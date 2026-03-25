«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем

Полузащитник «Аль-Иттихада » Фабиньо поделился мнением касательно бывшего нападающего команды Карима Бензема .

– Карим Бензема играл с вами в «Аль-Иттихаде». Может ли он быть снова вызван в сборную Франции?

– Думаю, что он по-прежнему лучшая «девятка» во Франции.

На самом деле, не знаю можно ли назвать его «девяткой», но Карим очень силен, способен сделать разницу. Он умеет забивать, создавать моменты.

На тренировках я мог видеть его мастерство перед воротами. В Саудовской Аравии некоторые матчи складываются немного сложнее из-за жары, но, похоже, это для него не имеет значения.

Он бегает, много работает, определяющий футболист, – сказал Фабиньо .