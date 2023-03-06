26 комментариев

Вы это видели?
Блог

«Желаю хорошо поспать, гений». Пирс Морган наехал на Тен Хага – припомнил слова про Роналду

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Пирс Морган Пирс Морган
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Не мог пройти мимо.

«Юнайтед» тотально провалился на «Энфилде» – 0:7 от «Ливерпуля» забудут нескоро.

Эрик тен Хаг в шоке, признает ужасную игру и готовится к тяжелому восстановлению. Тренеру «МЮ» сейчас непросто, но есть тот, кто этому точно рад – Пирс Морган. Журналист не мог проигнорировать такой громкий инфоповод и подколол голландца:

«Желаю хорошо поспать сегодня, гений».

К комментарию Морган приложил фото газетной полосы и цитаты тен Хага, с которой тренер оставил Криштиану Роналду в запасе на матч с «Ливерпулем» в третьем туре: «Я хорошо спал. Тренер должен принимать правильные решения по отношению к клубу и придерживаться их».

Морган вспомнил громкие слова. После чего главный фанат португальца выложил вот такое фото.

Намек очевиден.

Что говорят в «МЮ»? Никакого отчаяния

Спойлер: про Роналду никто не вспоминает.

Люк Шоу извиняется за провальный матч: «Трудно объяснить. Стандарты, которых придерживались в прошлых матчах, были даже не близки к тем, что были в этой игре. Мне стыдно перед фанатами. Могу только принести свои извинения. Будет нелегко пересматривать это, но тен Хаг собирается заставить нас пересмотреть матч. Показать нам, какие уроки нужно извлечь из этого конфуза».

Бруну не сдается: «Это очень расстраивает, разочаровывает, огорчает, потому что это действительно плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем перед игрой. Первый тайм провели хорошо. У нас было много моментов. Во втором тайме мы пытались идти вперед и забивать голы, из-за этого немного потеряли баланс. Мы отдали слишком много пространства Мы должны избегать этого. У нас плотный график. Мы должны снова вернуться как можно быстрее. В этом суть «Юнайтед».

Тен Хаг отходит: «Многие вещи разозлили меня. Одна из них – то, что мы так легко пропускали. Было тяжело гостевым болельщикам. Мы должны быть благодарны им. Я не могу обвинить тех из них, кто ушел раньше времени. Это было очень плохое выступление. Сегодня мне стыдно перед фанатами».

Впереди и правда много работы.

