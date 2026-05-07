Компани о судействе: «От эпизодов с Дэвисом и Невешем при наличии хоть капли здравого смысла становится смешно. И арбитр хотел показать желтую Мендешу, но вспомнил, что одну уже дал»

Венсан Компани: ситуации с игрой рукой в матчах против «ПСЖ» просто абсурдные.

Венсан Компани раскритиковал работу судей на матчах «Баварии» с «ПСЖ» (4:5, 1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нам нужно посмотреть на некоторые эпизоды, которые были решены арбитрами в двух матчах. Это никогда не будет оправданием всего происходящего, но это важно. Если посмотреть оба матча, то, наверное, слишком многое было против нас.

Насчет ситуаций с рукой – я понимаю правила. В первом матче мяч сначала попал [Дэвису] в тело, а потом в руку, но судьи сказали, что из-за траектории подачи это пенальти.

Во втором матче рука Жоау Невеша была поднята, мяч в нее попал. Но из-за того, что это был пас от партнера, пенальти не назначен. Однако если посмотреть на оба эпизода, то при наличии хоть капли здравого смысла становится просто смешно. Это абсурд, как бы там ни было. Это не объясняет весь матч, но в итоге все решил один гол.

Дальше – вторая желтая карточка [Нуну Мендешу]. Мне показалось, что арбитр уже хотел ее показать, но потом отдернул руку, потому что понял, что уже выносил предупреждение, и не захотел его удалять. Он передумал и показал желтую в другую сторону.

Я посмотрел несколько повторов и не увидел, чтобы Конрад Лаймер сыграл рукой. Они говорят, что игра рукой была, поэтому не знаю», – заявил главный тренер «Баварии» в эфире TNT Sports.

«ПСЖ» должен был больше часа играть в меньшинстве в матче с «Баварией». Лаймер не играл рукой до этого». Экс-арбитр Фернандес о руке Мендеша при желтой карточке

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Дело не в судье. Пеналь был бы подарком, как и красная Мендешу. Просто ПСЖ играл лучше. Энрике полностью переиграл Компани, игроки Баварии не знали что делать, все их ходы были заранее просчитаны. Поздравляю Париж и их болельщиков
Что за чушь, 2 равные сильные команды, в таких матчах все решают такие мелочи, и опять судьи выходят на первый план в решающих матчах Баварии в ЛЧ, уже который раз. Хоть ВАР бы позвали для приличия, хотяб в каком то из спорных эпизодов
Ну хоть один адекватный коммент
Если по чесноку, то Компани ничего не смог предложить в этом матче ПСЖ

Бесполезные навесы это не то, что поможет одолеть Париж дома
Было б удаление у ПСЖ, то там бы он рассказывал, что они сильнее и заслужили. Вся надежда на пенальти или удаление.
А пенальти и удаления это не часть игры? Про рост там Лаймер и Олисе выходил бы на простор, кто знает что было бы. Мелочи решают
Бавария проиграла игру абсолютно по делу.
Компани уважаю, но дело вовсе не в судьях было.
Мы видели - ПСЖ сильнее.
И всё.
Комментарий скрыт
Мы видели как судья проигнорировал очевидное удаление. И всё.
И тренера что ли правил не знают?
Знает, просто тяжело признать некоторые вещи под эмоциями, человек душу вкладывает и ему больно, а тут лазейка куда свалить весь стресс. Также и остальные болельщики Баварий, они просто сильно любят свой клуб.
Нынче правила(трактовки) меняют каждый сезон, а ещё они могут быть разными, в разных лигах/турнирах. Тут не то, что тренеры, а сами судьи в них путаются.
В первом тайме было три очень странных решения судьи.
1. Выход 1 на 1. Судья в поле свистит офсайд в ранней фазе, хотя офсайд на тоненького и ланйсмен флаг не поднял. Был обязан дать доиграть эпизод и дождаться ВАР.
2. Лаймер перехватывает мяч грудью. Отдаёт в касание очень острый пас. Менди конкретно играет рукой, срывая атаку. Судья даёт свисток. Вся Бавария начинает требовать ЖК, и тут до судьи доходит. Внезапно свисток оказывается в пользу провинившихся: якобы, Лаймер при перехвате сам подыграл рукой. Повторы этого не подтверждают. Сам Конрад в интервью клянётся, что играл чисто. Получается, по инструкции ВАР и не мог вмешаться.
3. Вынос в штрафной ПСЖ. Мендеш выставляет руку на пути мяча и, по сути, именно играет рукой. Судью даже не зовут к монитору. Оказывается, по современным правилам, при выходе из обороны теперь можно играть руками. Эдакий баскетбол. Главное, чтобы не было пробежки?

