре у «Бакс» мало, и успешно размениваться они не смогут. А любая подстраховка против нападения с таким пространством, как у «Бостона», приведет к куче открытых бросков. И что с этим делать – непонятно. Можно отдавать трешки хорошим шутерам, а можно давать Тейтуму, Брауну и даже Порзи с Холидэем неравноценные размены. Какая-то безвыигрышная лотерея.

Атака «Селтикс» точно стала более совершенной. Вопрос в том, достаточно ли будет таких изменений? Насколько улучшится пространство в нападении? Его и так было достаточно. И хватит ли Тейтуму с Брауном этого апгрейда, чтобы пробить стену?

Полноценного боллхэндлера тут так и нет. А казалось, что именно это и есть основная потребность «Селтикс». Местами у «зеленых» не находилось в составе человека, который может наладить и успокоить атаку. А когда такой человек появлялся, то зачастую это был Брогдон. Теперь Малколма тут нет, а на его место пришел Холидэй, который в роли основного боллхэндлера не блещет. Не появилось и ментального лидера, который поведет всех за собой.

Глядя на «Бакс» и их межсезонье, можно сказать, что они радикально решили свою главную проблему в атаке, не считаясь с побочками на собственной половине. Межсезонье «Бостона» же проходило скорее в духе «мы прокачаем атаку настолько, насколько это возможно сделать без существенной просадки в защите» .

Чего ждать от этих «Селтикс»

У «Бостона» очень мощный костяк, который по дистанции регулярки должен быть успешен на обеих половинах. Защита, построенная вокруг рим-протекта Порзи и крепкого периметра, снова будет в топе НБА. Атака с таким пространством должна стабильно генерировать хорошие броски.

Главный вопрос в том, насколько «Бостону» нужна регулярка. Порзи и Хорфорда необходимо беречь . Тейтум может получить дополнительный отдых, просто чтобы не перетрудиться. В то же время скамейка несколько просела. Холидэй и Порзи в прошлом году отбегали примерно 4300 минут (и это был очень здоровый сезон в исполнении латыша), в то же время Брогдон, Уильямсы и Смарт – 6500 минут. Понятно, что разницу нужно будет прикрывать за счет Притчарда и Хаузера, вопрос только в том, насколько они хороши.

Костяк «Бостона» слишком силен, и 50+ побед они выдавать должны. Тут выбор не между хорошей регуляркой и плохой, а между хорошей и лучшей в лиге. Тут многое сведется к здоровью и к тому, насколько быстро удастся наладить взаимодействие обновленного состава.

Что же касается перспектив на плей-офф, то тут «Бостон» и «Бакс» явно оторвались от остального Востока. «Майами», «Филадельфия», «Кливленд» – все они на данный момент выглядят заметно уступающими паре лидеров.

Если взглянуть на лигу в целом, то букмекеры видят четырех фаворитов: «Бостон», «Милуоки», «Денвер» и «Финикс», дальше пропасть, а потом – «Лейкерс» с «Уорриорс». И это вполне логично – «Бостон» должен быть одной из 4 главных команд НБА.

Соотношение же сил внутри лидирующей четверки пока неизвестно (но конторы обычно ставят «Финикс» чуть ниже остальных). Больше того, каким бы это соотношение сил ни было, оно может быть неокончательным, потому что, как уже говорилось, «Денвер», «Бостон» и «Милуоки» попытаются укрепиться по ходу сезона. И это то, чего от «Селтикс» стоит ждать – они точно в группе фаворитов первой волны, у них точно хорошие шансы, но они там не одни. Рядом с «кельтами» еще, как минимум, три команды, и у двух из них есть чемпионский опыт. И это хороший расклад, это та ситуация, в которой «Бостон» и хотел оказаться.

Вообще любопытно, что сразу три из четырех главных команд сезона так радикально обновились. И в итоге личные встречи этих команд даже по регулярке должны быть очень интересными. Я только надеюсь, что они проведут эти матчи в боевых составах. Как это будет выглядеть на паркете, а не на бумаге? У нас же нет никакой предыдущей выборки, эти команды в таком виде никогда друг с другом не играли. Да и как они будут смотреться на фоне «Денвера», посмотреть любопытно. Верхушка НБА встряхнулась, теперь все совершенно новое, и пока непонятно, как именно оно будет работать и каким будет баланс сил.

Что же касается долгосрочных перспектив «кельтов», то сейчас принято говорить, что «Бостон» – это проект на 2 года. Именно два, потому что потом должно вступить в силу новое (еще даже не подписанное) продление Джейсона Тейтума. С Тейтумом и Брауном, зарабатывающими больше 110М на двоих, команда должна стать дико дорогой. Второй жесткий потолок, неподъемные налоги, низкие пики (когда они вообще есть) и возраст Хорфорда (а может, и Холидэя) приведут к потере качества игроков и невозможности их заменить . Кто-то уже уверен, что Брауна с его контрактом принесут в жертву, кто-то предлагает продать все остальное, но сохранить пару Джеев, окружив их бюджетными ролевиками. И в любом случае потери намечаются колоссальные.

Пока же рано поддаваться пессимизму. Если хозяева готовы платить налог, а менеджмент будет грамотно работать, у «кельтов» и через пару лет может быть очень мощный состав. Но прямо сейчас у них действительно лучший ростер. Дальше ветераны будут стареть, кого-то придется отпускать или менять на более бюджетную версию. Потому что команды могут быть готовы платить налог, но никто не готов платить «вообще любой налог, я кидаю деньги в воздух, Сильвер поймает их сам». И общий талант команды будет понижаться. Так что этот «Бостон» точно надеется взять титул в ближайшие пару лет, потому что дальше будет труднее. Можно представить, что «Бакс» развалятся, а новая сила на Востоке не появится, и тогда даже ослабшие «кельты» смогут выглядеть более мощными относительно остальной конференции. Вот только исходить из этого по умолчанию не стоит.

Так или иначе, это все будет потом, и это про деньги, не про баскетбол. А пока «Бостон» просто готовится к важнейшему сезону с высочайшими ожиданиями.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Brian Fluharty, Tim Nwachukwu / Staff, Maddie Meyer / Staff, Sarah Stier / Staff; East News/AP Photo/Charles Krupa