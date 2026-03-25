Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что лондонцы смогут выиграть один трофей в этом сезоне на фоне поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги.
«Манчестер Сити» вышел на поле во втором тайме финала Кубка английской лиги и преподал «Арсеналу» урок футбола.
В течение 25 минут второго тайма никто из игроков «Арсенала» не хотел брать мяч. Они просто выбивали его, возвращали его «Сити». «Манчестер Сити» уничтожил их, полностью уничтожил.
Это болезненный момент для «Арсенала». Такое поражение подрывает уверенность в себе, потому что после него приходишь в раздевалку и думаешь: «Боже мой, нас просто разгромили во втором тайме».
Посмотрев этот матч и второй тайм, не вижу, чтобы «Арсенал» выиграл что-либо, кроме АПЛ. «Манчестер Сити» все еще участвует в Кубке Англии. Посмотрев этот матч, будет удивительно, если «Арсенал» вернется на «Уэмбли» и обыграет их.
А в Лиге чемпионов я смотрю на «Барселону» – с которой «Арсенал» может сыграть в полуфинале – и у «Арсенала» нет скорости, чтобы создать проблемы высокой линии обороны «Барселоны».
Боюсь представить, что «Барселона» может сделать с «Арсеналом», – заявил Мерсон.
В течении сезона форма любой команды несколько раз меняется. Точно также и мнение должно меняться в зависимости от формы команды. Вспомните ПСЖ прошлого сезона в первой и во второй половине.
Вот так же и с Арсеналом. В первой половине они играли живее, защита была божественна и т.д. Сейчас же видно как игроки устали, защита чаще ошибается, у нападениия многое не получается (потому что травмы + у многих ужасная форма), нервишки начинают шалить из-за концовки сезона и ожиданий по титулам... Поэтому и мнение поменялось.
Я еще раньше писал, когда усталость только начинала проявляться: было бы неплохо Арсеналу слить местные кубки и сосредоточиться на АПЛ и ЛЧ, ведь погнавшись за многим можно...
А вообще если весь шум отбросить, то это был бы очень интересный матч на самом деле, такой полуфинал Арсенал - Барселона.
Сити Пепа который побеждали везде и Арсенал Артеты для которого победа в кубке счастье
Если это первая игра - то в целом без проблем. Но в случае с Арсеналом, насколько я понимаю, ответная игра на выезде.
Никому не выгодно понижать гранд клуб
Вполне можно проиграть.
И это скорее всего финишная для Артеты будет.
Этот чемпионат Арсенал обязан выиграть,легче уже не будет.
Только когда Пеп уйдёт из АПЛ.