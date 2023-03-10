29 комментариев

Вы это видели?
Блог

«Аль-Наср» съехал на второе место – проиграл прямому конкуренту. Роналду не забил и распсиховался

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Футбол Футбол

У «Аль-Насра» неприятности: клуб проиграл в чемпионате «Аль-Иттихаду» (0:1) и уступил ему же первую строчку. Не помог даже Криштиану Роналду – португалец во втором матче подряд ушел с поля без результативных действий.

«Аль-Наср» играл в гостя, и стадион освистал Роналду. Он отреагировал лишь легкой ухмылкой.

Затем фанаты «Аль-Иттихада» затянули: «Месси! Месси! Месси!»

Роналду попытался их остудить: показал пальцем вниз и дал понять, что он сконцентрирован только на предстоящей игре.

Португалец коснулся мяча 48 раз, отдал 24 точных паса, выиграл шесть верховых дуэлей из семи, два раза из трех успешно шел в дриблинг и только один раз ударил в створ ворот.

Одна из успешных обводок Криштиану завирусилась в соцсетях – португалец эффектно прокинул сопернику между ног.

Твиттер «Аль-Иттихада» на другом: ближе к концу матча Криштиану проиграл забег на фланге защитнику и потерял мяч.

Это было не единственное неудачное действие Роналду в матче. В начале второго тайма португалец пошел исполнять штрафной с неудобной точки и наклболом запустил мяч сильно выше ворот.

После финального свистка Криштиану был очень недоволен. В какой-то момент форвард потерял контроль и пнул бутылки, лежащие в технической зоне. А затем скрылся в подтрибунном помещении.

Традиционный послематчевый пост Роналду в инстаграме сильно контрастировал с его поведением на поле. «Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх. Спасибо болельщикам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас!» – написал Криштиану.

Похоже, «Аль-Наср» и Роналду ждет напряженная борьба за чемпионство.

У Роналду хет-трик за тайм. Развлекается в Саудовской Аравии

Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?

Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мухаммад Юсупов
Ответ Don Merzavez
А что тогда психует, да еще и на публике к тому же?
ну, а как не психовать когда даже там ему покоя не дают,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Василенко
Ответ Pepe Frog
Даже арабы понимают , что Месси лучше
Месси показал себя против Баварии
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valera Ya
Ответ Pepe Frog
Даже арабы понимают , что Месси лучше
Видели мы лучшего позавчера
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Don Merzavez
Ответ Мухаммад Юсупов
оставьте Криша в покое, человек просто доигрывает, да и возраст уже
А что тогда психует, да еще и на публике к тому же?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мухаммад Юсупов
оставьте Криша в покое, человек просто доигрывает, да и возраст уже
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ajax
Что там Пирс Морган говорит?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
Распсиховался = пнул бутылку. Ясно-понятно.

Когда пятница и трубы горят, а писать писателю не о чем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanya Bacekin
Ответ Raybay
))))))))))))))))))))))))
((((((((((((
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B_Boris
Какие же они все некрасивые!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_the_creator
Ответ Pepe Frog
Даже арабы понимают , что Месси лучше
Конечно!
В этом плей офф забил столько же, сколько Криш!
Истинный гоат
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Буду орать, если этого овоща через неделю вызовут в сборную
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_the_creator
Заботится о хейтерах, даёт контент.
Чтобы потом опять обоссать 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Бегун
Ответ Алексей Лапчев
пора в ПФЛ...
Пора обратно в Реал, в аль насре он уже всем все доказал. Команда просто не вывозит его космический уровень
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Лапчев
пора в ПФЛ...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JBa
Ответ Ars Mount
Что значит «даже»?
то и значит.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
Сразу видно что шейхи подкупили арабское население,ведь не зря они надрываются на трибунах "Месси Месси".После ЧМ Рону нигде нет покоя ,даже в пустыне .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чюйский мох
Тоже мимо ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ krupin82
Не соответствует уровню чемпионата.
играет хуже арабов... согласен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ TravenS
Псих)
истеричка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
лично мне очень приятно ))))))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krupin82
Не соответствует уровню чемпионата.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raybay
Ответ cektor
роналду даже по бутылке еле попал ))
))))))))))))))))))))))))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axl_rose
В Ювентусе тоже долго раскачивался. До конца чемпионата 10 игр, успеет показать кто здесь Папа.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ars Mount
Ответ Pepe Frog
Даже арабы понимают , что Месси лучше
Что значит «даже»?
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Pepe Frog
Даже арабы понимают , что Месси лучше
Это точно, вот как они хором скандируют перед матчем: Месси, Месси, Месси!!!
https://vk.com/video-202432913_456239069?list=a0c07a51f7f530f684
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий