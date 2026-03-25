Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»

Хавьер Тебас: «ПСЖ» и «Ман Сити» несут колоссальные убытки.

– Вы яростно боролись против «ПСЖ», особенно против идеи, что клуб зависит от государства. Вы до сих пор придерживаетесь этой точки зрения?

– Я боролся не против «ПСЖ» как клуба, а против некоторых его практик, в частности, против несоблюдения правил финансового фэйр-плей.

Этот клуб имеет богатую историю. Он существовал еще до прихода Нассера Аль-Хелайфи и является неотъемлемой частью истории европейского и французского футбола.

Мы боремся против такой практики, независимо от того, является ли клуб государственным или нет.

Так уж получилось, что государственные клубы – «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – год за годом несут колоссальные убытки.

Кажется, «ПСЖ» недавно изменил ситуацию к лучшему. По крайней мере, частично. Они на правильном пути. Лучше поздно, чем никогда.

Кроме того, я могу критиковать европейскую и глобальную футбольную модель, которую отстаивает Аль-Хелайфи. Я с ним не согласен, – сказал Хавьер Тебас.