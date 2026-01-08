  • Спортс
  • Тренер «Челси» Макфарлейн о красной: «Кукурелья справился бы в 9 из 10 случаев. Проблема не в дисциплине или культуре, парни сильно хотят победить и позволяют эмоциям выйти из-под контроля»
Тренер «Челси»: после удаления у нас хватало моментов.

Калум Макфарлейн прокомментировал поражение «Челси» от «Фулхэма» (1:2) в АПЛ.

«Я, пожалуй, по-настоящему разочарован тем, что [удаление Кукурельи случилось тогда, когда] мы только начали находить свой ритм, чувствовать, чем в игре «Фулхэма» можно воспользоваться, как соперник располагается при обороне. Это случилось в действительно неудачный момент. Так что, думаю, удаление серьезно повлияло на игру.

Очевидно, в этом сезоне у нас много красных карточек. Я не думаю, что сегодняшняя карточка была следствием проблем с дисциплиной. Это футбол, такое бывает. Марк оказался в ситуации один на один. Он один из лучших защитников мира и в 9 случаях из 10 справился бы. Уилсон умен и показал свое мастерство, очень хороший футболист. Три желтые карточки сразу после удаления – вот это мы разберем, но, конечно, мы не хотим такого.

Проблема не в культуре. Вероятно, дело в эмоции, настроении матча. Эти парни сильно хотят победить, они бойцы. И они позволили своим эмоциям выйти из-под контроля. Так что дело не в культуре.

В первые 20 минут мы очень агрессивно прессинговали, но прессинговать так же вдесятером уже невозможно. Пришлось играть более компактно, плотно, защищать штрафную и ждать момента. Думаю, мы хорошо справлялись. Во втором тайме, когда мы забили, у нас было много моментов, мы могли забить больше», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
