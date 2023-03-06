26 комментариев

Не мог пройти мимо.

«Юнайтед» тотально провалился на «Энфилде» – 0:7 от «Ливерпуля» забудут нескоро.

Эрик тен Хаг в шоке, признает ужасную игру и готовится к тяжелому восстановлению. Тренеру «МЮ» сейчас непросто, но есть тот, кто этому точно рад – Пирс Морган. Журналист не мог проигнорировать такой громкий инфоповод и подколол голландца:

«Желаю хорошо поспать сегодня, гений».

К комментарию Морган приложил фото газетной полосы и цитаты тен Хага, с которой тренер оставил Криштиану Роналду в запасе на матч с «Ливерпулем» в третьем туре: «Я хорошо спал. Тренер должен принимать правильные решения по отношению к клубу и придерживаться их».

Морган вспомнил громкие слова. После чего главный фанат португальца выложил вот такое фото.

Намек очевиден.

Что говорят в «МЮ»? Никакого отчаяния

Спойлер: про Роналду никто не вспоминает.

Люк Шоу извиняется за провальный матч: «Трудно объяснить. Стандарты, которых придерживались в прошлых матчах, были даже не близки к тем, что были в этой игре. Мне стыдно перед фанатами. Могу только принести свои извинения. Будет нелегко пересматривать это, но тен Хаг собирается заставить нас пересмотреть матч. Показать нам, какие уроки нужно извлечь из этого конфуза».

Бруну не сдается: «Это очень расстраивает, разочаровывает, огорчает, потому что это действительно плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем перед игрой. Первый тайм провели хорошо. У нас было много моментов. Во втором тайме мы пытались идти вперед и забивать голы, из-за этого немного потеряли баланс. Мы отдали слишком много пространства Мы должны избегать этого. У нас плотный график. Мы должны снова вернуться как можно быстрее. В этом суть «Юнайтед».

Тен Хаг отходит: «Многие вещи разозлили меня. Одна из них – то, что мы так легко пропускали. Было тяжело гостевым болельщикам. Мы должны быть благодарны им. Я не могу обвинить тех из них, кто ушел раньше времени. Это было очень плохое выступление. Сегодня мне стыдно перед фанатами».

Впереди и правда много работы.

Фото: globallookpress.com/Paul Terry; Gettyimages.ru/Hollie Adams