  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве в матче с «Баварией». Лаймер не играл рукой до этого». Экс-арбитр Фернандес о руке Мендеша при желтой карточке
103

«ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве в матче с «Баварией». Лаймер не играл рукой до этого». Экс-арбитр Фернандес о руке Мендеша при желтой карточке

Экс-арбитр Фернандес: «ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве.

Бывший арбитр Павел Фернандес заявил, что защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу следовало показать вторую желтую карточку в матче с «Баварией».

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал по итогам противостояния (5:4, 1:1).

На 29-й минуте Конрад Лаймер прокидывал мяч мимо соперника, и снаряд попал в отставленную руку Мендеша. Главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не стал наказывать защитника «ПСЖ», уже имевшего желтую карточку, и зафиксировал, что сперва была игра рукой у Лаймера.

«28-я минута. «Бавария» требовала вторую желтую Нуну Мендешу. Португалец срывает перспективную атаку, играя правой рукой. Жоау Пиньейру по настоянию резервного арбитра зафиксировал спорную игру рукой Лаймера. Не было ни одного повтора предыдущего эпизода с игрой рукой», – написал Фернандес по ходу матча.

Позже экс-арбитр выложил показанный в эфире DAZN повтор эпизода, в котором футболист «Баварии», предположительно, играл рукой.

«С учетом этих изображений, которые не показали на Movistar, становится понятно, что Лаймер не играл рукой, и поэтому «ПСЖ» должен был более часа играть в меньшинстве после удаления Нуну Мендеша», – написал Фернандес.

Также испанец прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку Жоау Невешу в штрафной «ПСЖ» после выноса Витиньи, в котором в ворота парижан не был назначен пенальти.

