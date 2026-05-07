Впервые в истории ЛЧ/КЕЧ в финале встретятся два испанских тренера – Энрике и Артета. Это 5-й финал с тренерами из одной страны

Впервые в истории Лиги чемпионов в финале встретятся два тренера из Испании.

В финальном матче турнира «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике сыграет с «Арсеналом» Микеля Артеты .

Ранее лишь четыре раза в истории ЛЧ и Кубка европейских чемпионов тренеры клубов-финалистов были из одной страны: в 1979 году «Ноттингем Форест » Брайана Клафа и «Мальме» Боба Хафтона, в 2003-м – «Ювентус» Марчелло Липпи и «Милан» Карло Анчелотти, в 2013-м – «Боруссия» Юргена Клоппа и «Бавария» Юпа Хайнкеса, в 2020-м – «ПСЖ» Томаса Тухеля» и «Бавария» Ханса-Дитера Флика.