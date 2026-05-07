Кейн о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Больно. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал. «ПСЖ» – небольшой фаворит на победу»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался после вылета от «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Мюнхенцы сыграли вничью с парижанами в ответном полуфинальном матче (1:1), но уступили по сумме двух встреч – в первой игре «Бавария» уступила со счетом 4:5. «ПСЖ» сыграет в финале с «Арсеналом».

«Это больно. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал.

Теперь я сосредоточен на финале Кубка Германии. У нас есть возможность сделать дубль.

«ПСЖ» – небольшой фаворит в финале ЛЧ», – сказал Кейн.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37831 голос
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
29 комментариев
Псж прошел по делу. Бавария играла плохо. Вся атака просто ужасна была в целом. Командного прессинга знаменитого вообще не было. Компани проиграл тренерскую дуэль
Так игры и с Реалом не было (как и качественного прессинга), просто они разобраны сейчас почти. Да и то, очень на тоненького прошли.
Проблем очень много, в том числе конечно и прямых тренерских просчётов, это даже в первую очередь, я бы сказал. Но, при этом, командного класса хватило для вполне достойной игры (по всем статистическим данным так вообще превосходили, но за это победы не дают), это конечно никакой не провал, как пишут многие.
Всё могло быть иначе не упади жёстко Майкл. После этого момента было видно что он уже не так резв. Видимо играл с болью.
Бавария смотрелась хорошо, просто не повезло. Было бы чуть больше времени, думаю дожали бы.
Кейна больше всех жалко, как же ему не везёт (
Во-многом он сам виноват, что просидел лучшие годы в бестрофейнике.
Надо было сваливать из ТТХ раньше, а он подписывал новый контракт
С Сафоновым в воротах - явный фаворит. Матвей второй год подряд исполняет роль талисмана команды на удачу. Вот только если в прошлом году он играл чисто формально в ЛЧ, то сейчас является основополагающим игроком.
Как вы задрали со своим Сафоновым
Ненавидишь русских ?
Кейн сегодня потерялся, до 93 минуты как будто его на поле вообще не было
Отлично он играл, учитывая уровень и тактику соперника
Вы футбол смотрели?) Из 5 приемов мяча, 4 обострение или улучшение позиции для атаки, тот же Олисе или Мусиала в моменте выпадали, а он действительно играл классно
ПСЖ можно сколько угодно поздравить с назначением Луиса Энрике и советника или селекционера главного - Луиш Кампоса.

Один чистит состав и дополняет алмазами, второй заставляет поверить игроков в его идею и идти с ним.

Луис Энрике может 3-4 лч взять если останется в ПСЖ, или может его уже завербовали в Ман сити)))
МанСити завербовал Мареску, а Энрике пусть идёт в МЮ, если хочет интересных приключений 🤣
В любом случае жду Энрике в АПЛ, но пусть сначало возьмёт лч с псж раза три четыре.
Как раз моментов к сожалению было недостаточно, непонятно как собирались забивать, хотя бы из-за штрафной побили бы побольше, если комбинации в штрафной площади не получались
Где он моментов то нашел? Единственный, который подарили Кейн забил. А вот как ПСЖ не накидал еще парочку на контратаках, это загадка
Там же, где и ты нашел у ПСЖ - в игре!
Бавария - сыграла типично сборной Англии.
Звездный почти состав, решающий матч отдаёт сопернику и отходит в сторонку.
Поставь судья пенальти в ворота ПСЖ (за руку), счет стал бы 1:1, и играть было еще очень много. Было бы интереснее. Но случился судейский скандал.
"Поставь судья пенальти в ворота ПСЖ (за руку)"
Где ты там увидел игру рукой?
Действительно больно и обидно… не только за себя или за Кейна, а за всю прекрасную Баварию, которая именно в этом матче сыграла не лучшим образом 😥 желаю достойно пережить этот тяжелый момент и настроиться на финал кубка Германии, а следующем сезоне ЛЧ сделать выводы над ошибками и сыграть лучше 🙏🏽
