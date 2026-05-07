«ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве в матче с «Баварией». Лаймер не играл рукой до этого». Экс-арбитр Фернандес о руке Мендеша при желтой карточке

Экс-арбитр Фернандес: «ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве.

Бывший арбитр Павел Фернандес заявил, что защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу следовало показать вторую желтую карточку в матче с «Баварией».

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал по итогам противостояния (5:4, 1:1).

На 29-й минуте Конрад Лаймер прокидывал мяч мимо соперника, и снаряд попал в отставленную руку Мендеша. Главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не стал наказывать защитника «ПСЖ», уже имевшего желтую карточку, и зафиксировал, что сперва была игра рукой у Лаймера.

«28-я минута. «Бавария» требовала вторую желтую Нуну Мендешу . Португалец срывает перспективную атаку, играя правой рукой. Жоау Пиньейру по настоянию резервного арбитра зафиксировал спорную игру рукой Лаймера. Не было ни одного повтора предыдущего эпизода с игрой рукой», – написал Фернандес по ходу матча.

Позже экс-арбитр выложил показанный в эфире DAZN повтор эпизода, в котором футболист «Баварии», предположительно, играл рукой.

«С учетом этих изображений, которые не показали на Movistar, становится понятно, что Лаймер не играл рукой, и поэтому «ПСЖ» должен был более часа играть в меньшинстве после удаления Нуну Мендеша», – написал Фернандес.

Также испанец прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку Жоау Невешу в штрафной «ПСЖ» после выноса Витиньи, в котором в ворота парижан не был назначен пенальти.

«30-я минута. «Бавария» требует пенальти. Жоау Невеш касается рукой мяча после выноса своего партнера Витиньи. Согласно правилам, неумышленное попадание мяча [в руку] не наказывается. Это не пенальти», – заявил экс-судья.