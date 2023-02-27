17 комментариев

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Каземиро – ценнейший игрок «Ман Юнайтед». Разбил сомнения по его трансферу

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Выиграл 9-й финал подряд.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей при Эрике тен Хаге – в финале Кубка Лиги обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0. Победный гол на счету Каземиро. 

Бразилец не только забил, но и проделал титаническую работу в обороне. «Ньюкасл» больше владел мячом, но моменты давались с огромным трудом – и в этом огромная заслуга Каземиро. Неудивительно, что болельщики «Манчестер Юнайтед» выбрали его лучшим игроком матча.

В лице Каземиро команда получила готового чемпиона, который обожает важные матчи. У бразильца победы в 9 финалах подряд: 4 из них пришлись на Лигу чемпионов, 3 – на клубный ЧМ, еще по одному – на Кубок Испании и на этот самый Кубок лиги.

«Манчестер Юнайтед» критиковали за покупку Каземиро. Смущали возраст, зарплата и трансферная политика

А ведь летом трансфер Каземиро в «Манчестер Юнайтед» вызвал недовольство у многих экспертов. Громче всех сомневался Гари Невилл. Правда, критиковал он скорее трансферную политику клуба, а не самого Каземиро:

«Теперь я не восхищаюсь переходами, потому что знаю – они не были в планах в начале лета. Другие клубы не мечутся от цели к цели. Начиналось все с Де Йонга, потом появился Рабьо, а в итоге лето заканчивается с Каземиро и огромным контрактом, который обойдется клубу в 160 млн фунтов.

Я думаю, он принесет клубу пользу в ближайшие пару лет. Но через эти самые два года кто-то получит игрока, прошедшего пик, с зарплатой, с которой его не получится сплавить. Это может быть Тен Хаг или новый тренер, могут быть новые владельцы.

Но нужна огромная уверенность, чтобы дать такой контракт. Нельзя давать 5-летний контракт 30-летнему футболисту».

Невилл был не единственным сомневавшимся. Похожее мнение высказывал, например, Петер Шмейхель. И многие фанаты. Слишком часто «Манчестер Юнайтед» обжигался на подобных трансферах в прошлые годы.

Теперь же многие сравнивают приход Каземиро с покупкой Эрика Кантона в 90-х – да, это был опытный игрок, но он дал команде необходимые качества. И сделал ее по-настоящему чемпионской.

«МЮ» с Каземиро и без него – две разные команды

В первых матчах за «МЮ» Каземиро выходил на замену – считалось, что так Тен Хаг хочет показать новичку, кто тут главный. На самом деле бразильский опорник просто привыкал к требованиям и готовился.

Против «Эвертона» в начале октября Каземиро наконец вышел в старте – и так началась серия из пяти матчей, в которых «Юнайтед» почти не допускал моментов у собственных ворот. Суммарный xG за 5 игр против «Эвертона», «Омонии», «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Челси» – 1,36. Это космический результат.

После февральского поражения от «Арсенала» (Каземиро пропускал матч из-за перебора желтых) появилась статистика, показывающая влияние Каземиро на игру команды в защите:

• Из 13 игр, которые бразилец начинал в стартовом составе, проиграли только одну. Без Каземиро – 4 поражения в 10 матчах;

• С Каземиро «Юнайтед» пропускает меньше гола за 90 минут. Без него – 1,9;

• Когда Каземиро не выходил в старте, команда Тен Хага получала в среднем 16 ударов по воротам. Если же опорник был в основе, то число сразу падало на 7.

Значение Каземиро для нынешнего «МЮ» описывал Вадим Лукомский в разборе поражения от «Арсенала»: «Каземиро хорош тем, что и в построении атак полезен, и разрушает блестяще. 

Нехватка Каземиро сильно повлияла на «Юнайтед». Вероятно, бразилец не перевернул бы ход матча, но помог бы лучше маскировать проблемы – страховал бы фланги, принимал бы лучшие решения, когда повышается нагрузка на опорную. Увы, Мактомини – совсем другой уровень. Скотт работоспособный и хорошо отбирает мяч, но чтения и склеивания игры уровня Каземиро дать не способен.

