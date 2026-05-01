Бубнов о тренерах: «Когда выигрывают – довольны судейством. А как чуть против шерсти, сразу на дыбы становятся»

Бубнов о тренерах: когда выигрывают – довольны судейством.

Александр Бубнов высказался о реакции тренеров клубов Мир РПЛ на работу судей.

«Почему Семак ничего не говорит по поводу этого пенальти с Махачкалой [в Фонбет Кубке России]? А сейчас возмущается… Ну почему? Почему они так себя ведут?

Тот же Тедеев . Был страшно недоволен судейством вообще. Сейчас восхищается. Когда они выигрывают – довольны судейством. Еще ни разу не сказали, когда выиграли, что они недовольны и им помогли. Никто же так не сказал. А как чуть против шерсти, так они сразу все на дыбы становятся», — сказал экс-защитник «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».