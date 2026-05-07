  В Париже начались беспорядки после выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ. Фанаты пытались прорвать периметр безопасности вокруг Елисейских полей и бросали в полицию пиротехнику
В Париже начались беспорядки после выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ. Фанаты пытались прорвать периметр безопасности вокруг Елисейских полей и бросали в полицию пиротехнику

По окончании матча команды Луиса Энрике с «Баварией» (1:1) несколько групп болельщиков попытались прорвать периметр безопасности, сформированный вокруг Елисейских полей. Они начали бросать в полицейских пиротехнические изделия и предпринимали попытки попасть на кольцевую развязку, но были оттеснены – в том числе с применением слезоточивого газа.

Сообщается о ряде задержаний. Также поступила информация о двух пострадавших.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
Париж будет гореть в любом случае. Никогда не понимал этого прикола парижан и берлинцев – в любой ситуации пытаться уничтожить свой город
Так жгут Париж те, кто далеко не коренной парижанин.
Фанатам, которым сейчас по 20 лет, родились в 2006 году. Всякого говна в Париже уже тогда было навалом. Так что громят не просто местные, а Париже во втором или даже третьем поколении.
лучше бы снесли макрона вместе с его женой панином
На первом курсе, в 2007-2008 читал Михаила Веллера, который писал про излишнюю толерантность и исламизацию. Казалось ещё тогда - ну может сгущает краски автор...
Фанаты ПСЖ это худшее проявление всей этой политики.
Футбол должен быть праздником. Твоя команда победила. Какие нафиг беспорядки?
Фун айди на них нет
