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Хвича разнес «Ювентус» – сделал 4 гола! 1+2 в статистике, акробатический суперудар бонусом

серия А Италия серия А Италия
Наполи Наполи
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Ювентус Ювентус
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Футбол Футбол

«Юве» не пропускал 769 минут до встречи с Кварой.

Доминация в матче лидеров Серии А: Хвича Кварацхелия раздербанил «Ювентус» и принес «Наполи» важнейшую для чемпионской гонки победу.

Если кому-то и казалось, что неаполитанцы после паузы на чемпионат мира перестанут разрывать лигу, они ведь проиграли «Интеру» при рестарте. Но теперь – мощнейшие 5:1 против «Юве», главного преследователя.

И одна из ключевых ролей тут – у Хвичи.

Акробатический удар Хвичи – восторг. Жаль, что не забил сам, но Осимхен добавил

Один из героев суперсезона «Наполи» привычно вышел на левом краю атаки и на 14-й минуте поднял на ноги весь «Сан-Паоло».

Хвича метнулся в центр штрафной, выскочил на навес Маттео Политано и пробил из нашел, как пробить по мячу на неудобной высоте. Красота!

Жаль, что Войчех Шченсны отменил шедевр.

Но Виктор Осимхен, еще один монстр неаполитанской атаки, тут же добил и открыл счет. Вот как это было:

«Ювентус» задвигался активнее, Анхель Ди Мария грохнул в перекладину, а «Наполи» на время отошел к своим воротам.

Чтобы кольнуть под конец тайма. Защитник Бремер неудачно принял мяч, Осимхен отпасовал на свободного Хвичу – и грузин легко решил эпизод.

Один мяч Анхеля ди Марии в конце первого тайма ничего не изменил. Ни по ходу матча, ни лично для Хвичи.

Хвича с Осимхеном царили: они двое – самые результативные в Серии А

Кварацхелия получил по ноге в жутком подкате от Данило – посадил его на желтую карточку, но спокойно продолжил играть. Боль его, похоже, не беспокоила.

Во втором тайме Хвича добавил еще два официальных ассиста (все же удар через себя в статистику не войдет, останется только приятным бонусом и ярким эпизодом из хайлайтов): отдал сначала под гол Амиру Ррахмани, а через десять минут – снова Осимхену, нигерийский форвард сделал дубль. Элиф Элмаз вышел на замену и довел до неприличных 5:1.

Итого: Осимхен добил после удара Хвичи, Осимхен ассистировал Хвиче, Хвича ассистировал Осимхену – оборона «Юве» совсем не справилась с этим дуэтом.

• Гол Хвичи в Серии А уже седьмой. А результативных действий теперь 14. Круче в лиге только партнер по команде – у Осимхена 12+3.

• Хвича результативен не во всех больших матчах, но коллекция растет. Он забил победный гол «Лацио», сделал голевой пас с «Ливерпулем», забивал и ассистировал против «Аякса». Теперь – такой перфоманс в топ-матче с «Ювентусом».

• По данным Opta, за 87 минут Хвича стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8).

Треснула сухая суперсерия «Юве». Когда получали предыдущие пять, забивал сам Аллегри

Матч ожидался еще и как противостояние лучшей атаки чемпионата (39 забитых у «Наполи») и главной обороны («Ювентус» пропустил всего семь мячей).

«Юве» подходил к матчу с роскошной серией в восемь сухих побед подряд с общей разницей 14:0. За это время, например, обыграли «Лацио» и «Интер». До поездки в Неаполь туринцы пропускали только от «Милана» – три месяца назад, 8 октября.

Сухая серия «Ювентуса» длилась 769 минут – Осимхен при участии Хвичи это остановил. За одну игру туринцы пропустили пять, хотя до этого было только семь в 17 играх.

«Ювентус» не пропускал пять в Серии А почти 30 лет – в 1993-м его с тем же счетом 5:1 разбила «Пескара». Игра ничего не решала («Пескара» вылетела, «Юве» застрял на четвертом месте), но примечательно, что с пенальти забивал полузащитник «Пескары» Массимилиано Аллегри, а еще один мяч забили после его удара рикошетом от защитника «Юве» Массимо Карреры.

***

Теперь «Наполи» опережает «Ювентус» снова на десять очков – как и «Милан». У действующего чемпиона матч в запасе, то есть семь по потерянным.

Следующая большая точка у «Наполи» в календаре – «Рома» дома 29 января.

Наполи – Ювентус 5:1 (2:1, 3:0)
Дата проведения
13 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Осимхен, 2:0 – 39 Кварацхелия, 2:1 – 42 Ди Мария, 3:1 – 55 Ррахмани, 4:1 – 65 Осимхен, 5:1 – 72 Элмаз.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 70), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 79), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 46), Осимхен (Распадори, 79), Кварацхелия (Лосано, 89).
ЮвентусШченсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Костич, Рабьо (Соуле, 83), Локателли (Паредес, 56), Маккенни, Ди Мария (Миретти, 73), Кьеза (Айлинг, 73), Милик (Кин, 56).
Предупреждение:
Данило (44).

