  Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»

– Вы яростно боролись против «ПСЖ», особенно против идеи, что клуб зависит от государства. Вы до сих пор придерживаетесь этой точки зрения?

– Я боролся не против «ПСЖ» как клуба, а против некоторых его практик, в частности, против несоблюдения правил финансового фэйр-плей.

Этот клуб имеет богатую историю. Он существовал еще до прихода Нассера Аль-Хелайфи и является неотъемлемой частью истории европейского и французского футбола.

Мы боремся против такой практики, независимо от того, является ли клуб государственным или нет.

Так уж получилось, что государственные клубы – «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – год за годом несут колоссальные убытки.

Кажется, «ПСЖ» недавно изменил ситуацию к лучшему. По крайней мере, частично. Они на правильном пути. Лучше поздно, чем никогда.

Кроме того, я могу критиковать европейскую и глобальную футбольную модель, которую отстаивает Аль-Хелайфи. Я с ним не согласен, – сказал Хавьер Тебас.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Учитывая "успехи" Тебаса в управлении своим чемпионатом, его вообще нельзя слушать
Ответ Фанат Дзюбы
Читая его высказывания в последние дни, в голову сразу приходит: все пи****сы, а я Д’Артаньян😅
Ответ Фанат Дзюбы
На счёт клубов-бензоколонок с бездонными бюджетами и админ ресурсом, позволяющим класть на ФФП, он в чём не прав?
Все эти искусственные ограничения не способствуют зарождению каких-то новых суперклубов, а следовательно опять же искусственно ограничивают рост других клубов по факту
Если ставите всем теперь правило финансовое, так может тогда обнулите все клубы?)
Чтобы все стартанули с нуля?)
Не?)
Эт другое?)
Ответ DINEDIN
Кинь ссылку где купить обнулитель такой, друг спрашивает
Вместе с УЕФА построили себе кормушку в виде ФФП, и теперь жалуются, что кто-то ищет пути обхода и придумывает схемы для финансирования.
МС и ПСЖ все правильно делают, иначе никогда бы поднялись высоко
Это говорит глава лиги, где один гранд платил зарплату арбитру, а второй гранд в крысу договаривается с футболистами, чтобы те не продлевали контракт со своим клубом и уходили свободными агентами. Мдаааа, вот уж пример честности хахахах
Ответ Pavlov_16
Но при этом надо сказать, что с точки зрения мутных сделок все стало более-менее спокойно, никаких разборок с налоговой, только у Карло, никаких новых Малаг, Валенсия притихла. Не супер конечно управленец, но хотя бы не идет на поводу у Реала и Барселоны.
Ответ Marcus-light
Клубы нищие
Видно он не знает про наши модели...
Какие еще убытки они несут? Там шейхи только на завтрак тратят месячный бюджет клуба
Ответ Raindrop Drop Top
Кто-то заставлял европейцев искусственным образом превращаться их в людей ?
Исключительно безумная левая коммунистическая идеология, которая финансировалась СССР на последние деньги . А рабочие видели яйца только в бане
Ответ Raindrop Drop Top
Забавно, что благополучие всех этих шейхов подвисло прямо на наших глазах и зависит от воли Ирана. Захочет - разбомбит их основные предприятия, которые находятся в узких местах и вся эта красоту рухнет как карточный домик. Катар уже знатно воет от боли. Им буквально 1-2 подобных ударов хватит для полного обнуления и свержения режима с государственностью.
Пнх тебас, вечно ноет
Пусть Тебас расскажет про богатую культуру ПСЖ, очень интересно. Особенно до 1990 года