К самому Компани есть вопросы по этому матчу, но судейство в первом тайме было просто убийственным. Можно констатировать: ВАР никак не купировал возможность влиять на результат матчей идиотским судейством в поле. Мы видим это во всех лигах и турнирах, на всех уровнях. Инфантино на мыло!
Согласен с твои мнением полностью, я во время просмотра матча много раз судью называл на ьукву П, давно не помню, когда так говорил вообще((((
1. Оффсайд был. Ныть чтобы просто поныть? Если адеват, то не поднимай эту тему
2. Повтор не показали, чтобы утверждать, что Лаймер не нарушал. Снова нытьё?
3. Если защитник выбивает и попадает в руку своему это не пенальти. Это современные трактовки. Реально хорош ныть, бесишь уже
Желаю оглохнуть, тем кто придумал делать звук максимально громким на рекламе. Пишите это под каждым постом где есть видео. Спортс совсем офигел, никто уже давно так не делает
я не смотрю видео на спортсе и вам советую
Пустое дело !
Я со времён рекламы рыбы хек пишу в телевизор - и хоть бы что !
Ну идея назначить португальца на матч команд, у одной из которых половина основы тоже португальцы, а у второй ни одного человека, изначально выглядела сомнительно с точки зрения непредвзятости.
А то есть когда назначили Тюрпена в матчах Реала, и Реал выигрывал, это из-за того, что в их составе были Мбаппе, Камавинга, Тчуамени и Менди?
Все проще , судьи в этом сезоне просто ужасны в ЛЧ даже на позжних стадиях не припомню такого количества матчей с такими странными решениями в пользу одних , инфантино это упырь которому плевать на футбол он готов его продать в страны которые больше денег насыпят ,но там не будет такого антуража как в Европе , что у бабуинов по пол стадиона сидит просто не шизит ,что щас цирк будет с сша где футбол месте на 10 ом по популярности проигрывая Баскетболу,американскому футболу, лапте, хоккею итд . Судья сегодня явно предвзят и испоганил нормальный матч не взирая на то что по игре Бавария ничего не смогла ,но все же футбол должен быть честным есть фол свисти
Как хорошо, что Реал не вышел в 1/2, а то ныли бы сейчас из-за судейства, то ли дело Бавария!)
Ни разу не топлю.не за Баварию. Не за Парижан. Не за Арсенал не за Атлетико... короче не за один топ клуб. Но почему после каждого матча я читаю про то что судьи убили матч??? Что изменилось за последние 15-20 лет??судьи стали слабы или слишком много инфо поля??
Все просто, команды перестали топить за игру в футбол и над большинством из них стал превалировать результат, за который в контрактах прописаны премии и бонусы! Из-за чего сам футбол померк и первый матч, который мы увидели в Париже стал исключительной квинтэссенцией атакующего футбола! Сейчас команды просто перестали играть в атаку за редким исключением. Взять вчерашний матч 2 команды с составами почти на 2 млрд. евро за 2 матча забили 1 гол с игры! Мне жаль болельщиков этих команд, я вообще не представляю, как такое может нравится. Я много лет болею за Барселону и несмотря на то что мы 10 лет не выигрывали ЛЧ, я лучше посмотрю отличную игру в Атаку с комбинациями, риском, которые дарят эмоции, чем отвратительный автобусный футбол для достижения вожделенного трофея!
да нет. Слишком много стало нытья. Хотя его возможнои раньше было не меньше. Но просто сейчас каждое нытьё сразу же попадает в интернет, вот и всё.
Уводить команду с поля надо было, пусть арабы сами с собой играют....
