Киву о 2:0 с «Пармой»: «В Серии А не бывает легко, соперники могут создать трудности. «Интер» сыграл зрело – нужно всегда быть сосредоточенным, иначе рискуешь»

Киву о 2:0 с «Пармой»: в Серии А не бывает легко, соперники могут все затруднить.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву высказался о победе над «Пармой» (2:0) в 19-м туре Серии А.

О матче

«Играть в Серии А никогда не бывает легко. Всегда нужно доказывать свою состоятельность, потому что есть соперники, которые могут создать тебе трудности.

Погодные условия тоже не способствовали, но мы провели серьезную игру, проявив зрелость. Мы старались прорвать их оборонительную линию, чаще делали передачи в центр и чаще били из-за пределов штрафной. Главное – победа».

О положительной статистике

«Положительные цифры? Приятно читать статистику, но важно отношение команды и желание продолжить сезон.

Повторюсь, в Серии А никогда не бывает легко. Всегда есть проблемы, потому что каждый раз, когда ты теряешь мяч, ты знаешь, что соперники начнут контратаку.

Мы хорошо действовали, не допустив слишком много. Мы могли бы быть более терпеливыми и делать более качественные навесы».

О важности отдельных игроков

«Аканджи ? Все они важны, как Биссек , Ачерби и де Врей. Карлос [Аугусто] тоже отлично сыграл сегодня. Играть против таких команд никогда не бывает легко, и всегда нужно быть сосредоточенным, иначе рискуешь», – сказал Киву.