Доку о трех ничьих «Сити» подряд: «Это очень расстраивает. Дело не в сопернике, а только в нас. Мы могли забить больше, но сами создали себе проблемы»

Доку о трех ничьих «Сити» подряд: расстроен – дело в нас, а не в сопернике.
Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о последних результатах команды в АПЛ.
«Горожане» сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) в 21-м туре Премьер-лиги. Это третья ничья манкунианцев подряд – до этого они не смогли победить «Челси» (1:1) и «Сандерленд» (0:0).
«Это очень расстраивает, потому что дело даже не в сопернике, а только в нас.
Мы упустили несколько шансов, а потом сами создали себе проблемы.
Это только наша вина, поэтому немного обидно, так как мы знаем, что могли бы сыграть лучше в плане забитых голов», – сказал Доку в интервью BBC после матча.
