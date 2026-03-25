Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин в интервью Спортсу’‘ ответил на вопросы о своей жене, которая работает фитнес-тренером.

– Я слышал, у твоей жены есть один прямо очень звездный клиент. Назовешь имя? Это человек из шоу-бизнеса?

– Да, человек отчасти из шоу-бизнеса, но имя не могу назвать. В основном Рита тренирует девчонок, которые приходят по рекомендациям.

База собственных клиентов уже очень большая. Еще она активно прокачивает инстаграм и привлекает оттуда новых клиентов.

– Она тебя тренировала?

– Мы пару раз ходили в зал, но рабочей химии не складывалось.

Все же вижу перед собой не тренера, а жену. Где-то перевожу в хохму, где-то – не соглашаюсь, где-то – ленюсь. Тренером должен быть человек со стороны, а не из семьи.

– У нее есть клиенты-мужчины?

– Поначалу было 50/50, а сейчас превратилось в 90/10 в пользу девушек. Мужики разве что на пробные бесплатные занятия приходят.

На мой взгляд, немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня, конечно, нет.

– Твоя жена много работает вне дома. Дети часто на тебе?

– У меня ненормированный график и работа больше вечерняя, поэтому можно сказать, что я вовлечен даже больше времени.

С пацаном забот меньше – он уже в школе и хорошо учится, мы над ним никогда не висели и не корпели. А дочке шесть лет.

Конечно, с ней много времени провожу. Последние год-полтора даже побольше, чем жена, – сказал Дмитрий Жичкин.

