Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»

Пол Мерсон: не вижу, чтобы «Арсенал» выиграл что-либо, кроме АПЛ.

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что лондонцы смогут выиграть один трофей в этом сезоне на фоне поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги.

«Манчестер Сити» вышел на поле во втором тайме финала Кубка английской лиги и преподал «Арсеналу » урок футбола.

В течение 25 минут второго тайма никто из игроков «Арсенала» не хотел брать мяч. Они просто выбивали его, возвращали его «Сити». «Манчестер Сити» уничтожил их, полностью уничтожил.

Это болезненный момент для «Арсенала». Такое поражение подрывает уверенность в себе, потому что после него приходишь в раздевалку и думаешь: «Боже мой, нас просто разгромили во втором тайме».

Посмотрев этот матч и второй тайм, не вижу, чтобы «Арсенал» выиграл что-либо, кроме АПЛ . «Манчестер Сити » все еще участвует в Кубке Англии. Посмотрев этот матч, будет удивительно, если «Арсенал» вернется на «Уэмбли» и обыграет их.

А в Лиге чемпионов я смотрю на «Барселону» – с которой «Арсенал» может сыграть в полуфинале – и у «Арсенала» нет скорости, чтобы создать проблемы высокой линии обороны «Барселоны».

Боюсь представить, что «Барселона » может сделать с «Арсеналом», – заявил Мерсон.