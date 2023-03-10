29 комментариев

«Аль-Наср» съехал на второе место – проиграл прямому конкуренту. Роналду не забил и распсиховался
У «Аль-Насра» неприятности: клуб проиграл в чемпионате «Аль-Иттихаду» (0:1) и уступил ему же первую строчку. Не помог даже Криштиану Роналду – португалец во втором матче подряд ушел с поля без результативных действий.
«Аль-Наср» играл в гостя, и стадион освистал Роналду. Он отреагировал лишь легкой ухмылкой.
Затем фанаты «Аль-Иттихада» затянули: «Месси! Месси! Месси!»
Роналду попытался их остудить: показал пальцем вниз и дал понять, что он сконцентрирован только на предстоящей игре.
Португалец коснулся мяча 48 раз, отдал 24 точных паса, выиграл шесть верховых дуэлей из семи, два раза из трех успешно шел в дриблинг и только один раз ударил в створ ворот.
Одна из успешных обводок Криштиану завирусилась в соцсетях – португалец эффектно прокинул сопернику между ног.
Твиттер «Аль-Иттихада» на другом: ближе к концу матча Криштиану проиграл забег на фланге защитнику и потерял мяч.
Это было не единственное неудачное действие Роналду в матче. В начале второго тайма португалец пошел исполнять штрафной с неудобной точки и наклболом запустил мяч сильно выше ворот.
После финального свистка Криштиану был очень недоволен. В какой-то момент форвард потерял контроль и пнул бутылки, лежащие в технической зоне. А затем скрылся в подтрибунном помещении.
Традиционный послематчевый пост Роналду в инстаграме сильно контрастировал с его поведением на поле. «Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх. Спасибо болельщикам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас!» – написал Криштиану.
Похоже, «Аль-Наср» и Роналду ждет напряженная борьба за чемпионство.
Когда пятница и трубы горят, а писать писателю не о чем.
В этом плей офф забил столько же, сколько Криш!
Истинный гоат
Чтобы потом опять обоссать 🤣
https://vk.com/video-202432913_456239069?list=a0c07a51f7f530f684