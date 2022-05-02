Хроника боли Жано: больше 20 травм, 119 пропущенных матчей, 1262 дня без футбола за 10 лет

Грусть.

На прошлой неделе воспитанник «Спартака» Жано Ананидзе завершил карьеру в 29 лет. «Бесконечные травмы очень утомили» – цитата игрока, которая многое объясняет. Давайте посчитаем, сколько Жано пропустил из-за проблем со здоровьем, и остановимся на самых серьезных травмах.

Жано долго мучил голеностопный сустав. Рецидивы уже в начале карьеры

В марте 2011-го Жано столкнулся с первой серьезной травмой – повреждением связок голеностопного сустава. Причем изначально полагалось, что Жано выбыл максимум на неделю, но затем случился рецидив, а после еще один, и в общую группу группу Ананидзе вернулся только в мае.

Через месяц – опять проблемы: Жано попросил замену в игре с «Рубином» из-за того, что «сводило ноги». В следующие два месяца он еще несколько раз выбывал из-за ушибов все тех же голеностопных суставов, а после такого же «ушиба» в сентябре Жано не играл месяц. Частые рецидивы в 19 лет – тревожный сигнал.

Несмотря на травматичность, Жано начал получать вызовы в сборную, а топ-соперники выделяли его. Икер Касильяс перед отборочным матчем на ЧМ-2014 против Грузии:

«Мы просматривали видео из матчей сборной Грузии, разбирали манеру ее игры. Мы знаем Жано Ананидзе, он тоже хороший футболист».

Первые операции. Частота травм снизилась, но они стали тяжелее

Летом 2012-го Жано снова выбыл из-за травмы стопы почти на месяц и долго работал индивидуально. Осень получилась яркой, но после кучи респектов за игру в чемпионате и Лиге чемпионов (Ананидзе даже включили в число топ-50 претендентов на Golden Boy) Жано попал на артроскопию в Германию из-за разрыва мениска. Первая операция на колене уже в 20 лет – еще один тревожный звонок.

С одной стороны, в этом возрасте кровоснабжение мениска еще достаточно хорошее для его успешного заживления (позже оно быстро уменьшается). А с другой – при удалении части мениска, да и любой операции на колене в начале карьеры в целом, повышается риск развития остеоартроза (заболевания, при котором хрящ постепенно разрушается, что вызывает боль и отеки при нагрузках). Поэтому сейчас при травмах мениска стараются оперировать как можно реже, а если операция все же необходима, то сохранять как можно большую часть мениска.

После операции Жано на какое-то время даже забыл о проблемах со здоровьем – до 2015-го никаких серьезных травм и успехи на поле (итог аренды в «Ростов» – Кубок России). Плетикоса, недавно перебравшийся в «Ростов» из «Спартака», не мог поверить, что Жано и Дзюба не пригодились его бывшему клубу. А легендарный тренер красно-белых Олег Романцев верил в большое будущее Жано в «Спартаке»:

«Ананидзе как начал играть на определенном уровне, так и продолжает. Он как марафонец: один темп выбрал, в нем и бежит. Но, конечно, Жано – парень молодой, по-прежнему перспективный, талантливый! Еще раз процитирую Николая Петровича: «Научить нельзя. Можно научиться». Если посыл от Ананидзе пойдет, то любой тренер сделает из него серьезного игрока».

Но после камбэка в «Спартак» снова начались проблемы. Сначала Жано почти не играл, а затем в сентябре выбыл из-за травмы и больше месяца работал индивидуально. Клуб не делился деталями, а потом вдруг отправил игрока в Финляндию для операции на голеностопном суставе.

Причины не раскрывались. Возможно, сказались травмы, полученные еще в 2011-м. Интересно и то, что восстановление после операции Жано проходил под руководством не клубных докторов, а врачей сборной. Только в апреле Ананидзе вернулся на поле, но хоть и пропустил 8 месяцев, сохранял оптимизм:

«Никогда не приезжал на сбор в таком настроении. Давно так хорошо себя не чувствовал, как сегодня. Говорят, если ты проснулся, а у тебя ничего не болит – значит, ты умер. Может быть, я уже умер, но у меня действительно ничего не болит. Даже самому не верится! А что вы хотите, если в последние годы постоянно ощущал боль в ноге.

В Ростове играл на уколах. В том числе и финал Кубка, который мы выиграли. И не было такого врача, который мог бы поставить точный диагноз. Даже в итальянской клинике. Но я не косил. Мне на самом деле постоянные болевые ощущения мешали нормально жить и играть. Но случилось чудо. Наш медицинский штаб решил использовать еще один вариант.

Быть может, это был мой последний шанс. Короче, мы с Диего Мантовани поехали в Финляндию к профессору Ораве. Не поверите – но он даже снимки не стал смотреть. Нажал руками на больное место и показал рукой на операционный стол. Кстати, Денис Черышев недавно тоже делал у него операцию.

А еще были проблемы с носовой перегородкой. Дышать носом совсем не мог. И играть было непросто. Чтобы не терять зря время, чтобы к сборам быть в порядке, решил во время отпуска сделать операцию в Тбилиси. Даже от матчей за сборную Грузии пришлось отказаться. Двадцать дней прошло, в Тарасовке сразу начал тренироваться на равных со всеми. И дышится совершенно по-другому!»

Возвращение действительно было удачным: Жано ярко играл и забивал, мелкие травмы не выбивали его больше, чем на неделю, а крупных не было.

Так продолжалось до сентября 2017-го, когда у Жано заболел… Снова левый голеностопный сустав. Изначально клубные врачи предполагали, что травма несерьезная, но после консультации с врачами из клиники в Риме решили снова оперировать.

Кресты, отъезд из «Спартака», новые травмы колена

Едва восстановившись и набрав форму после операции, Жано поехал в сборную Грузии и уже на пятой минуте товарищеского матча с Литвой неудачно поставил ногу и порвал переднюю крестообразную связку правого колена.

Ананидзе успешно прооперировали в Риме, он быстро вернулся (за стандартные для крестов 6 месяцев), но играл очень мало – «Спартак» задумался о расставании. В январе 2019-го Sports.ru посчитал – за 8 лет Жано пропустил 825 дней. То есть каждый год на восстановление после разных травм у Жано уходило в среднем по 103 дня.

Здоровье Жано – катастрофа: в среднем он пропускает по 100 дней в год

Ананидзе зимой отправился в аренду в «Крылья» и даже освоился там, но опять вмешалась травма. В конце апреля он получил травму колена и выбыл до конца сезона.

«Мне сделали МРТ – травма у меня несерьезная, просто после «крестов» бывает небольшой отек у колена, чувствую небольшой дискомфорт. В оставшихся трех матчах я уже не сыграю, думаю, даже в стыках, если «Крылья» будут там играть, я помочь не смогу – не успею набрать форму. Сразу после травмы я выйти не смогу, так что, можно сказать, выбыл до конца сезона.

Но все могло быть гораздо хуже – после «крестов» повторная операция была у Зобнина, а сейчас у Жиго. Это такая травма, после которой появляются болячки, но, к счастью, у меня маленький отек и ничего страшного», – сказал Жано.

Речь про синовит: на фоне ушибов или даже просто интенсивных нагрузок прооперированное колено может отекать из-за избытка суставной жидкости, что вызывает боль. Если отек большой и ограничивает движение, то проводят пункцию коленного сустава – откачивают лишнюю жидкость при помощи шприца. Если отек небольшой, то основной метод лечения – пауза в тренировках, холод и противовоспалительные препараты.

После возвращения из аренды следующие полгода Жано толком не играл, а в «Спартаке» с приходом Цорна не скрывали желания расстаться с футболистом. В январе 2020-го контракт Жано со «Спартаком» расторгли. Тедеско позже рассказал, что все прошло спокойно:

«Жано пришел к нам после окончания осенней части чемпионата и прямо сказал, что хочет играть больше. Мы ему гарантий дать не могли. Потому что никому такое не гарантируем. Тогда он решил искать другую команду».

Владелец «Спартака» Леонид Федун четче объяснил причины: «Я разговаривал с Жано, но футбол жесток, и если ты не соответствуешь уровню команды, то ты вынужден уходить. Жано замучили травмы, и он в какой-то степени потерял мотивацию».

Уже через несколько дней после расторжения контракта со «Спартаком» Жано подписал новый – с кипрским «Анортосисом» до конца сезона-2019/20.

В новой команде Жано провел 6 неполных матчей, а потом в столкновении на тренировке порвал одну из коллатеральных связок колена и вновь надолго выбыл из строя. В итоге Жано на Кипре отыграл чуть меньше 300 минут за 8 матчей. В августе Ананидзе подписал «Ротор», за который грузин не сыграл вообще :

«Мы условились, что к концу августа, если все будет хорошо, то я приеду и начну тренироваться в общей группе. Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы. Колено до сих пор меня беспокоит, и, возможно, мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но, к сожалению, я не смог помочь команде».

Несколько месяцев Ананидзе провел без клуба, пытаясь решить проблемы с коленом, при этом неоднократно опровергал слухи о возможном завершении карьеры: «Для завершения карьеры я еще маленький. Травм, требующих операции, сейчас нет» .

В апреле 2021 года он перешел в тбилисское «Динамо», где сыграл один матч, а точнее – 26 минут. В январе 2022-го Жано попробовал себя в другом «Динамо», из Батуми. Там за 6 матчей он провел на поле чуть больше 90 минут и завершил карьеру.

«Я принял это решение вместе со своей семьей. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры.По правде говоря, бесконечные и непрекращающееся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе. Я очень расстроен, но я думаю, что уже пора», – написал бывший игрок «Спартака» в соцсетях.

Однозначную причину такого травматизма назвать сложно: попытки форсировать восстановление в раннем возрасте, неудачные операции или просто их большое количество, банальное невезение или все сразу.

Жано участвовал в 208 матчах, а из-за травм пропустил 119 матчей или 1262 дня (примерные подсчеты). То есть пропускал каждую третью игру. А от повреждений в 2021-м и 2022-м не восстановился до завершения карьеры.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Pavel Bednyakov/Xinhua; kc-camapa.ru; instagram.com/jano_ananidze_7