«30-я минута. «Бавария» требует пенальти. Жоау Невеш касается рукой мяча после выноса своего партнера Витиньи. Согласно правилам, неумышленное попадание мяча [в руку] не наказывается. Это не пенальти», – заявил экс-судья.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37560 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
logoПСЖ
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКонрад Лаймер
Павел Фернандес
logoЖоау Невеш
logoВитинья
logoНуну Мендеш
logoсудьи
Жоау Педру Пиньейру
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А это нормально, что судья сначала дал фол в пользу Баварии, а потом сообразив что карточка будет второй, вдруг обнаружил несуществующую игру рукой у Лаймера?
А это нормально что эпизод с рукой Лаймера не показали ни с одного ракурса, кроме общего плана во время игры?
Я не люблю теории заговора, но больно уж странная картина получается.
Ответ Caterina
А это нормально, что судья сначала дал фол в пользу Баварии, а потом сообразив что карточка будет второй, вдруг обнаружил несуществующую игру рукой у Лаймера? А это нормально что эпизод с рукой Лаймера не показали ни с одного ракурса, кроме общего плана во время игры? Я не люблю теории заговора, но больно уж странная картина получается.
На фоне абсурдной 2-ой ЖК Реалу в пользу Баварии - очень даже укладывается в теорию заговора всех против всех ! )
Ответ Caterina
А это нормально, что судья сначала дал фол в пользу Баварии, а потом сообразив что карточка будет второй, вдруг обнаружил несуществующую игру рукой у Лаймера? А это нормально что эпизод с рукой Лаймера не показали ни с одного ракурса, кроме общего плана во время игры? Я не люблю теории заговора, но больно уж странная картина получается.
Идеальным решением была бы возможность брать раз за тайм тренерский просмотр спорного решения как в хоккее с последующим выходом судьи с микрофоном с Вар комнаты который бы трактовал решение
Этот Пиньейру осенью успешно убил Тоттенхэм в матче за Суперкубок Европы, кстати. Проверенный парижский кадр.
Ответ Buharoid
Этот Пиньейру осенью успешно убил Тоттенхэм в матче за Суперкубок Европы, кстати. Проверенный парижский кадр.
ТТХ убил сам себя, решив отлежаться при 2:1.
Ответ Buharoid
Этот Пиньейру осенью успешно убил Тоттенхэм в матче за Суперкубок Европы, кстати. Проверенный парижский кадр.
Реалу пусть расскажут про вторую желтую ))
Согласен полностью с Фернадесом по всем моментам! ПОКАЖИТЕ игру рукой Лаймером!!!
Ответ Alex.K71
Согласен полностью с Фернадесом по всем моментам! ПОКАЖИТЕ игру рукой Лаймером!!!
Вот вы иностранцы , как коверкаете наш русский язык !
Ну хоть не Лаймеры ))
Ответ Alex.K71
Согласен полностью с Фернадесом по всем моментам! ПОКАЖИТЕ игру рукой Лаймером!!!
Согласен с этим Фернандесом?!?
Он сам правила не знает! Какой он судья блин вообще.
Говорит: согласно правилам, не умышленно попадание мяча в руку не наказывается пенальти! Что??? 80% пенальти это - НЕ УМЫШЛЕННО.
Здесь же не пенальти не потому что не умышленно, а потому что мяч выбивает партнёр - именно в этом причина, и это чётко написано в правилах! Которых, повторюсь, этот Фернандес явно не знает, раз такую чушь несёт.
После матча Юве - Сарай как могли это ничтожество поставить на полуфинал лч))))))))))))))))
Ладно спорные эпизоды - он 90% 50/50 единоборств свистел в пользу Парижа, просто все подряд, забег Кейна слева вспомните, он 2-3 раза выиграл мяч, ЕГО РОНЯЮТ, МЯЧ ПОПАДАЕТ В РУКУ, и судейка дает фол в пользу псж))))))))))))) Блокировка из баскетбола Диаша - фол в пользу псж))))))))))
Ответ Dzhansug Bukiya
После матча Юве - Сарай как могли это ничтожество поставить на полуфинал лч)))))))))))))))) Ладно спорные эпизоды - он 90% 50/50 единоборств свистел в пользу Парижа, просто все подряд, забег Кейна слева вспомните, он 2-3 раза выиграл мяч, ЕГО РОНЯЮТ, МЯЧ ПОПАДАЕТ В РУКУ, и судейка дает фол в пользу псж))))))))))))) Блокировка из баскетбола Диаша - фол в пользу псж))))))))))
Каждый раз Кейн сохранял мяч и судья давал ему продолжить атаку, не срывал владение Баварии свистком, а вот потерял Кейн мяч уже чисто, без нарушения. На кейне там 2 или 3 раза фолили, но мяч оставался у него. Чего свистеть?
Ответ Dzhansug Bukiya
После матча Юве - Сарай как могли это ничтожество поставить на полуфинал лч)))))))))))))))) Ладно спорные эпизоды - он 90% 50/50 единоборств свистел в пользу Парижа, просто все подряд, забег Кейна слева вспомните, он 2-3 раза выиграл мяч, ЕГО РОНЯЮТ, МЯЧ ПОПАДАЕТ В РУКУ, и судейка дает фол в пользу псж))))))))))))) Блокировка из баскетбола Диаша - фол в пользу псж))))))))))
Кейн играет в силовой манере против игроков ПСЖ - это норма. Когда против Кейна так играют - это не норма и мальчик бежит плакать судье.
Нужно сказать прямо судья просто зассал удалить Мендеша в 1 тайме это на 90 процентов что Бавария прошла бы дальше . Мендеш весь второй тайм играл 1 желтой где был Олисе на поле а нигде его просто не было видно дай малейший повод судье нагрузи португала и 2 желтая . Я вообще думал что Энрике его поменяет в перерыве матче от греха подальше
УЕФА мафия
Такие эпизоды никогда не должны ничего определять. Обычные игровые эпизоды. Толкотня какая-то, кто-то что-то прокинул, попал в руку одному или другому, или обоим по очереди - все это херня на постном масле. Ни в одной вселенной это не может определять исход матча. Обычный игровой эпизод. Можно свистнуть в любую из сторон, можно даже вообще не свистнуть и заиграть, люди совсем сошли с ума последние годы, после появления Вара, если рассматривают эти эпизоды как ключевые, которые на что-то повлияли. Людям похрену футбол как явление, как вид спорта, как зрелище. Им надо какую-то гавнину вытащить и смаковать её...
Ответ NoThanks
Такие эпизоды никогда не должны ничего определять. Обычные игровые эпизоды. Толкотня какая-то, кто-то что-то прокинул, попал в руку одному или другому, или обоим по очереди - все это херня на постном масле. Ни в одной вселенной это не может определять исход матча. Обычный игровой эпизод. Можно свистнуть в любую из сторон, можно даже вообще не свистнуть и заиграть, люди совсем сошли с ума последние годы, после появления Вара, если рассматривают эти эпизоды как ключевые, которые на что-то повлияли. Людям похрену футбол как явление, как вид спорта, как зрелище. Им надо какую-то гавнину вытащить и смаковать её...
Золотые слова. Ладно бы выход один на один чистый с явным нарушением. А тут тренеры всё вот этот собирают как оправдание невнятной игре
Ответ NoThanks
Такие эпизоды никогда не должны ничего определять. Обычные игровые эпизоды. Толкотня какая-то, кто-то что-то прокинул, попал в руку одному или другому, или обоим по очереди - все это херня на постном масле. Ни в одной вселенной это не может определять исход матча. Обычный игровой эпизод. Можно свистнуть в любую из сторон, можно даже вообще не свистнуть и заиграть, люди совсем сошли с ума последние годы, после появления Вара, если рассматривают эти эпизоды как ключевые, которые на что-то повлияли. Людям похрену футбол как явление, как вид спорта, как зрелище. Им надо какую-то гавнину вытащить и смаковать её...
Истину говорите
Спорный эпизод. Скорее всего - жк.
Ответ Ruscello
Спорный эпизод. Скорее всего - жк.
Желтая 100%. Если не было руки у Лаймера. По повторам не видна игра рукой.
Ответ Ruscello
Спорный эпизод. Скорее всего - жк.
Да, вторая жк у Мендеша. Он уже висел на жёлтой до этого эпизода.
Вопрос, почему главный слушает резервного(который находился сзади), а не бокового, который стоял спереди и должен был идеально видеть эпизод, и который не зафиксировал игру рукой.
Про то что была идеальная камера которая бы сказала о нарушении тоже вопрос - спустя пару секунд эта камера показывает руку Мендеса, но не показывают повтор с этой камеры когда Лаймер перехватывал мяч.
Нынче модно тащить новый денежный мешок - парижский) Мадридский устарел)
Ответ Pavel Makarov
Нынче модно тащить новый денежный мешок - парижский) Мадридский устарел)
Если уж настолько топорно приплетаете Мадрид, не могу не отметить маааленький такой нюанс. В случае Парижа, так скажем, гипотетически имеет место конфликт интересов. Хелаифи одновременно является президентом ПСЖ и членом исполкома УЕФА. В свою очередь, президент Реала, напротив, с УЕФА давным-давно на ножах и нигде не состоит. Думайте сами, решайте сами :)
P.s. Ну и да, называть мешком Мадрид, который живёт на трансферном рынке по средствам (иначе не может, поскольку структурно является НКО в юридическом понимании), и при этом проводить параллель с Парижем, у которого буквально бесконечный бюджет - таки лицоладонь.
Ответ xDe xDe
Если уж настолько топорно приплетаете Мадрид, не могу не отметить маааленький такой нюанс. В случае Парижа, так скажем, гипотетически имеет место конфликт интересов. Хелаифи одновременно является президентом ПСЖ и членом исполкома УЕФА. В свою очередь, президент Реала, напротив, с УЕФА давным-давно на ножах и нигде не состоит. Думайте сами, решайте сами :) P.s. Ну и да, называть мешком Мадрид, который живёт на трансферном рынке по средствам (иначе не может, поскольку структурно является НКО в юридическом понимании), и при этом проводить параллель с Парижем, у которого буквально бесконечный бюджет - таки лицоладонь.
А когда начался конфликт Переса с УЕФА, подскажите пожалуйста?
Ах, да, совсем забыл, Реал же бедствующий клуб, у которого совершенно нет денег, был не прав :(
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
12 минут назад
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
41 минуту назад
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Пети про Мбаппе: «Идеально подошел бы «Арсеналу». Миллионы фанатов подписали петицию с требованием убрать Килиана из «Реала», и он может уйти, если Перес не выдержит давления»
вчера, 21:56
Роджерс о Роналду: «Криштиану был любимым футболистом моей мамы. После игры он поздоровался с ней, сфотографировался и сказал добрые слова, я никогда этого не забуду»
вчера, 21:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
21 минуту назад
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
31 минуту назад
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
56 минут назад
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
«Судьба чемпионства решится в последнем туре: «Краснодар» победит «Динамо», «Сочи» проиграет «Зениту». Гришин об РПЛ
сегодня, 02:35
Гасилин о Захаряне: «Новый тренер давал шанс всем, Арсен не воспользовался. Он проигрывает конкуренцию, другие делают результат и усиливают игру»
вчера, 21:59
«Венеция» вернулась в Серию А – отпраздновали на лодках. Атмосферно!
вчера, 21:38ВидеоСпортс"
Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет уйти. Экс-вратарь «Сити» зарабатывает 12 млн евро в год, это может осложнить поиск клуба (ESPN)
вчера, 21:27
Рекомендуем