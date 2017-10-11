Глушаков и Промес вернулись в общую группу «Спартака». Жано может понадобиться операция

Медицинский штаб сообщил о самочувствии травмированных игроков.

В сегодняшней тренировке приняли участие хавбеки Денис Глушаков и . Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

Полузащитник Роман Зобнин и нападающий работали по индивидуальной программе.

Вратарь , защитник Георгий Тигиев и хавбек Артем Тимофеев продолжают лечение.

Полузащитник Жано Ананидзе направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава.