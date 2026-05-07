Компани о судействе: «От эпизодов с Дэвисом и Невешем при наличии хоть капли здравого смысла становится смешно. И арбитр хотел показать желтую Мендешу, но вспомнил, что одну уже дал»
Венсан Компани раскритиковал работу судей на матчах «Баварии» с «ПСЖ» (4:5, 1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.
«Нам нужно посмотреть на некоторые эпизоды, которые были решены арбитрами в двух матчах. Это никогда не будет оправданием всего происходящего, но это важно. Если посмотреть оба матча, то, наверное, слишком многое было против нас.
Насчет ситуаций с рукой – я понимаю правила. В первом матче мяч сначала попал [Дэвису] в тело, а потом в руку, но судьи сказали, что из-за траектории подачи это пенальти.
Во втором матче рука Жоау Невеша была поднята, мяч в нее попал. Но из-за того, что это был пас от партнера, пенальти не назначен. Однако если посмотреть на оба эпизода, то при наличии хоть капли здравого смысла становится просто смешно. Это абсурд, как бы там ни было. Это не объясняет весь матч, но в итоге все решил один гол.
Дальше – вторая желтая карточка [Нуну Мендешу]. Мне показалось, что арбитр уже хотел ее показать, но потом отдернул руку, потому что понял, что уже выносил предупреждение, и не захотел его удалять. Он передумал и показал желтую в другую сторону.
Я посмотрел несколько повторов и не увидел, чтобы Конрад Лаймер сыграл рукой. Они говорят, что игра рукой была, поэтому не знаю», – заявил главный тренер «Баварии» в эфире TNT Sports.
Бесполезные навесы это не то, что поможет одолеть Париж дома
Компани уважаю, но дело вовсе не в судьях было.
Мы видели - ПСЖ сильнее.
И всё.
1. Выход 1 на 1. Судья в поле свистит офсайд в ранней фазе, хотя офсайд на тоненького и ланйсмен флаг не поднял. Был обязан дать доиграть эпизод и дождаться ВАР.
2. Лаймер перехватывает мяч грудью. Отдаёт в касание очень острый пас. Менди конкретно играет рукой, срывая атаку. Судья даёт свисток. Вся Бавария начинает требовать ЖК, и тут до судьи доходит. Внезапно свисток оказывается в пользу провинившихся: якобы, Лаймер при перехвате сам подыграл рукой. Повторы этого не подтверждают. Сам Конрад в интервью клянётся, что играл чисто. Получается, по инструкции ВАР и не мог вмешаться.
3. Вынос в штрафной ПСЖ. Мендеш выставляет руку на пути мяча и, по сути, именно играет рукой. Судью даже не зовут к монитору. Оказывается, по современным правилам, при выходе из обороны теперь можно играть руками. Эдакий баскетбол. Главное, чтобы не было пробежки?
К самому Компани есть вопросы по этому матчу, но судейство в первом тайме было просто убийственным. Можно констатировать: ВАР никак не купировал возможность влиять на результат матчей идиотским судейством в поле. Мы видим это во всех лигах и турнирах, на всех уровнях. Инфантино на мыло!
2. Повтор не показали, чтобы утверждать, что Лаймер не нарушал. Снова нытьё?
3. Если защитник выбивает и попадает в руку своему это не пенальти. Это современные трактовки. Реально хорош ныть, бесишь уже
