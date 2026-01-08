Флетчер про 2:2 с «Бернли»: «Я разочарован, «МЮ» сделал более чем достаточно для победы»

Тренер «МЮ» Флетчер про ничью с «Бернли»: я разочарован.

Даррен Флетчер прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед » с «Бернли» (2:2).

«Сильно разочарован тем, что мы не выиграли матч. Мы сделали более чем достаточно с точки зрения ударов, моментов, вынесенных с линии мячей. Не до конца понимаю, почему отменили гол Мартинеса .

При счете 2:1 хочется снять все вопросы, забить еще один гол. Но стоит отдать «Бернли » должное, хороший второй гол. Однако то, что мы пропустили и не забили третий, разочаровывает. Мы старались, я доволен тем, как футболисты выложились и какой уровень игры показали, но я знаю, что они способны на большее.

Я буду возглавлять команду во время игры с «Брайтоном», и мы посмотрим, что будет дальше. Я уже не первый год нахожусь где-то рядом с первой командой. Я сосредоточен только на том, что имею, на следующем матче», – отметил исполняющий обязанности главного тренера «МЮ».