К правильным позициям и реакциям бразильца часто относятся как должному. Этот матч показал, насколько трудной и недооцененной может быть работа опорника по чтению эпизодов, особенно когда у соперника так быстро ходит мяч. Мактомини банально не потянул этот уровень. Каземиро обычно справляется даже с самыми суровыми испытаниями». 

Для самого бразильского опроника сезон тоже получается отличным. Гол в ворота «Ньюкасла» стал для Каземиро пятым за «МЮ». Самый результативный сезон в «Реале» был с 7 голами (2020/21), так что есть возможность побить личный рекорд.

***

Возможно, через пару лет Гари Невилл и окажется прав – Каземиро потяжелеет и станет проблемой. Но пока что бразилец помог сделать центр поля и защиту «МЮ» одними из лучших в чемпионате. И принес первый за несколько лет титул. Что еще нужно для счастья? 

«МЮ» выиграл Кубок лиги! Первый трофей с Тен Хагом

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Tony Obrien

17 комментариев

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DALvsLAL
Ответ El Shininho
У кого вообще могли быть сомнения по поводу Каземиро? Игрок высочайшего уровня, да еще и с "королевской пропиткой".
Выиграл 9-й финал подряд.

что за бред не считать суперкубки??? ладно, там Кубок Америки (Копа) по футболу не клубный турнир
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SimpleR
Очень скучаем по Казе :(
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Wasilij Petrow
Если даже года три поиграет на таком уровне, 5-летний контракт будет редкой удачей. А ведь ему не уже 30, а всего 30 - вспомним Мальдини или Тиаго Силву.
+1
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leeexxxxtml
Это что за пивная кружка вместо трофея? Радуются колхозному трофею как-будто ЛЧ взяли))).
0
-2
-2
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Momos
Когда появилась информация о его возможном переходе, то не мог поверить, что Реал отпустит такого игрока.
+2
0
+2
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З А
Каземиро- подарок судьбы, джекпот. Просто невероятно что прошлым летом со всеми этими киданиями за одним, потом да другим получилось забрать такого игрока. хотя многие фаны реала даже писали что уже не тот, много ошибок. Но он просто невероятен
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xDe xDe
Разбил сомнения? А они были?
Казе переходил в тридцатник, в статусе лучшего опорника мира. Да, не вся карьера впереди, и трансфер не за копейки, но такого игрока за меньшее и не отдадут. Отличный переход для всех сторон оказался.
+4
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Zidan GOAT
Однозначно, один из лучших опорников в истории футбола, а может даже и лучший!
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SayMyName
Реал, конечно, очень сильно помог МЮ тем, что не стал удерживать Каземиро, как это иногда бывает с разными клубами и игроками. Благодаря этому, это был один из самых быстрых и успешных трансферов МЮ, а не вот эта Санта-Барбара, как обычно бывает)
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ZamoRano
Даже и не вспомнишь, когда за наш маню играли футболисты такого уровня...
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Арматурмалай
А вы можете представить на его месте Рабьо ?)
0
-1
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bel01
Бразилия ни за что бы не проиграла Бельгии в 1/4 ЧМ-2018.
Но матч из-за карточек пропускал Каземиро.
Вышедший вместо него дырка-Фернандиньо вчистую привёз первый гол бельгийцев, а затем на весь оставшийся матч устроил в опорной зоне проходной двор.
Играл бы Казимиро, увидели бы битву праймовых Франции и Бразилии в полуфинале в Питере.
До сих пор жаль, когда вспоминаю об этом...
+5
0
+5
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Jan Paskel
невилл вообще мне напоминает бабку у подьезда, сидит, бурчит что-то, да всё ересь какая то получается
+1
0
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Timur_A
Каземиро проиграл финал Копа Америка со сборной Бразилии.
Так что, не подряд.
0
-1
-1
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marco -81
Юнайтед полностью переиграл сорок, но Каземиро - лучший вообще в матче - мне он очень понравился. Бразилец просто вписался в английский футбол - его прыжки с прямой ногой, борьба корпусом и скорость в отборе, плюс суперский гол - олд скул британского футбола! Красавчик!
+8
-2
+6
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El Shininho
У кого вообще могли быть сомнения по поводу Каземиро? Игрок высочайшего уровня, да еще и с "королевской пропиткой".
+26
-2
+24
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isaac.
Каземиро невероятно преобразил игру МЮ, с ним и без него - две разные команды.
+15
-1
+14
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