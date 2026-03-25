  • Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
Пол Мерсон: не вижу, чтобы «Арсенал» выиграл что-либо, кроме АПЛ.

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что лондонцы смогут выиграть один трофей в этом сезоне на фоне поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги.

«Манчестер Сити» вышел на поле во втором тайме финала Кубка английской лиги и преподал «Арсеналу» урок футбола.

В течение 25 минут второго тайма никто из игроков «Арсенала» не хотел брать мяч. Они просто выбивали его, возвращали его «Сити». «Манчестер Сити» уничтожил их, полностью уничтожил.

Это болезненный момент для «Арсенала». Такое поражение подрывает уверенность в себе, потому что после него приходишь в раздевалку и думаешь: «Боже мой, нас просто разгромили во втором тайме».

Посмотрев этот матч и второй тайм, не вижу, чтобы «Арсенал» выиграл что-либо, кроме АПЛ. «Манчестер Сити» все еще участвует в Кубке Англии. Посмотрев этот матч, будет удивительно, если «Арсенал» вернется на «Уэмбли» и обыграет их.

А в Лиге чемпионов я смотрю на «Барселону» – с которой «Арсенал» может сыграть в полуфинале – и у «Арсенала» нет скорости, чтобы создать проблемы высокой линии обороны «Барселоны».

Боюсь представить, что «Барселона» может сделать с «Арсеналом», – заявил Мерсон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
60 комментариев
Арсенал реально сейчас старается доползти до финиша АПЛ первым. Той игры что осенью сейчас близко нет, ну ничего- победа в АПЛ (первая за 22 года) станет выдающимся успехом.
да ладно близко нет, в обороне немного стали хуже, но всё равно топ в этом плане. Осенью тоже за счёт стандартов много выигрывали. Если вернётся Эдегор - контроль станет опять гораздо лучше, я думаю.
Вот если взять за образец матч Арсенал-Бавария, то сейчас такого не наблюдается.
У него мнение меняется так же часто, как погода в Петербурге.
Так и должно быть. Это мечты и надежды могут не изменяться, а мнение должно всегда опираться на факты.

В течении сезона форма любой команды несколько раз меняется. Точно также и мнение должно меняться в зависимости от формы команды. Вспомните ПСЖ прошлого сезона в первой и во второй половине.

Вот так же и с Арсеналом. В первой половине они играли живее, защита была божественна и т.д. Сейчас же видно как игроки устали, защита чаще ошибается, у нападениия многое не получается (потому что травмы + у многих ужасная форма), нервишки начинают шалить из-за концовки сезона и ожиданий по титулам... Поэтому и мнение поменялось.

Я еще раньше писал, когда усталость только начинала проявляться: было бы неплохо Арсеналу слить местные кубки и сосредоточиться на АПЛ и ЛЧ, ведь погнавшись за многим можно...
В Питере погода практически не меняется.
Да с чего Барселона должна его вынести, эпизоды решат матч, если он вообще будет))
Можно и в обратном сказать - Если Барса не сможет вскрыть лучшую оборону Европы ( что вполне может быть), то получит несколько голов в свои ворота точно. Уж с этим канониры точно справятся.

А вообще если весь шум отбросить, то это был бы очень интересный матч на самом деле, такой полуфинал Арсенал - Барселона.
Ямал вскроет любую оборону, посмотри что он делал с Интером и там ему еще жестко не везло.
Челси?
Ну не знаю. Вроде как унижение МС от Будё не помешало первым обыграть "Арсенал" в финале Кубка английской лиги.
Сравнил конечно
Сити Пепа который побеждали везде и Арсенал Артеты для которого победа в кубке счастье
Арсенал Артеты налегке размазал Реал,которому Пеп сливает всегда вот уже второй год подряд без всяких шансов.
Все в Англии боятся Барсу, зато «объективные» фанаты Барсы здесь пытаются принизить команду из-за некоторых проблем.
Главный минус Барселоны - ее "молодость". В том плане, что если соперник нащупает слабость и будет больно туда бить, Флик и команда по ходу игры ничего делать с этим обычно не хотят.
Если это первая игра - то в целом без проблем. Но в случае с Арсеналом, насколько я понимаю, ответная игра на выезде.
Ну отсутствие напов это серьёзная проблема. Из всех команд которые остались в Лч, у Барсы самые слабые нападающие.
В апреле все сольют, как обычно
Смешной ты)) Арсенал возьмет чемпионство а твой Сити будет отдуваться за свои 115 нарушении
Штраф оплатят и все на этом
Никому не выгодно понижать гранд клуб
До победы в АПЛ ещё далеко.
Вполне можно проиграть.
И это скорее всего финишная для Артеты будет.
Этот чемпионат Арсенал обязан выиграть,легче уже не будет.
Только когда Пеп уйдёт из АПЛ.
Фигасе, этого мало что ли? Для топ-клубов есть 2 по-настоящему серьёзных трофея: АПЛ и ЛЧ. Их отношение к кубкам очень хорошо иллюстрируется составами команд вплоть до полуфиналов, да и в финале у Арсенала и МС стояли резервные вратари, которые сыграли важную роль.
Напоминает прошлогодний Ливерпуль, тоже первую половину всех рвали, а с марта на зубах кое-как АПЛ взяли и перекрестились
