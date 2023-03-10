29 комментариев

У «Аль-Насра» неприятности: клуб проиграл в чемпионате «Аль-Иттихаду» (0:1) и уступил ему же первую строчку. Не помог даже Криштиану Роналду – португалец во втором матче подряд ушел с поля без результативных действий.

«Аль-Наср» играл в гостя, и стадион освистал Роналду. Он отреагировал лишь легкой ухмылкой.

Затем фанаты «Аль-Иттихада» затянули: «Месси! Месси! Месси!»

Роналду попытался их остудить: показал пальцем вниз и дал понять, что он сконцентрирован только на предстоящей игре.

Португалец коснулся мяча 48 раз, отдал 24 точных паса, выиграл шесть верховых дуэлей из семи, два раза из трех успешно шел в дриблинг и только один раз ударил в створ ворот.

Одна из успешных обводок Криштиану завирусилась в соцсетях – португалец эффектно прокинул сопернику между ног.

Твиттер «Аль-Иттихада» на другом: ближе к концу матча Криштиану проиграл забег на фланге защитнику и потерял мяч.

Это было не единственное неудачное действие Роналду в матче. В начале второго тайма португалец пошел исполнять штрафной с неудобной точки и наклболом запустил мяч сильно выше ворот.

После финального свистка Криштиану был очень недоволен. В какой-то момент форвард потерял контроль и пнул бутылки, лежащие в технической зоне. А затем скрылся в подтрибунном помещении.

Традиционный послематчевый пост Роналду в инстаграме сильно контрастировал с его поведением на поле. «Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх. Спасибо болельщикам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас!» – написал Криштиану.

Похоже, «Аль-Наср» и Роналду ждет напряженная борьба за чемпионство.