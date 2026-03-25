«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
Полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо поделился мнением касательно бывшего нападающего команды Карима Бензема.
– Карим Бензема играл с вами в «Аль-Иттихаде». Может ли он быть снова вызван в сборную Франции?
– Думаю, что он по-прежнему лучшая «девятка» во Франции.
На самом деле, не знаю можно ли назвать его «девяткой», но Карим очень силен, способен сделать разницу. Он умеет забивать, создавать моменты.
На тренировках я мог видеть его мастерство перед воротами. В Саудовской Аравии некоторые матчи складываются немного сложнее из-за жары, но, похоже, это для него не имеет значения.
Он бегает, много работает, определяющий футболист, – сказал Фабиньо.
Кто выиграет ЛЧ?53569 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самый доминирующий и бесспорный обладатель ЗМ за последние 10 лет
Чистая правда! Такого безоговорочного обладателя ЗМ давно не было.
Поржал)) Бензема очень хорош, но не лучше Левандовского или Суареса)) У него заслуженный ЗМ, но за эти 10 лет Лео трижды брал ЗМ и стал чемпионом мира))
было время с него все ржали) похорошел с годами при Собянине....
