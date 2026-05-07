Кейн о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Больно. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал. «ПСЖ» – небольшой фаворит на победу»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался после вылета от «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.
Мюнхенцы сыграли вничью с парижанами в ответном полуфинальном матче (1:1), но уступили по сумме двух встреч – в первой игре «Бавария» уступила со счетом 4:5. «ПСЖ» сыграет в финале с «Арсеналом».
«Это больно. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал.
Теперь я сосредоточен на финале Кубка Германии. У нас есть возможность сделать дубль.
«ПСЖ» – небольшой фаворит в финале ЛЧ», – сказал Кейн.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Проблем очень много, в том числе конечно и прямых тренерских просчётов, это даже в первую очередь, я бы сказал. Но, при этом, командного класса хватило для вполне достойной игры (по всем статистическим данным так вообще превосходили, но за это победы не дают), это конечно никакой не провал, как пишут многие.
Бавария смотрелась хорошо, просто не повезло. Было бы чуть больше времени, думаю дожали бы.
Один чистит состав и дополняет алмазами, второй заставляет поверить игроков в его идею и идти с ним.
Луис Энрике может 3-4 лч взять если останется в ПСЖ, или может его уже завербовали в Ман сити)))
Звездный почти состав, решающий матч отдаёт сопернику и отходит в сторонку.
Где ты там увидел игру рукой?