Хвича разнес «Ювентус» – сделал 4 гола! 1+2 в статистике, акробатический суперудар бонусом
«Юве» не пропускал 769 минут до встречи с Кварой.
Доминация в матче лидеров Серии А: Хвича Кварацхелия раздербанил «Ювентус» и принес «Наполи» важнейшую для чемпионской гонки победу.
Если кому-то и казалось, что неаполитанцы после паузы на чемпионат мира перестанут разрывать лигу, они ведь проиграли «Интеру» при рестарте. Но теперь – мощнейшие 5:1 против «Юве», главного преследователя.
И одна из ключевых ролей тут – у Хвичи.
Акробатический удар Хвичи – восторг. Жаль, что не забил сам, но Осимхен добавил
Один из героев суперсезона «Наполи» привычно вышел на левом краю атаки и на 14-й минуте поднял на ноги весь «Сан-Паоло».
Хвича метнулся в центр штрафной, выскочил на навес Маттео Политано и пробил из нашел, как пробить по мячу на неудобной высоте. Красота!
Жаль, что Войчех Шченсны отменил шедевр.
Но Виктор Осимхен, еще один монстр неаполитанской атаки, тут же добил и открыл счет. Вот как это было:
«Ювентус» задвигался активнее, Анхель Ди Мария грохнул в перекладину, а «Наполи» на время отошел к своим воротам.
Чтобы кольнуть под конец тайма. Защитник Бремер неудачно принял мяч, Осимхен отпасовал на свободного Хвичу – и грузин легко решил эпизод.
Один мяч Анхеля ди Марии в конце первого тайма ничего не изменил. Ни по ходу матча, ни лично для Хвичи.
Хвича с Осимхеном царили: они двое – самые результативные в Серии А
Кварацхелия получил по ноге в жутком подкате от Данило – посадил его на желтую карточку, но спокойно продолжил играть. Боль его, похоже, не беспокоила.
Во втором тайме Хвича добавил еще два официальных ассиста (все же удар через себя в статистику не войдет, останется только приятным бонусом и ярким эпизодом из хайлайтов): отдал сначала под гол Амиру Ррахмани, а через десять минут – снова Осимхену, нигерийский форвард сделал дубль. Элиф Элмаз вышел на замену и довел до неприличных 5:1.
Итого: Осимхен добил после удара Хвичи, Осимхен ассистировал Хвиче, Хвича ассистировал Осимхену – оборона «Юве» совсем не справилась с этим дуэтом.
• Гол Хвичи в Серии А уже седьмой. А результативных действий теперь 14. Круче в лиге только партнер по команде – у Осимхена 12+3.
• Хвича результативен не во всех больших матчах, но коллекция растет. Он забил победный гол «Лацио», сделал голевой пас с «Ливерпулем», забивал и ассистировал против «Аякса». Теперь – такой перфоманс в топ-матче с «Ювентусом».
• По данным Opta, за 87 минут Хвича стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8).
Треснула сухая суперсерия «Юве». Когда получали предыдущие пять, забивал сам Аллегри
Матч ожидался еще и как противостояние лучшей атаки чемпионата (39 забитых у «Наполи») и главной обороны («Ювентус» пропустил всего семь мячей).
«Юве» подходил к матчу с роскошной серией в восемь сухих побед подряд с общей разницей 14:0. За это время, например, обыграли «Лацио» и «Интер». До поездки в Неаполь туринцы пропускали только от «Милана» – три месяца назад, 8 октября.
Сухая серия «Ювентуса» длилась 769 минут – Осимхен при участии Хвичи это остановил. За одну игру туринцы пропустили пять, хотя до этого было только семь в 17 играх.
«Ювентус» не пропускал пять в Серии А почти 30 лет – в 1993-м его с тем же счетом 5:1 разбила «Пескара». Игра ничего не решала («Пескара» вылетела, «Юве» застрял на четвертом месте), но примечательно, что с пенальти забивал полузащитник «Пескары» Массимилиано Аллегри, а еще один мяч забили после его удара рикошетом от защитника «Юве» Массимо Карреры.
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Теперь «Наполи» опережает «Ювентус» снова на десять очков – как и «Милан». У действующего чемпиона матч в запасе, то есть семь по потерянным.
Следующая большая точка у «Наполи» в календаре – «Рома» дома 29 января.
- Дата проведения
- 13 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 14 Осимхен, 2:0 – 39 Кварацхелия, 2:1 – 42 Ди Мария, 3:1 – 55 Ррахмани, 4:1 – 65 Осимхен, 5:1 – 72 Элмаз.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 70), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 79), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 46), Осимхен (Распадори, 79), Кварацхелия (Лосано, 89).
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Ювентус –
Шченсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Костич, Рабьо (Соуле, 83), Локателли (Паредес, 56), Маккенни, Ди Мария (Миретти, 73), Кьеза (Айлинг, 73), Милик (Кин, 56).
- Предупреждение:
- Данило (44).
Фото: REUTERSCiro De Luca; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro
Искренне рад за него, рад за Спаллетти. Тренер он отличный, но ему не очень-то везло. Сейчас у него отличная боевая команда. Успеха, Наполи!
КВАРАДОНА!
"Хвича Кварацхелия, теперь ты - хозяин Ювентуса"