Впервые в истории ЛЧ/КЕЧ в финале встретятся два испанских тренера – Энрике и Артета. Это 5-й финал с тренерами из одной страны
В финальном матче турнира «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике сыграет с «Арсеналом» Микеля Артеты.
Ранее лишь четыре раза в истории ЛЧ и Кубка европейских чемпионов тренеры клубов-финалистов были из одной страны: в 1979 году «Ноттингем Форест» Брайана Клафа и «Мальме» Боба Хафтона, в 2003-м – «Ювентус» Марчелло Липпи и «Милан» Карло Анчелотти, в 2013-м – «Боруссия» Юргена Клоппа и «Бавария» Юпа Хайнкеса, в 2020-м – «ПСЖ» Томаса Тухеля» и «Бавария» Ханса-Дитера Флика.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
Один чистит состав и дополняет алмазами, второй заставляет поверить игроков в его идею и идти с ним.
Луис Энрике может 3-4 лч взять если останется в ПСЖ, или может его уже завербовали в Ман сити)))
Может стоит рискнуть и назначить Чави в Челси???)