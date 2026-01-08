Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Я очень доволен тем, как играл «Ман Сити». Мы упустили много моментов. Иногда мы забиваем, иногда нет, вот и все»

Пеп Гвардиола доволен игрой против «Брайтона».

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о ничьей с «Брайтоном » в 21-м туре АПЛ (1:1).

«Я очень, очень доволен тем, как мы играли. Мы упустили много моментов. Забивать голы нужно, но мы этого не делали. Мы не забили. Вот и все. Иногда мы забиваем, иногда нет. Мы должны продолжать пытаться делать это».

Об игре Макса Аллейна

«Проблема не в обороне. Там у нас больше отсутствующих игроков, но проблема не в обороне».

О том, нужно ли его команде сохранять спокойствие

«Игроки делают это идеально. Мне нравится, как мы играем. Мы играем отлично, но не забиваем».

О борьбе за чемпионство

«Мы не выиграли три матча. Сейчас [выиграть чемпионат] стало сложнее. Мы будем двигаться дальше».

Об ожидаемом переходе Антуана Семеньо из «Борнмута»

«Понятия не имею», – сказал Гвардиола.