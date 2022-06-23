Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов

На драфты регулярно вешают ярлыки: это драфт двух игроков, здесь у нас мало звезд, но много глубины, и все в таком духе. Зачастую все эти расклады оказываются ерундой уже по ходу первого же сезона. Но пока выборы не сделаны, а новички не дебютировали.

На драфте 2022 есть три очевидных лидера: Паоло Банкеро, Чет Холмгрен и Джабари Смит. Сомнений в том, что все они уйдут в топ-3, у большинства аналитиков нет. А вот очередность внутри тройки у каждого эксперта своя и расклад сил тут не очевиден. Получается, на данный момент это драфт трех игроков.

Давайте познакомимся с ними поближе.

Паоло Банкеро (Дьюк)

Рост – 208 см, вес – 113 кг по данным баскет-рефа.

Ему 19 лет, на старте сезона исполнится 20.

Атлетичный форвард.

В Дьюке Банкеро играл почти исключительно «четверку», ориентирован на проход и игру в посте. И в этом он хорош, есть атлетизм, благодаря которому одних можно обходить на скорости, а других – задавливать мощью. Есть богатый арсенал бросков одной рукой – крюки, флоутеры, есть пара движений в посте и приличный дриблинг. И он в порядке в роли пасующего. Пока не до той степени, чтобы быть полноценным поинт-форвардом, но наказывать защиту за повышенное внимание готов уже сейчас.

В целом получается интересная опция в переднюю линию с акцентом на атаку из «краски».

С периметром в атаке все сложнее.

Во-первых, Банкеро так себе бросает. Там даже со средней местами летят сквозняки. У мужчины 34% из-за дуги и 73% с линии.

Во-вторых, каждый раз, когда он возится с мячом наверху, ничего хорошего не происходит. Обострять оттуда без стабильного броска тяжело. Да и дриблинг, который обычно выглядит уверенно, при попытке креативить вдалеке от кольца становится уязвимым.

В случае с Банкеро есть две ключевые развилки. И первая из них – выбор между тем, чтобы прокачивать сильные стороны, и тем, чтобы подтягивать слабые. На данный момент Паоло скорее завершающий форвард, которого нужно кормить в посте и через которого нужно играть пик-н-роллы. Можно развивать его в этом формате. А можно дать ему мяч и надеяться, что он прокачает бросок, и тогда у вас получится огромный поинт-форвард, что в перспективе интереснее и дает действительно суперзвездный потенциал.

За защиту форварда часто критикуют, отмечая перепады в уровне самоотдачи. Банкеро действительно не сидит у соперников под кожей, но когда он заряжен, то показывает очень хороший уровень один в один и ничего легкого не отдает, а атлетизм дает возможность переключаться между позициями. В командной защите местами проскакивают очень грамотные моменты на подстраховке. А когда его «большие» сели с фолами, а Паоло все же двинули на центра, он вполне достойно отрабатывал на пик-н-роллах как полноценный «пятый».

Также нужно отметить, что Банкеро хорош на щитах, он грамотно читает отскок, хорошо занимает позицию и просто нацелен на подбор, особенно – в нападении.

И тут мы приходим ко второй развилке: насколько часто Паоло будет играть центра?

Судя по доступным данным, Банкеро выше и тяжелее Кевона Луни или Эла Хорфорда – людей, которые только что играли центров в финале НБА. А игра Паоло с акцентом на атаку из-под кольца, чутьем на подборе и оборонительными задатками недвусмысленно намекает на то, что какие-то минуты на «пятерке» Банкеро получать должен. К тому же, если Банкеро сам играет центра, то рядом с ним центр уже не играет, что должно расчистить место для атаки – легче и выйти на получение и завершить, да и линии передач в случае подстраховки более открыты.

С другой стороны, до тех пор пока бросок не прокачается, играть против центров будет тяжеловато – «большие» соперника окопаются под кольцом и завершать через них может быть не слишком просто. Хорошо еще, если в команде будет боллхэндлер, способный вытягивать страхующего соперников повыше на пик-н-ролл, тогда Банкеро сможет наказывать менее подвижных центров играя роллмена. Но, если такого плеймейкера в команде не окажется, все сложнее. Да и недостаток опыта игры на позиции центра может привести к болезненным результатам в обороне в краткосрочной перспективе.

На кого похож: напоминает некоторые версии Блэйка Гриффина, но с прокачанной защитой.

