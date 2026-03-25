Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о «ПСЖ».
– Вы яростно боролись против «ПСЖ», особенно против идеи, что клуб зависит от государства. Вы до сих пор придерживаетесь этой точки зрения?
– Я боролся не против «ПСЖ» как клуба, а против некоторых его практик, в частности, против несоблюдения правил финансового фэйр-плей.
Этот клуб имеет богатую историю. Он существовал еще до прихода Нассера Аль-Хелайфи и является неотъемлемой частью истории европейского и французского футбола.
Мы боремся против такой практики, независимо от того, является ли клуб государственным или нет.
Так уж получилось, что государственные клубы – «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – год за годом несут колоссальные убытки.
Кажется, «ПСЖ» недавно изменил ситуацию к лучшему. По крайней мере, частично. Они на правильном пути. Лучше поздно, чем никогда.
Кроме того, я могу критиковать европейскую и глобальную футбольную модель, которую отстаивает Аль-Хелайфи. Я с ним не согласен, – сказал Хавьер Тебас.
Если ставите всем теперь правило финансовое, так может тогда обнулите все клубы?)
Чтобы все стартанули с нуля?)
Не?)
Эт другое?)
МС и ПСЖ все правильно делают, иначе никогда бы поднялись высоко
