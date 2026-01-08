Доку о трех ничьих «Сити» подряд: «Это очень расстраивает. Дело не в сопернике, а только в нас. Мы могли забить больше, но сами создали себе проблемы»

Доку о трех ничьих «Сити» подряд: расстроен – дело в нас, а не в сопернике.

Вингер «Манчестер Сити » Жереми Доку высказался о последних результатах команды в АПЛ.

«Горожане» сыграли вничью с «Брайтоном » (1:1) в 21-м туре Премьер-лиги . Это третья ничья манкунианцев подряд – до этого они не смогли победить «Челси» (1:1) и «Сандерленд» (0:0).

«Это очень расстраивает, потому что дело даже не в сопернике, а только в нас.

Мы упустили несколько шансов, а потом сами создали себе проблемы.

Это только наша вина, поэтому немного обидно, так как мы знаем, что могли бы сыграть лучше в плане забитых голов», – сказал Доку в интервью BBC после матча.