Фото: REUTERSCiro De Luca; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro

22 комментария

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Павел Московой
Ответ Имя Фамилия
Он за эти полсезона принёс команде намного больше пользы, чем меси за полтора сезона в ПСЖ. По сути это ПСЖ приносит меси пользу, а отдачи от гормонального абсолютно никакой, свист болельщиков тому подтверждение. Хвича пришёл в Наполи, сделал партнёров лучше, а команду вернул в топ, с ним Осимхен забивает как Мбаппе, а Наполи идёт вровень с ПСЖ, меси пришёл в Париж и с ним нянчатся как с инвалидом, чтобы помочь ему сделать статистику, с ним ПСЖ резко деграднул и вылетел изо всех кубковых турниров, а Лигу 1 взяли только потому что меси пропустил половину матчей. Меси не выиграл ни одного матча когда на поле не было Неймара и Мбаппе, худший финишёр топ-5 лиг за прошлый сезон, его нынешний уровень это завязывать Хвиче шнурки.
Что тебе Месси такого сделал?
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nolan_90
Ответ Enotaz24
Боюсь представить сколько за него запросит Ди Лаурентис
Ну уж никак не меньше, чем за Мудрика, Фелиша и Грилиша
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Имя Фамилия
Ответ Evgeny Trifonov
Неправильно написав фамилию одного из лучших игроков мира, ты так самоутверждаешься? Хвичи с пол сезоном в топ 5 до Месси как до луны
Он за эти полсезона принёс команде намного больше пользы, чем меси за полтора сезона в ПСЖ. По сути это ПСЖ приносит меси пользу, а отдачи от гормонального абсолютно никакой, свист болельщиков тому подтверждение. Хвича пришёл в Наполи, сделал партнёров лучше, а команду вернул в топ, с ним Осимхен забивает как Мбаппе, а Наполи идёт вровень с ПСЖ, меси пришёл в Париж и с ним нянчатся как с инвалидом, чтобы помочь ему сделать статистику, с ним ПСЖ резко деграднул и вылетел изо всех кубковых турниров, а Лигу 1 взяли только потому что меси пропустил половину матчей. Меси не выиграл ни одного матча когда на поле не было Неймара и Мбаппе, худший финишёр топ-5 лиг за прошлый сезон, его нынешний уровень это завязывать Хвиче шнурки.
0
-3
-3
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Artem89S
Ответ igls54
А мог бы играть в лучшей лиге мира
Че? Он там и играет)
+1
-3
-2
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Evgeny Trifonov
Ответ Имя Фамилия
Смотришь на футбол реально лучших игроков и как же смешно на их фоне выглядит распиаренный пешеход меси с его гениальными пеналями и черпачками на Мбаппе. Если бы у Хвичи с такой игрой на футболке было написано меси, ему бы прямо сейчас вручили бриллиантовый мяч.
Неправильно написав фамилию одного из лучших игроков мира, ты так самоутверждаешься? Хвичи с пол сезоном в топ 5 до Месси как до луны
+2
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+2
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Michael Boldyrev
Ответ krendelone1
человек выдает такую игру уже второй десяток лет) и забивал много и раздаёт по-прежнему много, ну да, причинно-следственная связь не сильно развита, да?)
не кормите троллей)
+3
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Имя Фамилия
Ответ krendelone1
человек выдает такую игру уже второй десяток лет) и забивал много и раздаёт по-прежнему много, ну да, причинно-следственная связь не сильно развита, да?)
Меси не стоит и мизинца нынешнего Хвичи. Чтобы вспомнить когда он забивал такой гол топ-команде нужно вернуться во времена когда по Земле ещё бегали динозавры, а вообще такого никогда и не было. Он набивает голы на аутсайдерах, а ассисты на подсосе у Неймара и Мбаппе, сравнивать его с топ-игроками просто смешно.
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MyGerodot
Команда показала отличный футбол имени Хвичи, он был великолепен!
Искренне рад за него, рад за Спаллетти. Тренер он отличный, но ему не очень-то везло. Сейчас у него отличная боевая команда. Успеха, Наполи!
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ТВС'ъ
Гордость за Хвичу!
+1
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krendelone1
Ответ Имя Фамилия
Смотришь на футбол реально лучших игроков и как же смешно на их фоне выглядит распиаренный пешеход меси с его гениальными пеналями и черпачками на Мбаппе. Если бы у Хвичи с такой игрой на футболке было написано меси, ему бы прямо сейчас вручили бриллиантовый мяч.
человек выдает такую игру уже второй десяток лет) и забивал много и раздаёт по-прежнему много, ну да, причинно-следственная связь не сильно развита, да?)
+2
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Мыкола
Блистает. Но боюсь, что это будет только в этом сезоне. Сейчас он загадка для команд-соперников. Много таких было, кто в первый сезон рвал, а потом становились обычными игроками
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Сергей Орлов
У Осимена с Кварацхелией прямо химия.
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MAKS$$
Хвича молодец конечно, смотря на Бремера и Алекс Сандро…думаю если бы Киелини не ушёл бы он бил бы намного лучше этих @@@@@
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Имя Фамилия
Смотришь на футбол реально лучших игроков и как же смешно на их фоне выглядит распиаренный пешеход меси с его гениальными пеналями и черпачками на Мбаппе. Если бы у Хвичи с такой игрой на футболке было написано меси, ему бы прямо сейчас вручили бриллиантовый мяч.
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Fenek
Хорош!
+2
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krendelone1
помню в одном из последних роликов Нобель просит Хвичу не обижать сильно его любимый Ювентус)))
+3
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Enotaz24
Боюсь представить сколько за него запросит Ди Лаурентис
+5
0
+5
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igls54
А мог бы играть в лучшей лиге мира
+4
-2
+2
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Unico
Хвича - лучший игрок серии А. Человек, который умеет все.

КВАРАДОНА!
+9
-2
+7
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Alex Zzz
Хвича красавчик!
+8
0
+8
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corazón blanco
Связка Осимхен-Хвича просто топ, выдающийся матч провели.
+13
-2
+11
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Arty Novikoff
После матча семья Аньелли в полном составе пришла к Хвиче и сказала :

"Хвича Кварацхелия, теперь ты - хозяин Ювентуса"
+4
-1
+3
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