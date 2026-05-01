Салах ведет переговоры с «Фенербахче» и хочет получать 20 млн евро в год (A Spor)

Салах может стать игроком «Фенербахче».

Вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Фенербахче ».

Стамбульцы уже дважды встречались с агентом 33-летнего египтянина, который покинет мерсисайдцев по окончании сезона, сообщает A Spor.

Салах запросил зарплату в размере 20 млн евро в год и заявил о желании играть в Европе.