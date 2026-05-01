  • Бубнов о тренерах: «Когда выигрывают – довольны судейством. А как чуть против шерсти, сразу на дыбы становятся»
Александр Бубнов высказался о реакции тренеров клубов Мир РПЛ на работу судей.

«Почему Семак ничего не говорит по поводу этого пенальти с Махачкалой [в Фонбет Кубке России]? А сейчас возмущается… Ну почему? Почему они так себя ведут? 

Тот же Тедеев. Был страшно недоволен судейством вообще. Сейчас восхищается. Когда они выигрывают – довольны судейством. Еще ни разу не сказали, когда выиграли, что они недовольны и им помогли. Никто же так не сказал. А как чуть против шерсти, так они сразу все на дыбы становятся», — сказал экс-защитник «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Все так и есть.
ну в зените многие признали что пенальти с Махачкалой левый
А у меня другой вопрос к Бубнову ; если была ошибка в судействе в пользу какой либо команды, будем продолжать плодить ошибки? И только по этой причине тренеры должны молчать? И то, что судейство ниже плинтуса - должно всех устраивать?
Ни одного объективного тренера не видел, когда против них нарушение, начинается нытье, жалобы и тд, когда против соперника такое же нарушение, то я не видел момента, судье видней и тд
В этом и проблема! всё верно.
Ключевое слово в кубке🤔
Все вопросы к судейскому корпусу, пока одинаковые моменты будут трактовать по разному, пока игра рукой и попадание мяча в руку не будет чётко определено в правилах, всё будет зависеть от желания видеть тот или иной эпизод арбитром!
Надо же свои просчеты чем-то прикрыть.
Скажите бубнову что про дичь с махачкалой все уже признали, даже зенитовцы