«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯

Фото: globallookpress.com/Paul Terry; Gettyimages.ru/Hollie Adams

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2ran
морган-самый мерзкий персонаж в футбольном и околофутбольном мире. Желаю ему не дожить до следующего матча МЮ с Ливерпулем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Насколько я люблю и уважаю Криша как лушчего в истории, настолько я уверен, что Эрик сделал всё правильно с ним. Результаты пошли в гору после ухода КР, - и это лучшее доказательство.
Морган - клоун.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim
Ответ Анатолий Дмитриевич
ага. еще скажи, что Ливерпуль выйдет в ЛЧ через победу в этой ЛЧ))
Посмотри таблицу: по потерянным уже делят 4 место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Я совершенно случайно для себя посмотрел матч, и по моему скромному мнению, если бы Криш был на поле вместо Гарначо, например, то счет был бы таким же. Хотя сам Криш может быть еще и просто ушел бы в раздевалку без замены при счете 5:0.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diego 95
Ответ Balt
11 матчей без поражений, 29 очков из 33, но стоит проиграть один раз... Вот такой уровень давления. И к сожалению злорадствующим крысам типа Моргана весь интернет доступен для выражения своих жалких мыслишек.
Надо не замечать такое поражение по твоему?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Gutalin
он же не просто проиграл 1 раз. Он проиграл так как 92 года не проигрывал клуб
А такой результат запомнится очень на долго. Это как те самые 8:2 Барселоны.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaroslav Prokhorov
Обычный падальщик, совершенно не способный вызвать к себе хоть толику уважения.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Устименко
Ответ Balt
11 матчей без поражений, 29 очков из 33, но стоит проиграть один раз... Вот такой уровень давления. И к сожалению злорадствующим крысам типа Моргана весь интернет доступен для выражения своих жалких мыслишек.
проиграть можно по- разному
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DoviDen
Ответ Balt
11 матчей без поражений, 29 очков из 33, но стоит проиграть один раз... Вот такой уровень давления. И к сожалению злорадствующим крысам типа Моргана весь интернет доступен для выражения своих жалких мыслишек.
плак плак плак
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
шакалы гавкают над поверженными. ничего страшного - ТХ езе проведет зо-увеличительным стеклом, по этой самодовольной физиономии
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kos.vohrt
Пирс Морган - квинтэссенция мерзости. В толковом словаре напротив слова «мерзость» должна быть его мерзкая физиономия.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
Ответ 4eX
С чего Ливер без ЛЧ? Не удивлюсь они даже МЮ ещё обгонят
ага. еще скажи, что Ливерпуль выйдет в ЛЧ через победу в этой ЛЧ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орарайма
Ответ Balt
11 матчей без поражений, 29 очков из 33, но стоит проиграть один раз... Вот такой уровень давления. И к сожалению злорадствующим крысам типа Моргана весь интернет доступен для выражения своих жалких мыслишек.
Тен Хаг сам нажил себе злорадствующих людей
у него нет защиты от критики ввиде больших титулов и работы в топ клубах до МЮ, а решение выгнать Роналду посреди сезона есть
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Больнушка морган проснулась. Давно не слышно было ))....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4eX
Ответ Анатолий Дмитриевич
МЮ с Роналду: провал по всем фронтам, дикие результаты на старте нового сезона МЮ без Роналду: Кубок лиги, топ-4 АПЛ, идет борьба из Кубок Англии и Лигу Европы Ливерпуль: ноль трофеев, следующий сезон без ЛЧ, а то и без еврокубков есть ощущение, что Морган - просто дебил))
С чего Ливер без ЛЧ? Не удивлюсь они даже МЮ ещё обгонят
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gutalin
Ответ Balt
11 матчей без поражений, 29 очков из 33, но стоит проиграть один раз... Вот такой уровень давления. И к сожалению злорадствующим крысам типа Моргана весь интернет доступен для выражения своих жалких мыслишек.
он же не просто проиграл 1 раз. Он проиграл так как 92 года не проигрывал клуб
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
МЮ с Роналду: провал по всем фронтам, дикие результаты на старте нового сезона

МЮ без Роналду: Кубок лиги, топ-4 АПЛ, идет борьба из Кубок Англии и Лигу Европы

Ливерпуль: ноль трофеев, следующий сезон без ЛЧ, а то и без еврокубков

есть ощущение, что Морган - просто дебил))
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Amalfitano
Страсти немного улеглись и я призываю дождаться окончания сезона. Циплят по осени считают.
Тогда по весне считают цЫплят.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
11 матчей без поражений, 29 очков из 33, но стоит проиграть один раз... Вот такой уровень давления. И к сожалению злорадствующим крысам типа Моргана весь интернет доступен для выражения своих жалких мыслишек.
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asteriskk
На шаг ближе к Чемпионшипу! Вперед МЮ!
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
мю<роналду
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Страсти немного улеглись и я призываю дождаться окончания сезона. Циплят по осени считают.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алёшка Беленок
Все нормально! Это необходимое поражение,не такое конечно,но все же,это спустит нас на землю,а то как-то громко стали звучать слова о чемпионстве,квадропуле,хотя это всего лишь первый сезон когда наша тима добивается хоть какогото успеха,все ништяк)МЮ лучший)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Пирс Морган - новый эталон мерзости в журналистике.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мовлид Байсалуев
Вперёд МЮ, вперёд Тен Хаг!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий