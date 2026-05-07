«ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве в матче с «Баварией». Лаймер не играл рукой до этого». Экс-арбитр Фернандес о руке Мендеша при желтой карточке
Бывший арбитр Павел Фернандес заявил, что защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу следовало показать вторую желтую карточку в матче с «Баварией».
«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал по итогам противостояния (5:4, 1:1).
На 29-й минуте Конрад Лаймер прокидывал мяч мимо соперника, и снаряд попал в отставленную руку Мендеша. Главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не стал наказывать защитника «ПСЖ», уже имевшего желтую карточку, и зафиксировал, что сперва была игра рукой у Лаймера.
«28-я минута. «Бавария» требовала вторую желтую Нуну Мендешу. Португалец срывает перспективную атаку, играя правой рукой. Жоау Пиньейру по настоянию резервного арбитра зафиксировал спорную игру рукой Лаймера. Не было ни одного повтора предыдущего эпизода с игрой рукой», – написал Фернандес по ходу матча.
Позже экс-арбитр выложил показанный в эфире DAZN повтор эпизода, в котором футболист «Баварии», предположительно, играл рукой.
«С учетом этих изображений, которые не показали на Movistar, становится понятно, что Лаймер не играл рукой, и поэтому «ПСЖ» должен был более часа играть в меньшинстве после удаления Нуну Мендеша», – написал Фернандес.
Также испанец прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку Жоау Невешу в штрафной «ПСЖ» после выноса Витиньи, в котором в ворота парижан не был назначен пенальти.
«30-я минута. «Бавария» требует пенальти. Жоау Невеш касается рукой мяча после выноса своего партнера Витиньи. Согласно правилам, неумышленное попадание мяча [в руку] не наказывается. Это не пенальти», – заявил экс-судья.
А это нормально что эпизод с рукой Лаймера не показали ни с одного ракурса, кроме общего плана во время игры?
Я не люблю теории заговора, но больно уж странная картина получается.
Ну хоть не Лаймеры ))
Он сам правила не знает! Какой он судья блин вообще.
Говорит: согласно правилам, не умышленно попадание мяча в руку не наказывается пенальти! Что??? 80% пенальти это - НЕ УМЫШЛЕННО.
Здесь же не пенальти не потому что не умышленно, а потому что мяч выбивает партнёр - именно в этом причина, и это чётко написано в правилах! Которых, повторюсь, этот Фернандес явно не знает, раз такую чушь несёт.
Ладно спорные эпизоды - он 90% 50/50 единоборств свистел в пользу Парижа, просто все подряд, забег Кейна слева вспомните, он 2-3 раза выиграл мяч, ЕГО РОНЯЮТ, МЯЧ ПОПАДАЕТ В РУКУ, и судейка дает фол в пользу псж))))))))))))) Блокировка из баскетбола Диаша - фол в пользу псж))))))))))
Про то что была идеальная камера которая бы сказала о нарушении тоже вопрос - спустя пару секунд эта камера показывает руку Мендеса, но не показывают повтор с этой камеры когда Лаймер перехватывал мяч.
P.s. Ну и да, называть мешком Мадрид, который живёт на трансферном рынке по средствам (иначе не может, поскольку структурно является НКО в юридическом понимании), и при этом проводить параллель с Парижем, у которого буквально бесконечный бюджет - таки лицоладонь.
Ах, да, совсем забыл, Реал же бедствующий клуб, у которого совершенно нет денег, был не прав :(