Чет Холмгрен (Гонзага)

Рост 213 см, вес – 88 кг (да!)

В мае ему исполнилось 20 лет

Длииинный центр.

Чет очень худощав и высок. В Гонзаге играл центра в защите, но в атаке зачастую держался поближе к периметру, потому что под кольцом орудовал великий Дрю Тимми.

Оборона Холмгрена – это, наверное, самое ценное, что есть в топ-3 драфта. Никто из трио лидеров ни на одной из половин не оказывает такого эффекта, как Чет в защите. Его подстраховка против пик-н-роллов находится в опасной близости от того, что делает Гобер. Чет со своей подвижностью, инстинктами и длиннющими руками в одного душит нападение соперника.

Игрок очень умный и отлично чувствует свои габариты. Если надо выйти повыше, он может это делать, но выйдет ровно настолько, насколько нужно. Чет будет достаточно высоко, чтобы оппонент не был открыт, но при этом будет держать дистанцию, чтобы его не прошили на скорости или на противоходе.

Тут правда оставляет вопросы худощавость: не будут ли его выбивать из позиции в борьбе за подбор, не будут ли через него завершать массивные атлеты? Однозначного ответа на это нет, потому Чета с его телом и могут постесняться выбирать первым пиком. Но по студентам он был достаточно жилистым и упертым, чтобы все попытки продавить его завершались без особого успеха. И да, уровень атлетизма в НБА выше, но и Холмгрен в любом случае наберет массу.

А еще щуплость Холмгрена оставляет вопросы по позиции: сможет ли он играть центрового или его придется чаще двигать на «четверку»? В идеальном сценарии Чет скорее «пятый», там его подстраховка будет востребованнее и влиятельнее, там его бросок будет крутым, а не просто приемлемым. Но, если контакт с центрами НБА окажется слишком болезненным, Чета придется местами выпускать с другим «пятым». Он все еще сможет играть в подстраховке, как это, например, делают Мобли, Джексон, Яннис или Тайм Лорд. Но достаточно ли он мобилен для защиты на периметре, в которую форварды вовлечены гораздо чаще? В принципе, Чет может перебирать ногами, особенно когда его приставят к худшему атакующему игроку периметра у соперника. Но пик-н-ролл 1-4, который многие сейчас просто разменивают, здесь приведет к защитным ротациям, ибо с переключениями на первых номеров Холмгрен вряд ли хорошо справится (там никто с таким ростом хорошо не справляется).

В атаке Холмгрен частенько обитал на периметре. И он может там играть: 39% на 3 трехочковых за матч, плюс хороший пас. Но может ли он быть успешен в атаке под кольцом? Если зацепиться за аналогию с Гобером, мы нередко видим, как на него кидают мелких оппонентов, и Руди не может их наказать. В итоге соперник безнаказанно выпускает более подвижные и бросающие пятерки, вытаскивающие Гобера из-под кольца на своей половине, что в свою очередь уже делает влияние француза на оборону заметно более низким. Не будет ли такой же ситуации с Холмгреном?

Опять же, в Гонзаге атаковал из-под кольца обычно Тимми, это зона его угрозы, и Холмгрену нужно было отойти и не мешаться. Но Чет уже не в Гонзаге. В НБА его будут проверять на способность использовать рост в атаке. Пока же данных по этому поводу мало. С тем, чтобы занять позицию поближе к кольцу (когда он все же пытался это делать), проблемы у Холмгрена были и в колледже. Представить, что он в ближайшие годы будет кого-то давить – трудновато. Представить, что Холмгрен сможет обходить мелких игроков на дриблинге – тоже сложно, он умеет вести мяч, но с его ростом это естественно очень высокий дриблинг. Надежда, прежде всего, на бросок. Если Холмгрен сможет стабильно бросать через уступающих в габаритах соперников, то на него придется кидать более высоких людей. А бросок тут есть, хоть и медленный.

Против более классической защиты проблем у Холмгрена быть не должно. Тут есть все, чтобы нормально завершать пик-н-роллы из-под кольца, открываться под бросок из пик-н-попа или отдать следующую передачу против подстраховки. Но пока в нападении это скорее ролевой исполнитель. Представить его в качестве 1-2 опции или приводящего игрока атаки трудно.

На кого похож: напрашивается, конечно, Гобер с броском, но давайте просто скажем, что тут много общего с Майлзом Тернером.

Джабари Смит мл. (Оберн)

Рост – 208 см, вес – 99 кг

В мае исполнилось 19 лет.

