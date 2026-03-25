49

Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»

Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’’ поделилась мнением о воспитании дочери.

– Есть вещи, которые вам обязательно хочется заложить в ребенка?

– Поскольку у нас обеспеченная семья, важно вложить, что деньги не растут на деревьях. Что они достаются тяжелым трудом. Например, Федя заработал деньги своим здоровьем.

Что важно иметь ценность впечатления. Что в подарок на день рождения лучше получить не сумку, потому что все в школе такую носят.

А, например, путешествие с изучением Древнего Египта (не знаю, почему-то в детстве всем нравится Древний Египет). Или поход в Музей динозавров.

Что к людям базово нужно относиться хорошо. Что если человек меньше зарабатывает, это не повод относиться к нему пренебрежительно. Что людей нужно уважать. Уважать старших. Но не так, что я его слушаюсь просто потому, что он старше, а соблюдать субординацию. Всегда здороваться, всегда говорить спасибо.

– Что думаешь, когда родители закладывают в детей собственные нереализованные планы, мечты и амбиции?

– Очень плохо к этому отношусь. Например, я бы не хотела, чтобы наша дочь была спортсменкой (если захочет, то, конечно, не буду запрещать).

Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. А еще это большая нагрузка на здоровье.

Всегда видно, когда ребенок в стрессе из-за желания родителя реализовать амбиции через него.

Даже если достигает результата, это, как правило, идет через боль, эмоциональное насилие, стресс. И все это становится хроническим, – сказала Карина Истомина.

Карина Истомина – психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
Карина Истомина
женский футбол
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
Повешали на главной ее интервью, нафига то же самое дербанить на кучу мелких новостей? Нафига мне 10 раз читать про рекламу ее нового рехаба. Кому надо уже зашли и минус поставили👍
Ответ Raindrop Drop Top
Трафик и реклама ;) я потому не захожу во все такие новости. Ищу целое интервью и пролистываю его читая по диагонали.
Ответ Raindrop Drop Top
та статья собрала уже почти тысячу реакций (+161, -771), 400 комментов с огромным количеством реакций. люди проводят на этой странице много времени. и вот так юзеры спортса создают огромный трафик под подобными статьями, но не перестают задаваться вопросом: почему же спортс такое постит?!?!?!
нерешаемая загадка. но при этом дура - это жена Смолова, не путаем!
зы. приглашаю тебя в ЧС. терпи, малютка.
Кабаева не согласна.
Ответ Marcus-light
Я бы сказал пару Алин не согласны
Пусть она это МамоИре в лицо скажет ))))
Это она опять про сексизм?
А то что мужики - военнообязаны, а женщины, - нет, это разве не сексизм?
Или что на сложнейших работах трудятся чтуь ли не сплошь мужики, это то же не сексизм в обратку?
Мамкина фемка вылезла посмотри-ка
Ответ Арсений1990
Про это женщины предпочитают молчать ). Да не все парни служили но абсолютно все должны как-то решать этот вопрос вуз с военной кафедре , отсрочка , законно не законно как угодно но на каждом парне мужчине этот вопрос приходится как-то решать а что же девушки которые хотят равенства )?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Да вот именно!
Свободу мужикам!
Каждому по нормальной жене!
А не какой-то психологине, диджейше, или фитнес-тренерше
опять на сексизм намекает
какая-то нездоровая фиксация у человека на вопросе половой принадлежности
Федя потерял здоровье играя в футбол?? Шахтёры и сталевары не понимают о чём речь идёт...
Сосалка просто расписалась))) 5 баллов)))
Ожидания: день Мостового
Реальность: день Истоминой
Ответ Василий Малышкин
Лучше бы был день Мостового
Пусть дочь будет ди-джеем. Я слышал, они хорошо получают -- могут потом клинику на свои деньги открыть.
Смотря какой жен.спорт. Некоторые гимнастки - максимально высокооплачиваемые экспонаты, для отдельных динозавров.
