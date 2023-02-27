17 комментариев

Выиграл 9-й финал подряд.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей при Эрике тен Хаге – в финале Кубка Лиги обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0. Победный гол на счету Каземиро.

Бразилец не только забил, но и проделал титаническую работу в обороне. «Ньюкасл» больше владел мячом, но моменты давались с огромным трудом – и в этом огромная заслуга Каземиро. Неудивительно, что болельщики «Манчестер Юнайтед» выбрали его лучшим игроком матча.

В лице Каземиро команда получила готового чемпиона, который обожает важные матчи. У бразильца победы в 9 финалах подряд: 4 из них пришлись на Лигу чемпионов, 3 – на клубный ЧМ, еще по одному – на Кубок Испании и на этот самый Кубок лиги.

«Манчестер Юнайтед» критиковали за покупку Каземиро. Смущали возраст, зарплата и трансферная политика

А ведь летом трансфер Каземиро в «Манчестер Юнайтед» вызвал недовольство у многих экспертов. Громче всех сомневался Гари Невилл. Правда, критиковал он скорее трансферную политику клуба, а не самого Каземиро:

«Теперь я не восхищаюсь переходами, потому что знаю – они не были в планах в начале лета. Другие клубы не мечутся от цели к цели. Начиналось все с Де Йонга, потом появился Рабьо, а в итоге лето заканчивается с Каземиро и огромным контрактом, который обойдется клубу в 160 млн фунтов.

Я думаю, он принесет клубу пользу в ближайшие пару лет. Но через эти самые два года кто-то получит игрока, прошедшего пик, с зарплатой, с которой его не получится сплавить. Это может быть Тен Хаг или новый тренер, могут быть новые владельцы.

Но нужна огромная уверенность, чтобы дать такой контракт. Нельзя давать 5-летний контракт 30-летнему футболисту».

Невилл был не единственным сомневавшимся. Похожее мнение высказывал, например, Петер Шмейхель. И многие фанаты. Слишком часто «Манчестер Юнайтед» обжигался на подобных трансферах в прошлые годы.

Теперь же многие сравнивают приход Каземиро с покупкой Эрика Кантона в 90-х – да, это был опытный игрок, но он дал команде необходимые качества. И сделал ее по-настоящему чемпионской.

«МЮ» с Каземиро и без него – две разные команды

В первых матчах за «МЮ» Каземиро выходил на замену – считалось, что так Тен Хаг хочет показать новичку, кто тут главный. На самом деле бразильский опорник просто привыкал к требованиям и готовился.

Против «Эвертона» в начале октября Каземиро наконец вышел в старте – и так началась серия из пяти матчей, в которых «Юнайтед» почти не допускал моментов у собственных ворот. Суммарный xG за 5 игр против «Эвертона», «Омонии», «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Челси» – 1,36. Это космический результат.

После февральского поражения от «Арсенала» (Каземиро пропускал матч из-за перебора желтых) появилась статистика, показывающая влияние Каземиро на игру команды в защите:

• Из 13 игр, которые бразилец начинал в стартовом составе, проиграли только одну. Без Каземиро – 4 поражения в 10 матчах;

• С Каземиро «Юнайтед» пропускает меньше гола за 90 минут. Без него – 1,9;

• Когда Каземиро не выходил в старте, команда Тен Хага получала в среднем 16 ударов по воротам. Если же опорник был в основе, то число сразу падало на 7.

Значение Каземиро для нынешнего «МЮ» описывал Вадим Лукомский в разборе поражения от «Арсенала»: «Каземиро хорош тем, что и в построении атак полезен, и разрушает блестяще.

Нехватка Каземиро сильно повлияла на «Юнайтед». Вероятно, бразилец не перевернул бы ход матча, но помог бы лучше маскировать проблемы – страховал бы фланги, принимал бы лучшие решения, когда повышается нагрузка на опорную. Увы, Мактомини – совсем другой уровень. Скотт работоспособный и хорошо отбирает мяч, но чтения и склеивания игры уровня Каземиро дать не способен.

К правильным позициям и реакциям бразильца часто относятся как должному. Этот матч показал, насколько трудной и недооцененной может быть работа опорника по чтению эпизодов, особенно когда у соперника так быстро ходит мяч. Мактомини банально не потянул этот уровень. Каземиро обычно справляется даже с самыми суровыми испытаниями».

Для самого бразильского опроника сезон тоже получается отличным. Гол в ворота «Ньюкасла» стал для Каземиро пятым за «МЮ». Самый результативный сезон в «Реале» был с 7 голами (2020/21), так что есть возможность побить личный рекорд.

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Возможно, через пару лет Гари Невилл и окажется прав – Каземиро потяжелеет и станет проблемой. Но пока что бразилец помог сделать центр поля и защиту «МЮ» одними из лучших в чемпионате. И принес первый за несколько лет титул. Что еще нужно для счастья?

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Tony Obrien