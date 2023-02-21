Ускорился, травмировался, схватился за бедро, отдал ассист, упал от боли – обычный спринт Адейеми. Видели подобное?

Незамеченный эпизод выходных.

Дортмундская «Боруссия» невероятна в 2023 году: 8 побед в 8 матчах. В выходные досталось «Герте» Сандро Шварца – 1:4. В этой игре произошел очень редкий эпизод.

Адейеми получил травму, но доиграл эпизод и отдал ассист

Матч с «Гертой» для скоростного вингера Карима Адейеми складывался отлично: сам забил на 27-й минуте, по-хоккейному переправив мяч после наброса Марко Ройса. А на 32-й отдал голевой пас в очень необычных условиях.

В быстрой атаке получил мяч, врубил реактивную скорость и быстро убегал от Филипа Уремовича (да, экс-защитника «Рубина»). Но вдруг схватился за ногу, сбавил обороты и все-таки дал пас на дальнюю штангу. Очень элегантный и точный, кстати. Главное, что результативный – Дониэлл Мален пробил точно в ворота.

Тут хорошо видно, что Адейеми явно чувствовал дискомфорт и схватился за бедро.

Иногда футболисты получают травмы во время результативного удара, иногда даже во время празднований (например, полузащитник «Гамбурга» Николай Мюллер однажды так порвал крестообразные связки), но уже с очевидным повреждением не выключиться, доиграть, отдать ассист и закончить матч – это мощно. Да, Адейеми сразу после голевой передачи плашмя упал на газон, дождался врачей, только с их помощью ушел с поля, проронив слезу.

Есть о чем грустить: выбыл на три недели из-за растяжения мышц и пропустит ответную игру с «Челси».

21-летний немец перед игрой с «Гертой» забил в трех матчах подряд (в том числе и в первом матче с «Челси») и явно набрал хорошую форму.

Адейеми восстанавливается: выкладывает видео с любимым блюдом и считает, что в нем секрет его скорости

Уже в 2023-м Адейеми установил рекорд чемпионатов Германии, став самым быстрым футболистом в истории Бундеслиги. Он разогнался до 36,7 км/ч.

Одним из секретов своей скорости Адейеми называл фуфу – традиционное блюдо, распространенное в Западной Африке (в основном в Нигерии и Гане, отец Адейеми – нигериец). «Я ем много африканской кухни, но у меня есть и хорошая генетика от моего отца. Блюдо называется фуфу, и оно очень вкусное!» – рассказывал Адейеми.

Фуфу – это жидкая или твердая пищевая паста, ее готовят из вареной и измельченной растительной муки. Делают фуфу из маниоки, подорожника, маланги или ямса, скатывают в маленькие шарики и едят вместо хлеба с супом или соусом.

И вот сейчас Адейеми говорит, что скоро вернется, и фиксирует в сторис процесс восстановления – конечно, поедая фуфу.

Ждем новых спринтов.

Фото: REUTERS/Benjamin Westhoff