Высокий форвард с броском.

Джабари – самый беспроигрышный вариант в этой тройке. Потенциал промахнуться минимален.

В атаке Смит в первую очередь снайпер. И снайпер продвинутый, он может уверенно попадать очень сложные броски. При этом точка выпуска мяча где-то в небесах. С этим высоким релизом и готовностью бросать с сопротивлением у Джабари не должно быть проблем с поиском бросков. Тут напрашивается аналогия с Майклом Портером, и она вполне уместна для описания снайперских способностей Джабари. Огромный чувак с очень хорошим броском. У Смита 42% на 5,5 трехочковых за матч.

Часто отмечают проблемный дриблинг, но стукнуть в пол пару раз перед тем, как бросить средний, для Джабари не проблема. То есть ведение – не его тема, он скорее должен бросать с получения, но говорить о том, что Смит совсем не может вести мяч, я бы не стал. Плюс он самый молодой из тройки, что при прочих равных повышает шансы на прогресс.

Другое дело, что с ограничениями по дриблингу и нежеланием проходить к кольцу ему будет сложнее стать приводящей силой атаки. Пока Смит больше похож на такую отдельно стоящую опцию, которая как бы сама по себе. Кинул ему мяч – он придумал себе бросок. Хотя, если его больше гонять через заслоны, он сможет открывать партнеров, и таким образом, конечно, не вести, но заметно упрощать командную атаку.

И по идее Джабари должен часто ставить заслоны на мяче. Если соперник не будет размениваться, то это открытый бросок. Если будет переключение, то скорее всего против Джабари окажется игрок, уступающий в габаритах, через которого тоже можно бросить. В общем, как забивала он вряд ли провалится, но с тем, чтобы вырасти в нечто большее, могут быть серьезные проблемы.

В отличие от того же Портера, Джабари заходит в лигу без проблем в обороне. В индивидуальной защите все в порядке. Несмотря на длинные конечности, он достаточно подвижен и маневренен, чтобы обороняться против игроков периметра (хотя регулярно размениваться на быстрых гардов для него – так себе идея). Местами Смита пытаются продать как какого-то совсем крутого стопера, но это выглядит несколько притянуто. Он неплохой защитник, он не будет проблемой, тут спору нет. Но все, что сверх этого – скорее бонус.

В Оберне Джабари играл «четверку». Формально обороняясь против соперника в углу, Смит почти всегда стоял на краю «краски». Учитывая то, насколько сейчас популярна идея страхующих «четвертых», потенциал тут интересный. Но это именно что потенциал. То есть, когда Смит оказывался непосредственно под кольцом, он защищался очень круто. Действительно мешал броску, показывая хороший тайминг и по полной используя свою длиннорукость. Но слишком часто Джабари просто останавливался в метре от эпизода и не делал ничего. Если бы он при этом еще и тыкал пальцами в партнеров, назначая «виноватых», можно было бы проводить параллели с Леброном, но чего нет, того нет. По габаритам и по навыкам Смит может защищать кольцо, ему только нужно вдолбить в голову, что это его работа. Возможно, это осознание придет само после того, как Смита разлучат с блокшот-машиной Кесслером, который защищал кольцо в Оберне.

На кого похож: Майкл Портер с медкартой живого человека и нормальной защитой. Собственно, тот факт, что Портер сумел заработать себе звездный контракт, должен вселять оптимизм по поводу потолка Смита. Многие говорят, что потенциал тут не так высок, но человек, который всегда может выйти на нормальный бросок и полезен в защите, это большое дело.

Естественно, драфт не закончится после третьего пика. И за тройкой лидеров есть много чего интересного. Там и напоминающий Митчелла взрывной гард Айви, и загадочный Шарп, который не играл в колледже и тренировался за закрытыми дверями, и уже взрослый, но скилловый скорер Киган, и Матурин с его броском и атлетизмом, и наверняка еще несколько человек, которые проявят себя ярче, чем ожидается. Плюс любой, кого задрафтуют «Сперс» или «Гриззлис», тут же станет стилом.

Однако звено лидеров этого драфта на данный момент очень четко очерчено. Есть Смит, Банкеро и Холмгрен, а есть остальные.

Интересно, каковы шансы, что ранжируя игроков этого драфта через год, мы снова увидим в топе то же трио?

Подкаст об НБА

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire, Ezra Shaw, Kevin C. Cox