«Юве» не пропускал 769 минут до встречи с Кварой.

Доминация в матче лидеров Серии А: Хвича Кварацхелия раздербанил «Ювентус» и принес «Наполи» важнейшую для чемпионской гонки победу.

Если кому-то и казалось, что неаполитанцы после паузы на чемпионат мира перестанут разрывать лигу, они ведь проиграли «Интеру» при рестарте. Но теперь – мощнейшие 5:1 против «Юве», главного преследователя.

И одна из ключевых ролей тут – у Хвичи.

Акробатический удар Хвичи – восторг. Жаль, что не забил сам, но Осимхен добавил

Один из героев суперсезона «Наполи» привычно вышел на левом краю атаки и на 14-й минуте поднял на ноги весь «Сан-Паоло».

Хвича метнулся в центр штрафной, выскочил на навес Маттео Политано и пробил из нашел, как пробить по мячу на неудобной высоте. Красота!

Жаль, что Войчех Шченсны отменил шедевр.

Но Виктор Осимхен, еще один монстр неаполитанской атаки, тут же добил и открыл счет. Вот как это было:

«Ювентус» задвигался активнее, Анхель Ди Мария грохнул в перекладину, а «Наполи» на время отошел к своим воротам.

Чтобы кольнуть под конец тайма. Защитник Бремер неудачно принял мяч, Осимхен отпасовал на свободного Хвичу – и грузин легко решил эпизод.

Один мяч Анхеля ди Марии в конце первого тайма ничего не изменил. Ни по ходу матча, ни лично для Хвичи.

Хвича с Осимхеном царили: они двое – самые результативные в Серии А

Кварацхелия получил по ноге в жутком подкате от Данило – посадил его на желтую карточку, но спокойно продолжил играть. Боль его, похоже, не беспокоила.

Во втором тайме Хвича добавил еще два официальных ассиста (все же удар через себя в статистику не войдет, останется только приятным бонусом и ярким эпизодом из хайлайтов): отдал сначала под гол Амиру Ррахмани, а через десять минут – снова Осимхену, нигерийский форвард сделал дубль. Элиф Элмаз вышел на замену и довел до неприличных 5:1.

Итого: Осимхен добил после удара Хвичи, Осимхен ассистировал Хвиче, Хвича ассистировал Осимхену – оборона «Юве» совсем не справилась с этим дуэтом.

• Гол Хвичи в Серии А уже седьмой. А результативных действий теперь 14. Круче в лиге только партнер по команде – у Осимхена 12+3.

• Хвича результативен не во всех больших матчах, но коллекция растет. Он забил победный гол «Лацио», сделал голевой пас с «Ливерпулем», забивал и ассистировал против «Аякса». Теперь – такой перфоманс в топ-матче с «Ювентусом».

• По данным Opta, за 87 минут Хвича стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8).

Треснула сухая суперсерия «Юве». Когда получали предыдущие пять, забивал сам Аллегри

Матч ожидался еще и как противостояние лучшей атаки чемпионата (39 забитых у «Наполи») и главной обороны («Ювентус» пропустил всего семь мячей).

«Юве» подходил к матчу с роскошной серией в восемь сухих побед подряд с общей разницей 14:0. За это время, например, обыграли «Лацио» и «Интер». До поездки в Неаполь туринцы пропускали только от «Милана» – три месяца назад, 8 октября.

Сухая серия «Ювентуса» длилась 769 минут – Осимхен при участии Хвичи это остановил. За одну игру туринцы пропустили пять, хотя до этого было только семь в 17 играх.

«Ювентус» не пропускал пять в Серии А почти 30 лет – в 1993-м его с тем же счетом 5:1 разбила «Пескара». Игра ничего не решала («Пескара» вылетела, «Юве» застрял на четвертом месте), но примечательно, что с пенальти забивал полузащитник «Пескары» Массимилиано Аллегри, а еще один мяч забили после его удара рикошетом от защитника «Юве» Массимо Карреры.

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Теперь «Наполи» опережает «Ювентус» снова на десять очков – как и «Милан». У действующего чемпиона матч в запасе, то есть семь по потерянным.

Следующая большая точка у «Наполи» в календаре – «Рома» дома 29 января.

Фото: REUTERSCiro De Luca; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro