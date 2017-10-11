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    Глушаков и Промес вернулись в общую группу «Спартака». Жано может понадобиться операция

    Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия травмы Денис Глушаков Жано Ананидзе Зе Луиш Роман Зобнин Куинси Промес Артем Тимофеев Георгий Тигиев

    Медицинский штаб «Спартака» сообщил о самочувствии травмированных игроков.

    В сегодняшней тренировке приняли участие хавбеки Денис Глушаков и Куинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

    Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе.

    Вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и хавбек Артем Тимофеев продолжают лечение.

    Полузащитник Жано Ананидзе направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава.

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