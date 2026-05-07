В Париже начались беспорядки после выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ. Фанаты пытались прорвать периметр безопасности вокруг Елисейских полей и бросали в полицию пиротехнику

Фанаты «ПСЖ» устроили бесчинства в Париже.

В Париже начались беспорядки после выхода «ПСЖ » в финал Лиги чемпионов .

По окончании матча команды Луиса Энрике с «Баварией» (1:1) несколько групп болельщиков попытались прорвать периметр безопасности, сформированный вокруг Елисейских полей. Они начали бросать в полицейских пиротехнические изделия и предпринимали попытки попасть на кольцевую развязку, но были оттеснены – в том числе с применением слезоточивого газа.

Сообщается о ряде задержаний. Также поступила информация о двух пострадавших.