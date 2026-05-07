  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Впервые в истории ЛЧ/КЕЧ в финале встретятся два испанских тренера – Энрике и Артета. Это 5-й финал с тренерами из одной страны
13

Впервые в истории ЛЧ/КЕЧ в финале встретятся два испанских тренера – Энрике и Артета. Это 5-й финал с тренерами из одной страны

Впервые в финале ЛЧ встретятся два испанских тренера.

Впервые в истории Лиги чемпионов в финале встретятся два тренера из Испании.

В финальном матче турнира «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике сыграет с «Арсеналом» Микеля Артеты.

Ранее лишь четыре раза в истории ЛЧ и Кубка европейских чемпионов тренеры клубов-финалистов были из одной страны: в 1979 году «Ноттингем Форест» Брайана Клафа и «Мальме» Боба Хафтона, в 2003-м – «Ювентус» Марчелло Липпи и «Милан» Карло Анчелотти, в 2013-м – «Боруссия» Юргена Клоппа и «Бавария» Юпа Хайнкеса, в 2020-м – «ПСЖ» Томаса Тухеля» и «Бавария» Ханса-Дитера Флика.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37828 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoНоттингем Форест
logoМилан
logoЛа Лига
logoПСЖ
logoХанс-Дитер Флик
logoЮрген Клопп
logoбундеслига Германия
Боб Хафтон
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
logoМарчелло Липпи
logoБавария
logoТомас Тухель
logoБоруссия Дортмунд
logoБрайан Клаф
logoКарло Анчелотти
logoМальме
logoЛуис Энрике
logoЮпп Хайнкес
logoМикель Артета
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И два российских вратаря – не забываем про Алексея Рохаса Федорущенко!)
ПСЖ можно сколько угодно поздравить с назначением Луиса Энрике и советника или селекционера главного - Луиш Кампоса.

Один чистит состав и дополняет алмазами, второй заставляет поверить игроков в его идею и идти с ним.

Луис Энрике может 3-4 лч взять если останется в ПСЖ, или может его уже завербовали в Ман сити)))
И оба ученики Гвардиолы
Ответ Rufatik
И оба ученики Гвардиолы
Разве Энрике ученик Гвардиолы?
В финале 2 испанских тренера и ни одной испанской команды. Для полноты картины надо чтобы в командах-финалистах не было английских и французских игроков.
Ответ Yury Kalmykov
В финале 2 испанских тренера и ни одной испанской команды. Для полноты картины надо чтобы в командах-финалистах не было английских и французских игроков.
и это более менее реально сделать, хотя Артета не патриотично стал много англичан использовать, маринует испанцев на лавке
Испанские тренера значит в тренде)

Может стоит рискнуть и назначить Чави в Челси???)
Ответ Дед КраСавы, топящий за Челси
Испанские тренера значит в тренде) Может стоит рискнуть и назначить Чави в Челси???)
При нем Челси заиграет, я в этом уверен.
Комментарий удален пользователем
Ответ Black Phoenix
Комментарий удален пользователем
Энрике уже выигрывал два требла с двумя разными клубами. В этом сезоне требла не будет из-за вылета в кубке
Ответ pit4er
Энрике уже выигрывал два требла с двумя разными клубами. В этом сезоне требла не будет из-за вылета в кубке
Про кубок я как-то запамятовал, спасибо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Компани о судействе: «От эпизодов с Дэвисом и Невешем при наличии хоть капли здравого смысла становится смешно. И арбитр хотел показать желтую Мендешу, но вспомнил, что одну уже дал»
6 мая, 22:40
Гендиректор «Баварии» Дрезен о Пиньейру: «Назначение судьи с 15 играми в ЛЧ на такой матч как минимум удивляет. И это может объяснять некоторые его решения»
6 мая, 22:15
«Месть 👊». Пирс Морган об «Арсенале» и «ПСЖ» в финале ЛЧ. Лондонцы вылетели от парижан в полуфинале прошлого сезона
6 мая, 22:10
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
11 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
10 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
28 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
38 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
54 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем