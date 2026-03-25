  • «Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
6

Полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо поделился мнением касательно бывшего нападающего команды Карима Бензема.

– Карим Бензема играл с вами в «Аль-Иттихаде». Может ли он быть снова вызван в сборную Франции?

– Думаю, что он по-прежнему лучшая «девятка» во Франции.

На самом деле, не знаю можно ли назвать его «девяткой», но Карим очень силен, способен сделать разницу. Он умеет забивать, создавать моменты.

На тренировках я мог видеть его мастерство перед воротами. В Саудовской Аравии некоторые матчи складываются немного сложнее из-за жары, но, похоже, это для него не имеет значения.

Он бегает, много работает, определяющий футболист, – сказал Фабиньо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Самый доминирующий и бесспорный обладатель ЗМ за последние 10 лет
Чистая правда! Такого безоговорочного обладателя ЗМ давно не было.
Поржал)) Бензема очень хорош, но не лучше Левандовского или Суареса)) У него заслуженный ЗМ, но за эти 10 лет Лео трижды брал ЗМ и стал чемпионом мира))
было время с него все ржали) похорошел с годами при Собянине....
«Неймар – сегодня самый талантливый бразильский футболист. Он может быть важен на ЧМ-2026, на турнире нужны лучшие игроки». Фабиньо о форварде
сегодня, 09:30
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
44 минуты назад
Винисиус о ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы я стал одним из главных героев – я готов, не хочу снова проиграть. Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале»
51 минуту назад
Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн
сегодня, 14:59
«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)
сегодня, 14:34
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
сегодня, 14:09
Вагнер, Халк, Кариока – где сейчас легенды РПЛ?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
сегодня, 13:55
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
сегодня, 13:41
Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
сегодня, 13:28
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
сегодня, 13:15
40 игроков в возрасте до 22 лет сыграли в 22‑м туре РПЛ – рекорд турнира. ЦСКА с отрывом лидирует по индексу «Вклад молодого футболиста»
9 минут назад
«Ливерпуль» может назначить Алонсо летом. Тренер готов принять предложение, если сможет влиять на планирование состава (Bild)
11 минут назад
Вратарь «Барсы» Гарсия о борьбе за чемпионство: «Перед класико еще будут ключевые матчи. Важно, что все зависит от нас самих»
25 минут назад
Агента Лава о гражданстве РФ: «Мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант»
27 минут назад
Мужчина, расистки оскорблявший защитницу Англии Картер в соцсетях, получил условный срок, 3-месячный комендантский час, 4-летний запрет на посещение матчей и штраф в 239 фунтов
37 минут назад
Анчелотти о матче с Францией: «Бразилия будет играть с 4 форвардами, это важная проверка. У них очень сильные игроки, мы должны хорошо защищаться против Мбаппе»
57 минут назад
Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»
сегодня, 14:46
Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. При Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
сегодня, 14:21
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
сегодня, 12:53
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
сегодня, 12:38
