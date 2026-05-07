Кейн о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Больно. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал. «ПСЖ» – небольшой фаворит на победу»

Кейн о вылете из ЛЧ: у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался после вылета от «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов .

Мюнхенцы сыграли вничью с парижанами в ответном полуфинальном матче (1:1), но уступили по сумме двух встреч – в первой игре «Бавария » уступила со счетом 4:5. «ПСЖ» сыграет в финале с «Арсеналом ».

«Это больно. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал.

Теперь я сосредоточен на финале Кубка Германии. У нас есть возможность сделать дубль.

«ПСЖ » – небольшой фаворит в финале ЛЧ», – сказал Кейн.