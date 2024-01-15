Жребий выкинул Мали с Кубка Африки-2015. Да, такое тоже возможно

Было даже на ЧМ.

Не знаем, дойдет ли до такого, но забавный факт: из Кубка Африки можно вылететь... по жребию.

Восстанавливаем трагикомедию Мали из 2015-го.

Мали и Гвинея шли одинаково – три ничьих по 1:1

Мали попала в тяжелую группу с Кот-д’Ивуаром, Камеруном и Гвинеей. Состав тоже не впечатлял: выделялись опорник Самба Соу (позже поиграл за «Динамо»), ветеран Сейду Кейта (тогда был в «Роме») и форвард «Бордо» Шейк Диабате.

До этого малийцы два раза подряд занимали третье место: в 2012-м и 2013-м, причем оба раза обыграли Гану. Но в этот раз, казалось, будет проблемно зацепиться даже за плей-офф.

Старт – ничья против Камеруна 1:1. Во втором туре – снова 1:1, уже с Кот-д’Ивуаром. Гвинея шла с пугающей точностью – тоже две ничьих по 1:1. Перед решающим матчем у сборных было не только равное количество очков, но и разница мячей. Все должна была исправить очная встреча.

Сыграли 1:1.

Участника плей-офф пришлось определять жеребьевкой – это прописано в 74 пункте регламента. На следующий день представители сборных вытаскивали шары с местом в таблице. Малийцам достался шарик с цифрой 3. Так Мали встала на третье место, а в четвертьфинал вышла Гвинея.

После жеребьевки тренер малийцев Генрик Касперчак был взбешен: «Надо решать такие вопросы без слепого жребия. Мы должны найти более спортивный путь. Это не соответствует спортивному духу». Тренер Гвинеи Мишель Дюссье согласился: «Мали не заслуживает такого уничтожения. Как и мы».

Полузащитник Ибраима Траоре поддержал Дюссье: «Это несправедливо по отношению к обеим командам. Не я придумываю правила, но гораздо справедливее бы было решить все в дополнительное время или в серии пенальти».

Это не первый раз, когда жребий решал судьбу сборных на крупных турнирах: например, на ЧМ-1990 Ирландия и Нидерланды с равными показателями закончили группу, пропустили вперед Англию. Обе сборных вышли в плей-офф, но финальные места определили с помощью жребия. Зепп Блаттер тянул в прямом эфире по телевидению в Риме.

Гвинея в итоге вылетела в четвертьфинале, а Кот-д’Ивуар выстрадал в финале победу над Ганой

Несмотря на удачу во время жеребьевки, Гвинея долго не продержалась. Команда Мишеля Дюссье выбыла в первом же раунде: получила разгром 0:3 от будущего финалиста Ганы.

Кот-д’Ивуар после первого места в группе уверенно шагал по плей-офф: 3:1 с Алжиром в четвертьфинале, такой же счет с ДР Конго в полуфинале. Параллельно Гана обыграла две Гвинеи – помимо уже упомянутой выше прошли Экваториальную Гвинею.

Финал получился трудным: 0 голов за 120 минут и очень долгая серия пенальти. Команды пробили 22 раза – победа ивуарийцев 9:8! Решающий удар реализовал Бубакар Барри, в 2010-х выступавший за бельгийский «Локерен». А один из пенальти в составе победителей не забил нападающий Вилфрид Бони – за месяц до этого он перешел в «Ман Сити», где задержался лишь на полтора сезона.

Это не первая жеребьевка и в истории турнира: раньше Тунису и Алжиру помогала... монетка!

Впервые к этому прибегнули еще в 1965-м на Кубке Африки в Тунисе. В одной из групп Тунис и Сенегал соперничали за первое место: в двух матчах набрали по три очка (за победу тогда давали два), разница мячей у обеих сборных тоже одинаковая – +4.

Победителя определила жеребьевка с помощью монетки – она вывела в плей-офф хозяев турнира, Сенегал поехал домой. Тунис дошел до финала, где уступил 2:3 Гане.

В 1988-м на турнире, который проходил в Марокко, ситуация повторилась – Кот-д’Ивуар набрал одинаковое количество очков с Алжиром после ничьей с лидером группы Марокко. По разнице мячей тоже совпали (2:2), обладателя путевки в плей-офф снова определили после броска монетки. Больше повезло Алжиру – по итогам плей-офф забрали бронзу после победы над марокканцами.

Сейчас такое возможно?

Да. Но формат турнира изменился – шансы стали ниже.

Раньше в Кубке Африки играло по 12 сборных, а сейчас – в два раза больше. Они поделены на шесть групп, а в плей-офф проходят по две сборные напрямую и четыре лучшие с третьих мест. После Мали такого тотального равенства не было.

Это третий турнир в новом формате после 2019-го и 2022-го. Попасть в плей-офф стало легче, хотя в первый раз три очка на третьем месте хватило не всем – мимо пролетела Кения. А вот на прошлом турнире трех очков было достаточно, например, Коморским островам.

Мали, за который играют Ив Биссума и Амаду Айдара, попал в группу с Тунисом, ЮАР и Намибией.

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Фото: Gettyimages/Essa Doubisi; Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press