Вы это видели?
Блог

Жребий выкинул Мали с Кубка Африки-2015. Да, такое тоже возможно

Генрик Касперчак
сборная Гвинеи сборная Гвинеи
ахахаха ахахаха
Йозеф Блаттер Йозеф Блаттер
Сборная Мали по футболу Сборная Мали по футболу
правила правила
Кубок Африки Кубок Африки
Футбол Футбол

Было даже на ЧМ.

Не знаем, дойдет ли до такого, но забавный факт: из Кубка Африки можно вылететь... по жребию.

Восстанавливаем трагикомедию Мали из 2015-го.

Мали и Гвинея шли одинаково – три ничьих по 1:1

Мали попала в тяжелую группу с Кот-д’Ивуаром, Камеруном и Гвинеей. Состав тоже не впечатлял: выделялись опорник Самба Соу (позже поиграл за «Динамо»), ветеран Сейду Кейта (тогда был в «Роме») и форвард «Бордо» Шейк Диабате. 

До этого малийцы два раза подряд занимали третье место: в 2012-м и 2013-м, причем оба раза обыграли Гану. Но в этот раз, казалось, будет проблемно зацепиться даже за плей-офф.

Старт – ничья против Камеруна 1:1. Во втором туре – снова 1:1, уже с Кот-д’Ивуаром. Гвинея шла с пугающей точностью – тоже две ничьих по 1:1. Перед решающим матчем у сборных было не только равное количество очков, но и разница мячей. Все должна была исправить очная встреча.

Сыграли 1:1.

Участника плей-офф пришлось определять жеребьевкой – это прописано в 74 пункте регламента. На следующий день представители сборных вытаскивали шары с местом в таблице. Малийцам достался шарик с цифрой 3. Так Мали встала на третье место, а в четвертьфинал вышла Гвинея.

После жеребьевки тренер малийцев Генрик Касперчак был взбешен: «Надо решать такие вопросы без слепого жребия. Мы должны найти более спортивный путь. Это не соответствует спортивному духу». Тренер Гвинеи Мишель Дюссье согласился: «Мали не заслуживает такого уничтожения. Как и мы».

Полузащитник Ибраима Траоре поддержал Дюссье: «Это несправедливо по отношению к обеим командам. Не я придумываю правила, но гораздо справедливее бы было решить все в дополнительное время или в серии пенальти».

Это не первый раз, когда жребий решал судьбу сборных на крупных турнирах: например, на ЧМ-1990 Ирландия и Нидерланды с равными показателями закончили группу, пропустили вперед Англию. Обе сборных вышли в плей-офф, но финальные места определили с помощью жребия. Зепп Блаттер тянул в прямом эфире по телевидению в Риме.

Гвинея в итоге вылетела в четвертьфинале, а Кот-д’Ивуар выстрадал в финале победу над Ганой

Несмотря на удачу во время жеребьевки, Гвинея долго не продержалась. Команда Мишеля Дюссье выбыла в первом же раунде: получила разгром 0:3 от будущего финалиста Ганы.

Кот-д’Ивуар после первого места в группе уверенно шагал по плей-офф: 3:1 с Алжиром в четвертьфинале, такой же счет с ДР Конго в полуфинале. Параллельно Гана обыграла две Гвинеи – помимо уже упомянутой выше прошли Экваториальную Гвинею.

Финал получился трудным: 0 голов за 120 минут и очень долгая серия пенальти. Команды пробили 22 раза – победа ивуарийцев 9:8! Решающий удар реализовал Бубакар Барри, в 2010-х выступавший за бельгийский «Локерен». А один из пенальти в составе победителей не забил нападающий Вилфрид Бони – за месяц до этого он перешел в «Ман Сити», где задержался лишь на полтора сезона.

Это не первая жеребьевка и в истории турнира: раньше Тунису и Алжиру помогала... монетка!

Впервые к этому прибегнули еще в 1965-м на Кубке Африки в Тунисе. В одной из групп Тунис и Сенегал соперничали за первое место: в двух матчах набрали по три очка (за победу тогда давали два), разница мячей у обеих сборных тоже одинаковая – +4. 

Победителя определила жеребьевка с помощью монетки – она вывела в плей-офф хозяев турнира, Сенегал поехал домой. Тунис дошел до финала, где уступил 2:3 Гане.

В 1988-м на турнире, который проходил в Марокко, ситуация повторилась – Кот-д’Ивуар набрал одинаковое количество очков с Алжиром после ничьей с лидером группы Марокко. По разнице мячей тоже совпали (2:2), обладателя путевки в плей-офф снова определили после броска монетки. Больше повезло Алжиру – по итогам плей-офф забрали бронзу после победы над марокканцами.

Сейчас такое возможно?

Да. Но формат турнира изменился – шансы стали ниже.

Раньше в Кубке Африки играло по 12 сборных, а сейчас – в два раза больше. Они поделены на шесть групп, а в плей-офф проходят по две сборные напрямую и четыре лучшие с третьих мест. После Мали такого тотального равенства не было.

Это третий турнир в новом формате после 2019-го и 2022-го. Попасть в плей-офф стало легче, хотя в первый раз три очка на третьем месте хватило не всем – мимо пролетела Кения. А вот на прошлом турнире трех очков было достаточно, например, Коморским островам.

Мали, за который играют Ив Биссума и Амаду Айдара, попал в группу с Тунисом, ЮАР и Намибией.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Фото: Gettyimages/Essa Doubisi; Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Идиотизм какой-то. С таким подходом можно вообще не играть, выходишь на поле, монетку кидаешь и пошел в раздевалку. Полно механизмов этого избежать, от серии пенальти в конце каждого из матчей до дополнительной игры за выход на резервный день.
+6
-2
+4
Коррупцией пахнет
0
0
0
Вся эта несправедливость из-за однополярного мира. Когда Россия победит, и мир станет многополярным, такого варварства уже не будет !
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий